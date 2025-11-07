Affordable PET Scan Pune: कर्करोग रुग्णांसाठी महापालिकेची मोठी घोषणा: डिसेंबरपासून होणार स्वस्त 'पेट स्कॅन' तपासणी

Affordable and Low Cost Cancer Treatment in Pune: कर्करोग ग्रस्त गरीब रुग्णांसाठी आवश्यक असणारी 'पेट स्कॅन' तपासणीची सुविधा महापालिकेकडून केली जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक 'पेट स्कॅन व रेडिओ डायग्नॉस्टिक केंद्र' उभारले जात आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून डिसेंबर महिन्यात ते पूर्ण होऊन केंद्राची सुरुवात होणार आहे. 'पेट स्कॅन व रेडिओ डायग्नॉस्टिक' सुविधा देणारी देशातील पहिलीच महापालिका असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे..कर्करोग रुग्णांसाठी 'पेट स्कॅन'ची आवश्यकता असते. या सुविधेसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये २० ते २५ हजार रुपये इतका खर्च येतो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हा खर्च परवडत नाही. महापालिकेच्या किंवा सरकारी रुग्णालयामध्ये ही सुविधा उपलब्ध नसल्याने सर्वसामान्य व गरीब कुटुंबातील नागरिकांना मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील नागरिकांना 'पेट स्कॅन' सुविधा देण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार, स्वारगेटजवळील हिराबाग कोठी येथे असलेल्या वसंतदादा पाटील प्रशिक्षण केंद्राच्या इमारतीमध्ये या केंद्राचे काम हाती घेण्यात आले आहे..Cervical Cancer Early Detection: महिलांमध्ये गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगाचा धोका आधीच ओळखता येणार; कामा रुग्णालयातील तज्ज्ञांच्या अभ्यासातून उघड.महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या केंद्राच्या कामाची पाहणी करून आवश्यक सूचना दिल्या. या केंद्राच्या कामासाठी महापालिकेने १६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा निधी संबंधित कामासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राप्त होणार आहे..या सुविधा मिळणारकेंद्रामध्ये एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळणार'पेट स्कॅन' सुविधा अल्पदरात उपलब्ध होणारपेट सिटी, एमआरआय, एक्सरे, सोनोग्राफीची सुविधाही मिळणारपॅथॉलॉजिकल व बायोकेमेस्ट्री लॅबची सुविधाही उपलब्ध .Male Breast Cancer : महिलांप्रमाणे पुरुषांनाही होऊ शकतो ‘स्तनाचा कर्करोग’ ; जाणून घ्या, नेमकी लक्षणे काय?.पेट स्कॅन व रेडिओ आयम्नॉस्टिक केंद्रामध्ये कर्करोग रुग्णांना अल्पदरामध्ये 'पेट स्कॅन' सुविधा उपलब्ध होणार आहे. - डॉ. संजीव वावरे, साहाय्यक आरोग्य अधिकारी, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.