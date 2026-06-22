‘अ स्टोरी ऑफ टायटन’: यश, अपयश आणि स्वतःला शोधण्याच्या प्रवासाचं मानसशास्त्र

सध्या ‘मेड इन इंडिया - अ स्टोरी ऑफ टायटन’ ही वेब सिरीज खूप चर्चेत आहे. खरं सांगायचं तर सुरुवातीला मलाही वाटलं होतं की ही एका यशस्वी भारतीय ब्रँडची, उद्योगविश्वातील काही धाडसी निर्णयांची आणि घड्याळांच्या व्यवसायाची कथा असेल. पण मालिका पुढे सरकत गेली तसं लक्षात यायला लागलं की पडद्यावर जरी टायटन घडत असलं, तरी प्रत्यक्षात तिथं माणसं घडत आहेत आणि मानसशास्त्रज्ञ म्हणून माझं लक्ष घड्याळां बरोबरीनं त्या माणसांकडं गेलं. .आपण एखादी वेब सिरीज पाहतो तेव्हा सहसा आपलं लक्ष कथानकाकडं असतं. पुढे काय होणार, कोण जिंकणार, कोणता निर्णय यशस्वी होणार, कोणती अडचण येणार याची उत्सुकता असते. पण काही कथा अशा असतात की त्या संपल्यानंतरही मनात सुरूच राहतात. त्या आपल्याला स्वतःकडे पाहायला भाग पाडतात. टायटन ही तशीच एक कथा आहे. कारण ही केवळ व्यवसायाची कथा नाही; ती स्वप्नांची, संघर्षांची, अपयशांची, नात्यांची आणि माणसांवर विश्वास ठेवण्याची कथा आहे..मालिकेतील एक प्रसंग मला विशेष आवडला. जे.आर. डी. टाटा एक गोष्ट सांगतात. एका उंच इमारतीमध्ये लोक सतत तक्रार करत होते की लिफ्ट पोहोचायला खूप वेळ लागतो. व्यवस्थापनानं अभियंते बोलावले. लिफ्टचा वेग वाढवता येईल का, नवी यंत्रणा बसवता येईल का, यावर विचार झाला. पण उपाय काही सापडेना. तेव्हा कुणीतरी प्रश्नच बदलला. ‘खरंच समस्या लिफ्ट संथ आहे ही आहे का? की लोकांना वाट पाहणं असह्य होतंय ही आहे?’ मग लिफ्टसमोर आणि लिफ्टमध्ये आरसे बसवण्यात आले आणि गंमत म्हणजे तक्रारी कमी झाल्या..या उपायामुळे काही लोकांना लिफ्टसारख्या बंद जागेत निर्माण होणारी अस्वस्थताही कमी जाणवू लागली. मानसशास्त्रात बंद किंवा कोंदट जागांबद्दल वाटणाऱ्या भीतीला क्लॉस्ट्रोफोबिया (Claustrophobia) म्हणतात. आरशामुळे जागा अधिक मोकळी असल्याचा भास निर्माण होतो, स्वतःचं प्रतिबिंब दिसतं आणि मनाचं लक्ष भीतीवरून दुसरीकडं वळतं. त्यामुळे अनुभव बदलतो. लिफ्ट पूर्वीच्याच वेगानं धावत होती; पण लोकांचा अनुभव बदलला होता. हा प्रसंग मला मानसशास्त्रातील एक फार मोठा धडा सांगून गेला. आपण उपाय शोधत असतो एका ठिकाणी, पण खरी अडचण दुसरीकडंच असते. आयुष्यातही असंच घडतं. अनेकदा परिस्थिती बदलण्यापेक्षा त्या परिस्थितीकडं पाहण्याची चौकट बदलली की अनुभव बदलतो. काही समस्या तांत्रिक नसतात; त्या मानवी मनाशी संबंधित असतात आणि म्हणूनच प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर यंत्रणेत नसतं, काही उत्तरं मानसशास्त्रातही सापडतात..आजच्या जगात आपण मोठ्या गोष्टींच्या इतके प्रेमात पडलो आहोत की छोट्या गोष्टींची ताकद विसरून गेलो आहोत. मोठी पदं, मोठ्या गाड्या, मोठी घरं, मोठी स्वप्नं. पण टायटनची कथा पुन्हा एकदा सांगते की मोठेपणाचा पाया लहान गोष्टींमध्ये असतो. एखाद्या कर्मचाऱ्याला आदरानं वागवणं, त्याचं म्हणणं ऐकून घेणं, त्याच्या कल्पनेला संधी देणं, त्याला केवळ कर्मचारी म्हणून नव्हे तर माणूस म्हणून पाहणं या गोष्टी एक्सेल शीटमध्ये दिसत नाहीत; पण संस्थेचा आत्मा याच गोष्टींमधून तयार होत असतो.मालिका पाहताना मला वारंवार कार्ल रॉजर्स या मानसशास्त्रज्ञाची यांची आठवण होत होती. त्यांनी सांगितलेला ‘अनकंडिशनल पॉझिटिव्ह रिगार्ड’ म्हणजे व्यक्तीचा बिनशर्त स्वीकार. आपण एखाद्या व्यक्तीला तिच्या यशामुळे स्वीकारतो की ती व्यक्ती आहे म्हणून स्वीकारतो? हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. कारण आज अनेक लोक एका अदृश्य भीतीमध्ये जगतात. ‘मी यशस्वी असेन तरच मला मान मिळेल’, ‘मी पहिला आलो तरच माझं कौतुक होईल’, ‘मी जिंकलो तरच लोक मला स्वीकारतील.’ टायटन मात्र वेगळा संदेश देते. ती सांगते की यश महत्त्वाचं आहे, पण माणूस त्याहून महत्त्वाचा आहे..मालिकेतील आणखी एक गोष्ट मला फार भावली. ती म्हणजे चुका करण्याबद्दलची भूमिका. आपल्याकडे चूक झाली की लगेच दोषारोप सुरू होतात. मुलगा नापास झाला तर दोष, कर्मचारी चुकला तर दोष, व्यवसायात नुकसान झालं तर दोष, जणू काही चूक ही गुन्हा आहे. पण वास्तव अगदी वेगळं आहे. चालायला शिकणारं मूल शेकडो वेळा पडतं. पण आपण त्याला अपयशी म्हणत नाही. कारण आपल्याला माहीत असतं की पडणं हा शिकण्याचा भाग आहे. मोठे झाल्यावर मात्र आपण ही शहाणपणाची गोष्ट विसरतो. टायटनची कथा या बाबतीत खूप काही शिकवते. काही निर्णय यशस्वी होतात, काही होत नाहीत. काही कल्पना चालतात, काही अर्धवट राहतात. पण कुठेही असं दिसत नाही की अपयश आलं आणि सगळं संपलं. उलट प्रत्येक अपयशातून एक नवीन शिकणं बाहेर येतं. मानसशास्त्रज्ञ कॅरल ड्वेक यांनी सांगितलेली ‘ग्रोथ माइंडसेट: ही संकल्पना इथं स्पष्टपणे दिसते. ‘मला हे कधी जमतच नाही’ आणि ‘मला हे अजून जमत नाही’ या दोन वाक्यांमध्ये संपूर्ण आयुष्याचा फरक दडलेला असतो. आज जगभरातील अनेक नावाजलेल्या कंपन्या ‘सेलिब्रेट फेल्युअर’ ही संकल्पना वापरतात. याचा अर्थ अपयशाचं कौतुक करणं नव्हे तर प्रयत्न करण्याचं धाडस साजरं करणं. कारण जिथं अपयशाची भीती कमी असते, तिथं नवकल्पना जन्माला येतात. जिथं प्रत्येकजण चुकण्याच्या भीतीने गप्प बसतो, तिथं प्रगती थांबते आणि जिथं लोक निर्भयपणे प्रयोग करतात, तिथंच भविष्यातील यश जन्माला येतं..मालिका पाहताना मला आणखी एक गोष्ट सतत जाणवत होती. आपण यशाबद्दल खूप बोलतो; पण यशामागं असलेल्या भावनिक प्रवासाबद्दल फार कमी बोलतो. एखादा ब्रँड यशस्वी झाला की आपण त्याची आकडेवारी पाहतो. पण त्या यशामागच्या काळज्या, अनिश्चितता, शंका, निराशा, संघर्ष आणि जागून काढलेल्या रात्री दिसत नाहीत. मानसशास्त्र सांगतं की माणूस बाहेरच्या जगाशी जितका लढतो, त्यापेक्षा जास्त तो स्वतःच्या मनाशी लढत असतो. "माझ्याकडून होईल का?", "मी योग्य निर्णय घेतोय का?", "जर अपयश आलं तर?" हे प्रश्न प्रत्येक मोठ्या प्रवासाचा भाग असतात. पण फरक एवढाच असतो की काही लोक या प्रश्नांमुळे थांबतात आणि काही लोक हे प्रश्न सोबत घेऊन पुढे चालत राहतात. धैर्य म्हणजे भीती नसणं नव्हे; तर भीती असूनही पुढे जाणं. टायटनची कथा हा धडाही खूप सुंदरपणे शिकवते..मला मालिकेतील सर्वात आवडलेला धागा म्हणजे माणसांवर ठेवलेला विश्वास. आज आपण तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन याबद्दल बोलतो. पण शेवटी कोणतीही संस्था माणसांनीच घडवलेली असते. एखाद्या व्यक्तीला संधी देणं, तिच्यात क्षमता पाहणं, तिच्यावर विश्वास ठेवणं या गोष्टी तिचं आयुष्य बदलू शकतात. मानसशास्त्रात याला ‘पिग्मॅलियन इफेक्ट’ म्हणतात. जेव्हा कुणीतरी आपल्यावर विश्वास ठेवतो, तेव्हा आपण स्वतःवरही विश्वास ठेवायला शिकतो. टायटनची कथा हे वारंवार दाखवते की मोठ्या संस्था इमारतींनी तयार होत नाहीत; त्या नात्यांनी तयार होतात, विश्वासानं तयार होतात, एकमेकांच्या क्षमतेवर ठेवलेल्या श्रद्धेनं तयार होतात.मालिकेतील आणखी एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे सातत्य. आपण अनेकदा यशस्वी व्यक्तींकडं पाहून म्हणतो, ‘तो खूप टॅलेंटेड आहे.’ पण मानसशास्त्र सांगतं की प्रतिभेपेक्षा सातत्य अधिक महत्त्वाचं असतं. अँजेला डकवर्थ यांनी मांडलेली ‘ग्रिट’ ही संकल्पना इथं आठवते. ग्रिट म्हणजे एखाद्या ध्येयासाठी वर्षानुवर्षे चिकाटीनं प्रयत्न करत राहण्याची क्षमता. प्रेरणा प्रत्येकाला मिळते; पण प्रेरणा नसतानाही काम सुरू ठेवणं फार थोड्यांना जमतं. सोशल मीडियाच्या काळात आपल्याला यशाचा शेवटचा क्षण दिसतो. ट्रॉफी दिसते, पुरस्कार दिसतो, कौतुक दिसतं पण त्यामागची वर्षानुवर्षांची मेहनत दिसत नाही. टायटनची कथा आपल्याला पडद्यामागचं वास्तव दाखवते आणि सांगते की यश हे एखाद्या दिवसाचं नसतं; ते हजारो दिवसांच्या सातत्याचं फलित असतं..या मालिकेने मला आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट शिकवली. ती म्हणजे खरी स्पर्धा इतरांशी नसते तर ती कालच्या स्वतःशी असते. आजच्या जगात तुलना हा एक मोठा मानसिक आजार बनला आहे. कोण किती कमावतो, कोण किती लोकप्रिय आहे, कोण कुठे पोहोचला या तुलनांमध्ये अनेक लोक स्वतःचं आयुष्य विसरतात. पण टायटनचा प्रवास सांगतो की प्रत्येकाची वाट वेगळी असते, प्रत्येकाची वेळ वेगळी असते आणि प्रत्येकाचं यशही वेगळं असतं.मालिका संपत आली तेव्हा मला एक गोष्ट स्पष्ट झाली होती. ही घड्याळांची कथा नाही, ही वेळेची कथा नाही तर ही मानवी क्षमतेची कथा आहे. ही अशा लोकांची कथा आहे ज्यांनी स्वप्न पाहिलं, अडथळे आले तरी हार मानली नाही, चुका केल्या तरी थांबले नाहीत आणि यश मिळालं तरी माणुसकी विसरली नाही. म्हणूनच ‘मेड इन इंडिया : अ स्टोरी ऑफ टायटन’ ही केवळ एका ब्रँडची कथा राहत नाही. ती जीवनोपयोगी मानसशास्त्राचा आरसा बनते. असा आरसा, ज्यात आपण टायटनला कमी आणि स्वतःला जास्त पाहू लागतो. आणि कदाचित कोणत्याही चांगल्या कथेचं हेच अंतिम यश असतं. ती संपते; पण तिच्यातला विचार आपल्या मनात पुढे चालत राहतो..टायटनमधून शिकलेले जीवनोपयोगी मानसशास्त्रीय धडे• माणसाची किंमत त्याच्या पदानं किंवा यशानं नव्हे, तर त्याच्या माणूसपणानं ठरते.• मोठे बदल अनेक छोट्या कृतींमधून घडतात.• स्वाभिमान हा छोट्या अनुभवांमधून घडत असतो.• अपयश ही ओळख नसते; तो फक्त एक अनुभव असतो.• चुका टाळण्यापेक्षा त्यातून शिकण्याची वृत्ती अधिक महत्त्वाची असते.• ‘मला जमतच नाही’ यापेक्षा ‘मला सध्या जमत नाही’ हा विचार विकासाला दिशा देतो.• प्रतिभेच्या जोडीला सातत्य आणि चिकाटी असंण अधिक महत्त्वाचं असतं.• खरी स्पर्धा इतरांशी नसावी तर ती कालच्या स्वतःशी असावी.• दुसऱ्यांवर ठेवलेला विश्वास त्यांच्या क्षमतेला नवी उंची देऊ शकतो.• भावनिक सुरक्षितता असलेल्या वातावरणातच सर्जनशीलता फुलते.• यशाचा आनंद क्षणिक असतो; पण प्रवासात झालेली वाढ कायमची असते.• माणसं जपणाऱ्या संस्था आणि नाती अधिक काळ टिकतात.• रेझिलियन्स म्हणजे कधीच न पडणं नव्हे; पडल्यावर पुन्हा उभं राहणं.• प्रत्येक व्यक्तीमध्ये बदलण्याची आणि वाढण्याची क्षमता असते.• खरा विजय ट्रॉफीमध्ये नसतो तर तो स्वतःच्या भीती, शंका आणि मर्यादांवर मात करण्यात असतो.आणि शेवटी...ट्रॉफी काही मोजक्या लोकांच्या हातात येतात; पण स्वतःच्या भीतीवर विजय मिळवण्याची संधी प्रत्येकाला मिळते. खरा टायटन तोच, जो आयुष्याच्या प्रत्येक आव्हानानंतर पुन्हा उभा राहतो. - सायली कुलकर्णी (सीनियर सायकॉलॉजिस्ट, फाउंडर डायरेक्टर, सृजन सायकॉलॉजिकल सेंटर, बावधन, पुणे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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