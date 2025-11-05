आरोग्य

बदलती जीवनशैली, वाढते आजार! मुलांच्या आरोग्य रक्षणासाठी राज्य सरकारचा पुढाकार; असंसर्गजन्य आजारांवर तयार होणार एसओपी

Maharashtra Govt to Draft SOP to Tackle Non-Communicable Diseases Among Children: राज्य सरकारकडून मुलांमधील लठ्ठपणा, मधुमेह आणि ताणतणावासारखे असंसर्गजन्य आजार रोखण्यासाठी एसओपी तयार करण्याचा उपक्रम सुरू झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Maharashtra government health initiative: राज्यातील जनतेचे आरोग्य सुदृढ राहावे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात अनेक उपक्रम राबवत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलांमधील असंसर्गजन्य आजार रोखण्यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना (एसओपी) तयार करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोडर्डीकर यांनी सांगितले.

