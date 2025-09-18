Maharashtra Health Alert: राज्यात असंसर्गजन्य आजारांचा धोका; मधुमेह, दमा, स्थूलतेच्या प्रमाणात वाढ

Non-Communicable Diseases on the Rise in State: राज्यात मधुमेह, उच्च रक्तदाब आदी असंसर्गजन्य आजार (एनसीडी) पूर्वी वयाच्या तिशीनंतर होत असे. आता मात्र लहान मुलांमध्येही या आजारांनी डोके वर काढले आहे. राज्यातील सुमारे ६० लाखांहून अधिक मुले असंसर्गजन्य आजारांनी त्रस्त असल्याचे आरोग्य आले आहे. विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर.असंसर्गजन्य आजाराने ग्रस्त मुलांची वाढती संख्या लक्षात घेता, राज्य आरोग्य विभागासह युनिसेफ आणि पीआयबी यांच्या वतीने नुकतीच मुंबईत कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक यांनी आतापर्यंत प्रौढांमध्ये दिसणारे असंसर्गजन्य आजार आता लहान आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये वाढत असल्याने समाजात जागरूकता निर्माण करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, या कार्यशाळेला पीआयबी पश्चिम विभागाच्या महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा, एम्स नागपूरच्या मुख्य संचालक डॉ. प्रशांत जोशी, युनिसेफ महाराष्ट्राचे प्रमुख संजय सिंह आणि विवेक सिंह उपस्थित होते..Hidden Liver Damage: लक्षणं न जाणवताही यकृत हळूहळू कमजोर होतंय… ‘सायलेंट किलर’मुळे वाढणाऱ्या धोक्याबाबत डॉक्टरांचा सावध इशारा!.७१ टक्के मृत्यू 'एनसीडी'मुळे !जगभरातील एकूण मृत्यूंपैकी ७१ टक्के मृत्यू 'एनसीडी'मुळे होतात. भारतात तीनपैकी दोन मृत्यू या आजारांमुळे होतात. महाराष्ट्रात टाइप-१ मधुमेहाचे सुमारे दोन हजार नवीन रुग्ण आणि जन्मजात हृदयरोगाचे २० ते २५ हजार नवीन रुग्ण आढळले आहेत. राज्यातील ३३ लाख मुले दम्याने ग्रस्त आहेत आणि ८८ लाख मुले मानसिक विकारांनी ग्रस्त आहेत. राज्यात बालपणातील स्थूलतेचे प्रमाण वाढत आहे आणि ६० लाखांहून अधिक मुले जास्त वजनाची आहेत..औषधांची मोफत तरतूदशाळेत आरोग्य तपासणी, इन्सुलिन आणि इनहेलरसारख्या औषधांची मोफत तरतूद, जिल्हास्तरीय एनसीडी क्लिनिकची स्थापना आणि शिक्षण व्यवस्थेत मानसिक आरोग्य सहाय्य समाविष्ट करणे यांचा समावेश असल्याचे मत सांगण्यात आले. गेल्या काही दिवसांपासून आरोग्यामध्ये फरक पडत असल्याने वेगवेगळे उपाय सुचवण्यात आले आहेत.मानसिक विकारभारतीय बालकांमधील मानसिक विकारांचे प्रमुख कारण म्हणजे ताणतणावपूर्ण वातावरण, अभ्यासाचा वाढता दबाव, सामाजिक-आर्थिक असमानता, पालक-अपेक्षांचा ताण, इंटरनेट व मोबाईलचे व्यसन, कौटुंबिक कलह, प्रेम व मायेचा अभाव ही कारणे असल्याचे सांगितले..Explained: हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कोलेस्टेरॉलला समजून घ्या! समज, गैरसमज आणि निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली .तज्ज्ञांच्या सूचना :शाळेत नियमित आरोग्य तपासणीइन्सुलिन व इनहेलरची मोफत तरतूदजिल्हास्तरीय एनसीडी क्लिनिकची स्थापनाशिक्षण व्यवस्थेत मानसिक आरोग्य सहाय्याचा समावेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.