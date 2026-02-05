Bel Patra Benefits: महादेवाला प्रिय असलेल्या बेलपत्राचा असा करा वापर, सर्दी, खोकलासह हे 5 आजार राहतील दूर

Bel Patra Health Benefits: बहुतेक लोक बेलपत्राकडे केवळ श्रद्धेच्या नजरेने पाहतात. पण आयुर्वेद आणि पारंपरिक भारतीय जीवनशैलीत बेलाच्या पानांना खास स्थान आहे. बेलाचे झाड जितके पवित्र मानले जाते, तितकेच ते औषधी गुणांनी समृद्धही आहे. .बेलपत्रामध्ये असे घटक आढळतात जे शरीराला थंडावा देतात, पचनक्रिया सुधारतात. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणाला ठेवण्यास मदत करतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढून शकतात. विशेष म्हणजे, बेलपत्राचा वापर आरोग्यदायी आणि चविष्ट अशा अनेक प्रकारे करता येतो. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात लोक नैसर्गिक केमिकल- फ्री आणि आरोग्यदायी फायदेशीर पर्याय शोधत असतात. अशा वेळी बेलपत्र हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. चला तर जाणून घेऊया बेलपत्र वापरण्याचे असे ५ मार्ग, जे आरोग्याबरोबर चवीलाही तडजोड करू देत नाहीत. .Oral Cancer : उशिरा निदान झाल्यास ओरल कॅन्सर होऊ शकतो गंभीर, जाणून घ्या लक्षणे.बेलपत्राची हर्बल टीबेलपत्राची हर्बल टी (चहा) हा आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानली जाते. आयुर्वेद तज्ज्ञांच्या मते, सकाळी उपाशीपोटी बेलपत्राचा चहा घेतल्यास पचनसंस्था मजबूत राहण्यास मदत होते. हा चहा तयार करण्यसाठी ५ ते ६ ताजी बेलपटे स्वच्छ धुवूनघ्या. ती एका ग्लास पाण्यात 5 ते 7 मिनिटे उकळा. नंतर पाणी गाळून आवश्यक असल्यास थोडं मध लिंबाचा रस घालू शकता. हा चहा गॅस, अपचन आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्यांपासून आराम देण्यास मदत करते. तसेच शरीराचा मेटाबॉलिझम सुधारण्यासही उपयुक्त ठरते.बेलपत्राची चटणीमहाशिवरात्रीच्या आसपास किंवा दर सोमवारी बाजारात बेलपत्र सहज मिळतात. अशावेळी तुम्ही बेलपत्राची चटणी करून पाहू शकता. ही चटणी चवीला चांगली तर असतेच, शिवाय आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानली जाते. चटणी तयार करण्यासाठी बेलपत्र, कोथिंबीर, पुदिना, आले, हिरवी मिरची, लिंबाचा रस आणि थोडे सेंधो मीठ एकत्र वाटून घ्या. या छाटणीचे सेवन केल्यास पचन सुधारते, भूक लागण्यास मदत होते आणि उन्हाळ्यात शरीराला नैसर्गिक थंडावा मिळतो..बेलपत्राचे डिटॉक्स वॉटरडिटॉक्स वॉटरच्या स्वरूपातही बेलपत्राचा वापर करता येतो. रात्री 2 ते 3 बेलपत्रे एका पाण्याच्या बाटलीत टाकून ठेवा. सकाळी हे पाणी दिवसभर थोड्या-थोड्या वेळाने प्या. यामुळे शरीराला नैसर्गिक थंडावा मिळतो आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत होते. मात्र तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, गर्भवती महिला किंवा गंभीर आजाराने ग्रस्त व्यक्तींनी बेलपत्राचे सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.बेलपत्राचा काढाजर तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणाला वारंवार सर्दी, खोकला किंवा थकवा जाणवत असेल, तर बेलपत्राचा काढा फायदेशीर ठरू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते बेलपत्रात व्हिटॅमिन A, C, B1, B6, कॅल्शियम, फायबर आणि पोटॅशियमसारखी पोषक तत्त्वे असतात, जी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात. काढा बनवण्यासाठी बेलपत्र, तुळस, काळी मिरी आणि आले एकत्र उकळा. पाणी अर्धे झाल्यावर ते गाळून घ्या. चव कडू वाटल्यास थोडे मध मिसळू शकता. बदलत्या हवामानात हा काढा शरीराला संरक्षण देण्यास मदत करतो..Early Cancer Symptoms: कॅन्सर अचानक होत नाही! महिनाभर आधी शरीर देतं धोक्याचं संकेत....बेलपत्राची पावडरबेलपत्राची पावडर करून ती दीर्घकाळ साठवून ठेवता येते. यासाठी बेलाची पाने स्वच्छ करून पूर्णपणे वाळवून घ्या आणि नंतर ती मिक्सरमध्ये वाटून पावडर तयार करा. ही पावडर विशेषतः उन्हाळ्यात खूप फायदेशीर ठरते. ती शरीरातील उष्णता कमी करण्यास मदत करते. गरम दिवसांत किंवा लू लागल्यावर ही पावडर ताक किंवा दह्यात मिसळून घेऊ शकता. यामुळे अॅसिडिटी कमी होते आणि पोटातील जळजळ व जडपणा कमी होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.