Corona Mental Health :कोरोनाच्या टेन्शनला द्या सुट्टी !

करोना येणारे, मंदीचं सावट आहे, आता पुढे काय, परत टाळेबंदी, परत मास्क आणि परत ती औषधं... असे अनेक प्रश्न आणि चिंता तुम्हालाही भेडसावत असतील ना...

पण या साऱ्यावर एकच उपाय आहे,

हर फिक्र को गोली मार यार....

या सबकुछ अनसर्टन परिस्थितीत कसं शांत राहायचं सांगतायत. मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ सागर मुंदडा.

चीनमध्ये करोनाच्या केसेस वाढतायत. त्याच्या बातम्या बाहेर आल्या आणि सगळं जग पुन्हा एकदा खडबडून जागं झालं. करोना पुन्हा येणार का, हीच भीती सगळ्यांना वाटायला लागली.

पुन्हा करोना म्हणजे पुन्हा टाळेबंदी

पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये गर्दी

बेडसाठी मारामारी

आर्थिक मंदी

मंदीमुळे नोकऱ्यांवर परिणाम होणार का

पैशांचं गणित कसं जमवायचं

बापरे किती हे प्रश्न... पण हे प्रश्न अनेक सामान्यांना पडतायत. हळूहळू हे प्रश्न आणि त्यामागची भीती आपल्याही डोक्याचा ताबा घेऊ लागली आहे. अशा या सगळ्या अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत शांत कसं राहायचं. मानसिक आरोग्य चांगलं कसं राखायचं याबद्दल आम्ही बोललो, थेट मानसोपचारतज्ज्ञ सागर मुंदडा यांच्याशी...

