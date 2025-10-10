Malaria Rise Expected in December-January: डिसेंबर-जानेवारीत मलेरियाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता - डॉ. अभय बंग

Dr. Abhay Bang Warns About Malaria Rise in December-January: लांबलेला मान्सून विचारात घेता येत्या डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात मलेरियाचा प्रादुर्भाव अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने उपाययोजना युद्धपातळीवर अंमलात आणाव्यात, अशा सूचना डॉ. अभय बंग यांनी दिल्या आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातून मलेरिया निर्मलूनसाठी नेमण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. डॉ. बंग या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आहेत..गुरुवारी टास्क फोर्सची बैठक जिल्हा परिषद सभागृहात झाली. अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे सीईओ सुहास गाडे आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याबरोबच नागरिकांनी घरी कीटकनाशक फवारणी, औषधभारित मच्छरदानीचा वापर, आणि ताप आला असेल तर आशा सेविकेकडून तातडीने तपासणी करून घेणे याचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन डॉ. बंग यांनी केले. .Cough Syrup for Children: कफ सिरपमध्ये नेमकं काय? रिनल बायोप्सीतून समोर आलं मुलांच्या मृत्यूचे कारण.जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधित जिल्ह्यात ६४११ इतक्यांना मलेरिया झाला, यातील १४ लोकांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्या प्रकरणांची सखोल तपासणी करून उणिवांचा अभ्यास करण्याच्या सूचना टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. निरज धिंग्रा यांनी दिल्या आहेत. गाडे यांनी आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि मलेरियासंदर्भात केले जाणारे रिपोर्टिंग यात सुसूत्रता येण्यासाठी मार्गदर्शन केले. तर डॉ. शिंदे यांनी पुढील सहा महिन्यांचे नियोजन सादर केले..बैठकीसाठी टास्क फोर्सचे सदस्य, आणि मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ. आनंद बंग, 'सर्च'च्या कम्युनिटी हेल्थ रिसर्च विभागाच्या उपसंचालक डॉ. सुप्रियालक्ष्मी तोटिगेर, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सतीशकुमार साळुंखे, जिल्हा मलेरिया अधिकारी डॉ. सुजिता वाडिवे, गेट्स फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी अमोल पाटील, 'पाथ', नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, क्लिंटन हेल्थ अॅक्सेस इनिशिएटिव्ह, टीसीआय, फॅमिली हेल्थ इंडिया आदी संस्थाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..Cough Syrup Alert: "लहान मुलांना खोकला झाल्यावर कफ सिरपची गरज नसते?" वाचा डॉक्टरांनी केलेला खुलासा.महत्त्वाचे निर्णय- या वर्षी मलेरिया झालेल्या रुग्णांत सर्वाधिक म्हणजे २१०० रुग्ण भामरागड तालुक्यातील आहेत. त्यामुळे भामरागड तालुक्यासाठी स्वतंत्र नियोजन केले जात असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मनीष धकाते यांनी दिली.- जिल्ह्यात एकूण ११३ आश्रमशाळांत १६ हजारच्यावर विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थी झोपत असलेल्या खोल्यांचे दारे, खिडक्या यांना जाळ्या लावण्यात येतील. तसेच प्रत्येक आश्रमशाळेत नर्सची नेमणूक करावी, यासाठी आदिवासी विभागासोबत समन्वय साधणे.- गावातील प्रमुख नेते, इलाका सभा यांचा सहभाग मलेरिया जागृती उपक्रमांत घेणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.