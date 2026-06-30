Malaria Symptoms: पावसाळ्यात ताप आलाय ? हा मलेरिया तर नाही ना ? जाणून घ्या ही ५ लक्षणं...

Malaria: उन्हाळ्यानंतर पावसाळा आपल्याला नक्कीच आराम देतो, पण सोबतच अनेक आजारांनाही निमंत्रण देतो. या दिवसांत जागोजागी पाणी साचल्यामुळे डासांची पैदास वेगाने होते आणि यामुळेच मलेरिया (Malaria) सारख्या गंभीर आजाराचा धोका वाढतो.अनेकदा लोक मलेरियाच्या सुरुवातीच्या लक्षणांना साधा व्हायरल इन्फेक्शन किंवा थकवा समजून दुर्लक्ष करतात, जे नंतर अंगावर बेतू शकतं. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, जर आपण वेळेवर लक्षणं ओळखली आणि उपचार सुरू केले, तर पुढील मोठा धोका टाळता येऊ शकतो..मलेरियाची ५ मुख्य लक्षणं१. तीव्र ताप आणि थंडी वाजणेमलेरियाचं सर्वात मुख्य लक्षण म्हणजे अचानक तीव्र ताप येणे. या तापासोबतच खूप थंडी वाजते आणि अंग थरथरू लागते. काही वेळा हा ताप ठराविक वेळाने उतरतो आणि पुन्हा येतो.२. खूप घाम येणेजेव्हा मलेरियाचा ताप उतरतो, तेव्हा खूप जास्त घाम येतो. शरीर तापमान सामान्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने हा त्रास होतो, ज्यामुळे पेशंट पूर्णपणे भिजून निघतो..मुंबई-पुण्यासह राज्यात पावसाची दमदार एंट्री! डेंग्यूपासून व्हायरल तापापर्यंत 'या' आजारांपासून राहा सावध.३. डोकेदुखी आणि अंगदुखीमलेरियामध्ये डोकं प्रचंड जड होतं. डोळ्यांच्या आजूबाजूला आणि संपूर्ण शरीरात असह्य वेदना होतात. स्नायू दुखणे आणि अंग मोडून येणे ही याची सामान्य लक्षणं आहेत.४. सतत थकवा आणि अशक्तपणाकाहीही काम न करता जर तुम्हाला सतत थकवा जाणवत असेल, तर सावध व्हा. मलेरियामुळे शरीरातील ऊर्जा पूर्णपणे कमी होते, ज्यामुळे प्रचंड अशक्तपणा आणि सुस्ती येते.५. उलट्या आणि मळमळकाही रुग्णांमध्ये पोट बिघडणे, जी घाबरणे, उलट्या होणे आणि भूक न लागणे अशी लक्षणंही दिसतात. तासाभराच्या तापासोबत जर अशी लक्षणं असतील, तर लगेच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..मलेरियापासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा ?पाणी साचू देऊ नका: घराच्या आसपास कुठेही पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्या.full size कपडे वापरा: घराबाहेर पडताना संपूर्ण शरीर झाकेल असे कपडे घाला.मच्छरदाणीचा वापर: रात्री झोपताना मच्छरदाणी किंवा मॉस्किटो रिपेलेंट (डास पळवणाऱ्या औषधांचा) वापर करा.स्वतःहून औषधे घेऊ नका: ताप आल्यास डॉक्टरांकडे जाऊन रक्ताची तपासणी करून घ्या.पावसाळ्याच्या दिवसांत थोडीशी काळजी आणि जागरूकता तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला मलेरियासारख्या आजारांपासून सुरक्षित ठेवू शकते. ताप आल्यास अंगावर काढू नका..पावसाळ्यात मधुमेहींना असतो 'या' समस्यांचा धोका! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.