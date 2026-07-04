आरोग्य

Mansoon Fungal Infection: पावसाळ्यात Ringworm चा धोका का वाढतो ? जाणून घ्या लक्षणे आणि डॉक्टरांचा सल्ला

Monsoon Skin Care: पावसाळ्यातील दमट वातावरणामुळे त्वचा आणि नखांमध्ये 'रिंगवर्म' संसर्गाचा धोका झपाट्याने वाढतो,म्हणूनच योग्य काळजी घेणे महत्वाचे ठरते.
Monsoon Skin Alert: The Ringworm Risk!

Monsoon Skin Alert: The Ringworm Risk

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Fungal Mistakes to Avoid: पावसाळा सुरू झाला की निसर्ग सुंदर दिसू लागतो, पण याच ऋतूत आरोग्याच्या अनेक समस्याही डोके वर काढतात. पावसाळ्यातील दमट वातावरणामुळे सध्या 'रिंगवर्म' म्हणजेच गजकर्णाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होते. हा संसर्ग 'डर्माटोफाइट्स' (Dermatophytes) नावाच्या फंगसमुळे होतो, जो आपल्या त्वचेतील केराटिन प्रोटीनवर वाढतो. वेळेवर उपचार न केल्यास हा संसर्ग शरीराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात वेगाने पसरू शकतो.

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