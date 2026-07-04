Mansoon Fungal Infection: पावसाळ्यात Ringworm चा धोका का वाढतो ? जाणून घ्या लक्षणे आणि डॉक्टरांचा सल्ला

Fungal Mistakes to Avoid: पावसाळा सुरू झाला की निसर्ग सुंदर दिसू लागतो, पण याच ऋतूत आरोग्याच्या अनेक समस्याही डोके वर काढतात. पावसाळ्यातील दमट वातावरणामुळे सध्या 'रिंगवर्म' म्हणजेच गजकर्णाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होते. हा संसर्ग 'डर्माटोफाइट्स' (Dermatophytes) नावाच्या फंगसमुळे होतो, जो आपल्या त्वचेतील केराटिन प्रोटीनवर वाढतो. वेळेवर उपचार न केल्यास हा संसर्ग शरीराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात वेगाने पसरू शकतो. .नखांपासून डोक्यापर्यंत...Ringworm चे ५ मुख्य प्रकारहा संसर्ग शरीराच्या ज्या भागावर होतो, त्यानुसार त्याचे वर्गीकरण केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने पाच प्रकार आढळतात.टीनिया कॉरपोरिस: हा संसर्ग हात, पाय आणि शरीराच्या सामान्य त्वचेवर गोलाकार आकारात पसरतो.टीनिया पीडिस (एथलीट्स फुट): हा संसर्ग प्रामुख्याने पायांच्या बोटांच्या मधल्या भागात होतो.टीनिया क्रूरिस (जॉक इच): हा मांड्यांच्या सांध्यामध्ये किंवा प्रायव्हेट पार्टजवळ होणारा संसर्ग आहे.टीनिया कैपिटिस: यामध्ये डोक्याच्या त्वचेवर (Scalp) इन्फेक्शन होते, ज्यामुळे त्या भागातील केस गळतात.ओनिकोमाइकोसिस: हा थेट नखांमध्ये होणारा फंगल इन्फेक्शनचा प्रकार आहे..kidney Care: किडनीला फेल होण्यापासून वाचवायचंय ? किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी रोज प्या इतकं पाणी ! .पावसाळ्यात हा संसर्ग पसरण्याची मुख्य कारणेदमट वातावरण: फंगसला वाढण्यासाठी गरम आणि ओलसर वातावरण लागते, जे पावसाळ्यात सहज उपलब्ध होते.ओले कपडे व बूट: पावसात ओले झालेले कपडे किंवा बंद बूट तासनतास घालून ठेवल्याने फंगस वेगाने वाढतो.वस्तूंची देवाणघेवाण: बाधित व्यक्तीचे कपडे, कंगवा वापरल्याने किंवा संक्रमित पाळीव प्राण्यांच्या संपर्कात आल्याने हा आजार पसरतो..सामान्य डाग आणि रिंगवर्म मधील फरक कसा ओळखावा ?डॉक्टरांच्या मते, प्रत्येक गोल डाग हा फंगल इन्फेक्शन नसतो. सामान्य डाग एकाच ठिकाणी स्थिर राहतात आणि त्यात खाज सुटत नाही. याउलट, रिंगवर्मचा आकार दिवसेंदिवस वाढत जातो. याचा बाहेरील कडा (Edges) लाल आणि फुगलेला असतो, तर मधला भाग साफ दिसतो. यात सारखी जोरात खाज आणि जळजळ होते.या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नकात्वचेवर गोल किंवा छल्ल्यासारखे (Ring) लाल-काळे निशाण होणे.सतत जोरात खाज सुटणे आणि जळजळ होणे.त्वचा कोरडी पडून पापुद्रे निघणे.डोक्यात संसर्ग झाल्यास केस तुटणे आणि नखांमध्ये संसर्ग झाल्यास नखे जाड, पिवळी व ठिसूळ होणे..संसर्गापासून वाचण्यासाठी ६ सोपे उपायपावसाळ्यात स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी डॉक्टरांनी दिलेले हे सल्ले नक्की फॉलो करात्वचा कोरडी ठेवा: आंघोळीनंतर किंवा घाम आल्यानंतर शरीर (विशेषतः बोटांच्या फटी आणि सांधे) पूर्णपणे सुकवा.ढीले कपडे वापरा: या ऋतूत घट्ट कपडे घालणे टाळा. सुती (Cotton) आणि सैल कपडे वापरा जेणेकरून त्वचेला हवा मिळेल.ओले मोजे बदला: पाय जास्त वेळ ओल्या बुटात किंवा मोज्यात ठेवू नका. मोजे नियमित बदला.वैयक्तिक वस्तू शेअर करू नका: कुटुंबात एकमेकांचे अंथरूण, कपडे किंवा कंगवा वापरणे पूर्णपणे टाळा.सार्वजनिक ठिकाणी काळजी: जिम किंवा सार्वजनिक शॉवर वापरताना पायात चप्पल नक्की घाला.पाळीव प्राण्यांची काळजी: तुमच्या पाळीव प्राण्यांच्या त्वचेत काही बदल किंवा पुरळ दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांना दाखवा..उपचारादरम्यान लोक कोणत्या चुका करतात ?सगळ्यात मोठी चूक म्हणजे डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय 'स्टेरॉईड' असलेली क्रीम वापरणे. या क्रीम्समुळे तात्पुरती खाज थांबते, पण फंगस त्वचेच्या आतपर्यंत खोलवर पसरतो. तसेच, खाज कमी होताच बरेच लोक औषधे घेणे मध्येच बंद करतात, ज्यामुळे हा आजार पुन्हा बळावतो.डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा ?जर २ ते ४ आठवडे अँटीफंगल क्रीम लावूनही फरक पडत नसेल, संसर्ग शरीरावर पसरत असेल, किंवा जखमेतून पू येणे, ताप येणे अशी लक्षणे दिसल्यास घरगुती उपाय न करता त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा (Dermatologist) सल्ला घ्या..Skin Cancer Risk: कोणाला आहे स्किन कॅन्सरचा धोका? जाणून घ्या त्याची सुरुवातीचे लक्षणं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.