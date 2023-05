By

कामाच्या ठिकाणी म्हणजेच ऑफिसात तासनतास कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपवर काम करणं तसचं मोबाईल, टॅबचा सतत वापर यामुळे अलिकडे स्क्रिन टाइम वाढत चालला आहे. त्यात चुकीचा आहार आणि जीवनशैलीमुळे दिवसेंदिवस डोळ्याच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत.

कमी वयात चष्मा लागणं तसचं दृष्टी कमी होण्यासोबत इतर अनेक समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. खास करून लहान मुलांमध्ये चष्मा लागण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढताना दिसतंय. निरोगी डोळ्यांसाठी Healthy Eyes रोजच्या आहारात Diet आवश्यक पोषक तत्वांचा समावेश करणं गरजेचं आहे. त्याचसोबत दररोज काही योगासनं केल्याने डोळ्यांच्या समस्या कमी होवून दृष्टी सुधारण्यास मदत होवू शकते.

शीर्षासन- दररोज सकाळी शीर्षासन केल्याने डोळ्यासोबत केसही निरोगी होतात. या आसनामुळे शरीरातील ऑक्सिजनयुक्त रक्त डोक्यापर्यंत पोहचतं यामुळे दृष्टी चांगली होऊन डोळ्यांवरील ताण कमी होतो. शीर्षासन करण्यासाठी शरीर बॅलन्स करणं अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्ही सुरुवातीला एखाद्याची मदत घेऊन किंवा भिंतीचा आधार घेऊन शीर्षासन करू शकता.

त्याचप्रमाणे शीर्षासनामुळे पोषकद्रव्यांचा मेंदूला पुरवठा होते. मेंदूपर्यंत प्राणवायू आणि पोषकद्रव्ये पोहचल्याने डोकेदुखी आणि मायग्रेनचा त्रासही कमी होण्यास मदत होते.

हलासन – या योगासनामुळे पाठीपासून कंबरेपर्यंत रक्ताभिसरण योग्यरित्या होण्यास मदत होते. या आसनामुळे शरीरातील वरच्या भागात रक्ताभिसरण वाढल्याने ड़ोळ्यांच्या समस्या दूर होण्यास मदत होते.

हलासनामुळे मज्जासंस्थेशी संबंधित आजार दूर होण्यासाठी देखील मदत होते. नियमितपणे हे आसन केल्यास वृद्धावस्थेतही डोळे निरोगी आणि दृष्टी चांगली राहते.

चक्रासन- डोळ्यांच्या समस्या दूर करून डोळे निरोगी ठेवण्यासाठी चक्रासन फायदेशीर ठरू शकतं. मेंदूचं स्वास्थ चांगलं राखण्यासाठी देखील हे आसन उपयोगी पडते. चक्रासनामुळे डोळ्याच्या अनेक समस्यांचं निवारण होतं.

सर्वांगासन- जर तुम्हाला शीर्षासन करणं शक्य नसेल तर तुम्ही सर्वांगासन करू शकता. यामुळे मेंदूचं आरोग्य चांगलं राहण्यास मदत होते. तसचं डोळ्यांच्या नसांमध्ये रक्ताभिसरण वाढल्यामुळे दृष्टी प्रखर होण्यास मदत होते.

पापण्या उघडझाप करणं- सतत स्क्रिनकडे एकटक पाहिल्याने आपल्या नकळत डोळ्यांवर मोठा ताण येत असतो. यासाठी काम करत असताना अधून मधून पापण्या उघड-बंद कराव्या. दिर्घ श्वासोच्छवास करत साधारण मिनिटभरासाठी पापण्या उघड बंद कराव्या. यामुळे डोळ्यांवरील ताण कमी होतो. यामुळे डोळ्यांचा ड्रायनेस कमी होतो. तसचं डोळ्यांच्या नसा मजबूत होण्यास मदत होते.

अनुलोम विलोम आणि प्राणायाम- नियमित प्राणायम केल्याने शरिराच्या अनेक समस्या दूर होवून निरोगी राहण्यास मदत होते. नसा मोकळ्या करण्यापासून दृष्टी सुधारण्यासाठी आणि निरोगी त्वचेसाठी प्राणायाम अनुलोम विलोम फायदेशीर ठरतं.

अशा प्रकारे रोजच्या जीवनात जर तुम्ही योग्य आहारासोबतच काही योगासनं केल्यास डोळे निरोगी राहण्यास आणि दृष्टीशी संबंधीत आजार दूर ठेवण्यास मदत होवू शकते.