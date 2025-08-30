Healthy Drinks For Cancer: माचा टीसह 2 ड्रिंक्सनी कर्करोगाचा धोका कमी होतो? संशोधनात दावा; वाचा सविस्तर माहिती

थोडक्यात:माचा टी, हल्दी लाटे आणि ग्रीन स्मूदी हे तीन नैसर्गिक पेये कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.माचा टीमधील EGCG नावाचे अँटीऑक्सिडंट कॅन्सर सेल्सच्या वाढीला अटकाव करतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात.डॉ. सौरभ सेठी यांच्या मते, या पेयांचे नियमित सेवन केल्यास शरीर निरोगी राहते आणि विषारी घटक बाहेर टाकले जातात..Healthy Drinks That May Help Reduce Cancer Risk: आजकालच्या वेगवान आणि ताणतणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे लोकांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढली आहे. तरीही, कर्करोग हा एक असा गंभीर आजार आहे, जो अनेक उपचार करूनही पूर्णपणे बरा होत नाही..अशा परिस्थितीत, जपानमधील पारंपरिक पेय ‘माचा टी’ आरोग्याच्या क्षेत्रात विशेष महत्त्व प्राप्त करत आहे. विविध संशोधनांनुसार, माचा टीमध्ये असलेली पोषकतत्त्वे कर्करोगाचा धोका कमी करण्यात मदत करू शकतात. याशिवाय, आणखी दोन नैसर्गिक पेये आहेत, जे नियमित घेतल्यास कर्करोगाचा धोका कमी होऊ शकतो, असा दावा हार्वर्ड-प्रशिक्षित गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी केला आहे..Durva Benefits: गणरायाला वाहणाऱ्या दुर्वा आरोग्यासाठी ठरतो वरदान; जाणून घ्या फायदे .माचा टी म्हणजे काय?माचा टी ही हिरव्या चहाच्या पानांपासून बनवलेली पावडर असते, जी पूर्ण पानांचा वापर करून तयार केली जाते. छायेत उगवलेल्या या वनस्पतीत पोषकतत्त्व जास्त प्रमाणात टिकून राहतात. माचा टीमध्ये भरपूर अँटीऑक्सिडंट्स, कॅफीन, एल-थेनाइन, व्हिटॅमिन्स, फायबर आणि क्लोरोफिल आढळतात, जे शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे देतात..माचा टी कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास कशी मदत करते?National Institutes of Health (NIH) च्या संशोधनानुसार, माचा टीमध्ये असणारे Epigallocatechin gallate (EGCG) नावाचे अँटीऑक्सिडंट हे कॅन्सर सेल्सच्या वाढीस प्रतिबंध करतात. हे अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील मुक्त रॅडिकल्सना नियंत्रित करून कर्करोगाचा धोका कमी करतात. तसेच, माचा टीने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि रक्तातील साखर नियंत्रित होते..Baby Health Care: १ वर्षाखालील बाळांनाही होऊ शकतो डिहायड्रेशन! जाणून घ्या लक्षणे आणि काळजी कशी घ्यावी.डॉ. सौरभ सेठी यांचे आरोग्यदायी ड्रिंक्सहार्वर्ड प्रशिक्षित गॅस्ट्रोएंटेरॉलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात ते माचा टी सोबत दोन नैसर्गिक ड्रिंक्स सांगतात ज्यामुळे कर्करोगाचा धोका कमी होण्यास मदत होते..1. हळदीचे दूधहळदीमध्ये आढळणाऱ्या ‘कर्क्युमिन’ या घटकामुळे शरीरातील सूज कमी होण्यास मदत होते आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी (दाहशामक) गुणधर्म वाढतात. हळदीचं दूध हे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी एक उत्तम नैसर्गिक पर्याय मानलं जातं. जरी अमेरिकेची FDA संस्था कर्क्युमिनला कर्करोगावर थेट उपचार मानत नसली, तरी अनेक अभ्यासांमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की कर्क्युमिनचे आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतात2. ग्रीन स्मूदीहिरव्या पालेभाज्या जसे पालक, सेलेरी आणि आले यांचा वापर करून तयार केलेली ग्रीन स्मूदी देखील कर्करोग प्रतिबंधक गुणांनी भरलेली असते. यात असलेल्या अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्मांमुळे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.