Measles Outbreak In India: WHO चा धक्कादायक अहवाल! गोवरच्या रुग्णांमध्ये भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर

India Measles Explosion: भारतात गोवरच्या (Measles) रुग्णांमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली असून आरोग्य यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि अमेरिकेच्या 'सीडीसी' (CDC) ने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच भारतात २६,६२७ गोवर रुग्णांची नोंद झाली आहे. या धक्कादायक आकडेवारीसह भारत जगात सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेल्या देशांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. २०२५ मध्ये वर्षभरात आढळलेल्या १८,७९४ रुग्णांच्या तुलनेत या वर्षाच्या सुरुवातीलाच झालेली ही वाढ चिंताजनक मानली जात आहे. कोरोना महामारीच्या काळात बालकांच्या नियमित लसीकरणात आलेला खंड आणि रोगप्रतिकारक शक्तीतील तफावत यामुळे हा संसर्ग वेगाने पसरत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..गोवर म्हणजे काय आणि तो इतका संसर्गजन्य का आहे ?गोवर हा विषाणूमुळे होणारा अत्यंत संसर्गजन्य आजार आहे. संक्रमित व्यक्तीच्या खोकण्यातून, शिंकण्यातून किंवा बोलण्यातून बाहेर पडणाऱ्या Droplets मुळे हा विषाणू हवेत पसरतो. हा विषाणू हवेत तब्बल दोन तासांपर्यंत जिवंत राहू शकतो. लसीकरण न झालेल्या लोकसंख्येमध्ये एक बाधित रुग्ण तब्बल १२ ते १८ निरोगी व्यक्तींना संक्रमित करू शकतो.प्रमुख लक्षणे :संसर्ग झाल्यानंतर १० ते १४ दिवसांनी लक्षणे दिसू लागतात.सुरुवातीला तीव्र ताप (१०५ अंश फॅरेनहाइटपर्यंत), खोकला, सर्दी आणि डोळे लाल होणे अशी लक्षणे दिसतात.तोंडाच्या आत बारीक पांढरे ठिपके (Koplik spots) दिसू शकतात.त्यानंतर चेहऱ्यावरून सुरू होऊन संपूर्ण शरीरावर लाल रंगाचे पुरळ (Rash) पसरतात..French Fries Health Risk: सिगारेटपेक्षाही घातक फ्रेंच फ्राईज? डॉक्टरांचं नक्की म्हणणं काय?.गोवरची लस किती काळ संरक्षण देते ?सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, गोवर प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर शरीरात दीर्घकालीन, म्हणजेच आयुष्यभरासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होते.लसीचा एक डोस ९३ ते ९५ टक्के संरक्षण देतो.लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण केल्यास ही कार्यक्षमता ९७ ते ९९ टक्क्यांपर्यंत वाढते.दोन्ही डोस घेतलेल्या निरोगी व्यक्तींना भविष्यात कोणत्याही बूस्टर डोसची (Booster Dose) गरज लागत नाही. लस घेतलेल्या व्यक्तींमध्ये हा संसर्ग होण्याची शक्यता अत्यंत दुर्मिळ असते आणि झाल्यावर सुद्धा त्याची तीव्रता अगदी कमी असते.लहान मुलांना लस कधी दिली पाहिजे ?भारताच्या सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत (Universal Immunisation Programme) मुलांना गोवर-रुबेला (MR) लस दोन टप्प्यांत दिली जाते-पहिला डोस: वय ९ ते १२ महिने असताना.दुसरा डोस: वय १६ ते २४ महिने असताना.पहिल्या डोसमुळे काही मुलांमध्ये पुरेशी प्रतिकारक शक्ती निर्माण न झाल्यास, दुसरा डोस त्यांना पूर्णपणे सुरक्षित करतो. त्यामुळे दोन्ही डोस वेळेवर घेणे आवश्यक असते ..प्रौढांना बूस्टर डोसची गरज आहे का ?ज्या प्रौढांनी लहानपणी दोन्ही डोस घेतले आहेत, त्यांना पुन्हा लसीकरणाची गरज नसते. पण, खालील परिस्थितीत डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लस घेतली जाऊ शकते-लहानपणातील लसीकरणाची कोणतीही नोंद उपलब्ध नसल्यास.आयुष्यात कधीही दोन्ही डोस घेतले नसल्यास.गोवरचा उद्रेक झालेल्या देशांमध्ये किंवा भागात प्रवास करणार असल्यास.आरोग्य सेवा क्षेत्रात (Healthcare facilities) कार्यरत असल्यास..डॉक्टरांचा सल्ला केव्हा घ्यावा ?गोवरमुळे कान येणे, न्यूमोनिया, मेंदूला सूज येणे (Encephalitis), अतिसार आणि अंधत्व यांसारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. अत्यंत तीव्र केसेसमध्ये रुग्णाचा मृत्यूही ओढवू शकतो. त्यामुळे खालील लक्षणे दिसल्यास लगेच वैद्यकीय उपचार घ्यावेत.३ दिवसांपेक्षा जास्त काळ तीव्र ताप राहणे (१०३ अंश फॅरेनहाइटपेक्षा जास्त).खोकला, सर्दी आणि लाल डोळ्यांनंतर शरीरावर पुरळ येणे.श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा छातीत दुखणे.गोंधळल्यासारखे वाटणे किंवा झटके येणे.सतत उलट्या, जुलाब किंवा पाणी पिताना त्रास होणे.जर रुग्ण १ वर्षापेक्षा लहान बाळ असेल, गरोदर महिला असेल किंवा एखाद्याची प्रतिकारक शक्ती अत्यंत कमकुवत असेल, तर कोणताही उशीर न करता डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. स्वतःच्या मनाने कोणतेही औषध (Self-medication) न घेता तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच उपचार करणे सुरक्षित ठरते..Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात चेहऱ्यावर येईल 'ग्लो'! फॉलो करा या ५ सोप्या स्कीन केअर टिप्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.