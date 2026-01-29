Medicines in 10 Minutes: आता 10 मिनिटांत औषधं दारात! आयुष मंत्रालयाचा झेप्टोसोबत सामंजस्य करार

Zepto medicine quick delivery: देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना आयुष औषधं आणि वेलनेस औषधं सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी आयुष मंत्रालयाने झेप्टो या क्विक-कॉमर्स कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या उपक्रमामुळे पारंपरिक उपचारपद्धतींची उत्पादने ऑनलाइन माध्यमातून अधिक व्यापक पातळीवर पोहोचणार असून गुणवत्ता आणि नियमपालन यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या करारानुसार आयुष मंत्रालयाच्या निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या मदतीने झेप्टोच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आयुष औषधे आणि आरोग्यवर्धक उत्पादने विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. झेप्टो कमी वेळेत वस्तू घरपोच पोहोचवते, त्यामुळे गरज असताना लोकांना औषधे लवकर मिळू शकतील..Medicine Side Effects: आरोग्याशी खेळ नको! डॉक्टरांचा सल्ला न घेता ‘ही’ 4 औषधे घेतल्यास अंतर्गत अवयवांचे होऊ शकते नुकसान.याबद्दल व्हिडिओ मेसेजिंगद्वारे बोलताना केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव (Prataprao Jadhav) यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप्समुळे विश्वासार्ह आरोग्यउत्पादने थेट लोकांपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले आहे. झेप्टोसारख्या डिजिटल डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्ममुळे भारताची जुनी आयुष परंपरा आधुनिक आणि पारदर्शक वितरण व्यवस्थेशी जोडली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.जाधव यांनी सांगितले की, हे सहकार्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक डिजिटल सुविधांशी जोडण्याच्या विचाराशी जुळणारे आहे. यामुळे नागरिकांना योग्य आणि माहिती असलेले पर्याय मिळतील. तसेच आयुष उत्पादकांसाठी नव्या बाजारपेठा खुल्या होतील. गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि नियमांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..हा करार आयुष मंत्रालयाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. आयुष निर्यात प्रोत्साहन परिषद (AYUSHEXCIL) चे अध्यक्ष अनुराग शर्मा आणि झेप्टोचे सहसंस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैवल्य वोहरा हेही यावेळी उपस्थित होते.या वेळी अनुराग शर्मा (Anurag Sharma) म्हणाले की, या करारामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना ऑनलाइन बाजारात पोहोचण्याची संधी मिळणार आहे. ठरवलेले गुणवत्ता निकष आणि नियम पाळणाऱ्या उत्पादकांचीच निवड केली जाईल. त्यामुळे आयुष उत्पादनांवरील लोकांचा विश्वास टिकून राहील..Zepto IPO : झेप्टोचा मोठा प्लॅन! स्विगी आणि झोमॅटोच्या पावलावर पाऊल टाकणार झेप्टो; 11,000 कोटींचा IPO येणार? .यावेळी वैद्य राजेश कोटेचा (Rajesh Kotecha) यांनी सांगितले की, आयुष औषधांचा दर्जा चांगला असणे, ती सुरक्षित असणे आणि सर्व नियम पाळले जाणे हे मंत्रालयासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. या सहकार्यामुळे औषधांची तपासणी अधिक काटेकोर होईल. तसेच आयुष उपचारपद्धतींबाबत योग्य आणि शास्त्रीय माहिती लोकांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.