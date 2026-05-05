चेतना तरंग : अंतर्गत धैर्य

गुरुदेव श्री श्री रविशंकरनिसर्गाने सर्व सजीवांमध्ये काही प्रमाणात भीती दिलेली आहे. ही भीती जीवनाला स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी सावध बनवते. सावधपणा आणि भीती यामध्ये प्रमाणाचा फरक असतो. कमी असेल तर त्याला सावधपणा म्हणतात; जास्त असेल तर ती भीती बनते. तुम्ही काही अर्थपूर्ण कामात व्यस्त असता, ध्यान करता, ज्ञानात रममाण होता, तेव्हा भीती कमी होते आणि फक्त सावधपणा उरतो. भीती तुमच्या शरीरात काही संवेदना निर्माण करते. तुम्ही जागरूकतेने निरीक्षण करता, तेव्हा प्रथम भावना संवेदनामध्ये रूपांतरित होते, आणि नंतर ती संवेदना मुक्त होते आणि मन हलके होते. हे निरीक्षणच एक ध्यानाची पद्धत आहे. ध्यान म्हणजे एकाग्रता नव्हे तर विश्रांती आहे; एकाग्रता हे त्या साधनेचे केवळ एक फलित आहे. ध्यान करताना, विचार येऊ द्या आणि जाऊ द्या. जसे तुम्ही अधिक विश्रांतीत जाता, तसे तुम्ही आपल्या आतल्या खोल जागेत पोहोचता. मन बंधनांपासून मुक्त होते, तेव्हा अंतर्ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि सर्जनशीलता उगम पावतात. तेव्हा तुम्हाला संपूर्ण विश्वाशी एकरूप झाल्यासारखे वाटते..आणखी एक गोष्ट मदत करू शकते, ती म्हणजे दररोज काही मिनिटे उज्जयी श्वासाचा सराव करणे, ज्यामध्ये तुम्ही घशाच्या मागील भागातून श्वास घेता. घशाच्या मागून श्वास घेणे हृदयातील गाठी सैल करण्यास मदत करते, ऊर्जा वाढवते आणि भीती कमी होऊ देते.आणखी एक गोष्ट म्हणजे आपल्या जीवनाकडे मोठ्या दृष्टिकोनातून पाहणे. भूतकाळात तुम्हाला कठीण काळ आला नव्हता का? हो, आला होता, आणि तुम्ही त्यातून बाहेर पडलात. हेदेखील तुम्ही पार कराल. आत्मविश्वास आपल्या स्वतःच्या अनुभवांची आठवण करून देण्यातून निर्माण होतो आणि आपल्या आतल्या धैर्याला जागृत करण्यातून येतो. चिंता म्हणजे तुमच्यातील धैर्य झोपलेले आहे. युद्ध बाहेरच्या रणांगणावर होत नाही; सर्वात मोठी लढाई मनात चालते. आणि त्यातील सर्वांत कठीण लढाई म्हणजे आत्मसंशय. अध्यात्म तुमच्यातील धैर्य जागृत करते. .चौथी गोष्ट म्हणजे, सर्व काही बदलत असते हे जाणणे. चांगले दिवस येतात, वाईट दिवस येतात. कोणाला दोन्ही आले नाहीत? सर्व काही क्षणभंगुर आहे हे पाहा. तुमच्या आजूबाजूला सर्व काही इतक्या वेगाने बदलत आहे की तुम्ही काहीही धरून ठेवू शकत नाही. लोक येतात आणि जातात. त्यांचे मूड, भावना आणि वर्तन बदलत असते. ही जाणीव आतून प्रचंड शक्ती देते आणि मग तुम्ही आयुष्याकडे हसत पाहू शकता.पुढची गोष्ट म्हणजे आपल्या जीवनाचा आणि त्यातील घटनांचा साक्षीदार बनणे. यश असो किंवा अपयश, एक दिवस या नाटकाचा पडदा पडणार आहे. तुम्ही जीवनाला एक नाटक म्हणून पाहता, तेव्हा तुमचे हास्य आणि जीवनशक्ती टिकून राहते. आणि शेवटी, हे जाणून घ्या की तुम्ही एकटे नाही आहात. एक उच्च शक्ती आहे जी दयाळू आणि करुणामय आहे आणि जी तुमचा हात धरून आहे. तिला तुम्ही देव, उच्च आत्मा किंवा चेतना काहीही म्हणा, एक मोठी शक्ती कार्यरत आहे. जे तुम्ही प्रयत्नाने साध्य करू शकत नाही, ते तुम्ही प्रार्थनेने साध्य करू शकता. या आपलेपणाच्या भावनेने भीती नाहीशी होते. भीती, प्रेम आणि द्वेष हे एक त्रिकोण तयार करतात. जिथे प्रेम असते तिथे भीती नसते. जिथे भीती असते तिथे प्रेम नसते. जिथे द्वेष असतो तिथे ना प्रेम असते ना भीती. प्रेम आणि कृतज्ञतेने भरून जा; भीती आपोआप नाहीशी होते.