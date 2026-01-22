Menopause Clinic: महिलावर्गाचे आरोग्य केंद्रस्थानी; शासकीय रुग्णालयांत 'मेनोपॉज क्लिनिक'

Government Hospitals: महिलांचे आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवत राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये तसेच शहरी भागांमध्ये 'मेनोपॉज क्लिनिक' सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री मेघना बोडर्डीकर यांनी दिली..मेनोपॉज म्हणजे महिलांच्या आयुष्यातील अत्यंत संवेदनशील टप्पा. या काळात होणारे शारीरिक बदल, मानसिक ताण, हार्मोन असंतुलन, हाडांचे आजार, झोपेचे विकार व नैराश्य याकडे आजवर दुर्लक्ष होत होते. हीच गरज ओळखून राज्य शासनाने महिलांसाठी 'मेनोपॉज क्लिनिक' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे बोर्डीकर म्हणाल्या..Success Story: यकृत बाहेर काढून कर्करोगावर मात! दोनवर्षीय मुलीला जीवदान; देशातील पहिलीच शस्त्रक्रिया.मेनोपॉजमध्ये महिलांना शारीरिक आणि मानसिक आधाराची अत्यंत गरज असते. राज्यातील प्रत्येक महिलेला या काळात योग्य सल्ला, उपचार आणि सन्मान मिळावा, यासाठीच मेनोपॉज क्लिनिक सुरू करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले..महाराष्ट्र पहिले राज्यआरोग्य राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, या क्लिनिकच्या माध्यमातून, तज्ज्ञांकडून वैद्यकीय सल्ला, मानसिक आरोग्य समुपदेशन, हाडे, हृदय व हॉर्मोन तपासणी, औषधोपचार व मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. देशात प्रथमच अशा प्रकारचे 'मेनोपॉज क्लिनिक' सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. महिलांच्या आरोग्याबाबत राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे..AI-Based Cervical Cancer Prevention: गर्भाशय मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी ए-आयचा वापर; टाटा रुग्णालयाचा पुढाकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.