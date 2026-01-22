आरोग्य

Menopause Clinic: महिलावर्गाचे आरोग्य केंद्रस्थानी; शासकीय रुग्णालयांत 'मेनोपॉज क्लिनिक'

Women Health: महिलांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्यासाठी शासकीय रुग्णालयांत मेनोपॉज क्लिनिक सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Government Hospitals: महिलांचे आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवत राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये तसेच शहरी भागांमध्ये 'मेनोपॉज क्लिनिक' सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री मेघना बोडर्डीकर यांनी दिली.

