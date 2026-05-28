Menstrual Hygiene Day 2026: मासिक पाळीत स्वच्छता आणि आरोग्य जपण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या आयुर्वेदिक टिप्स

Ayurvedic Ways To Maintain Menstrual Hygiene Naturally: दरवर्षी मे रोजी जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिन साजरा केला जातो. या दिवशी महिलांमध्ये स्वच्छतेबद्दल जागरूकता निर्माण केली जाते. योग्य स्वच्छता न ठेवल्यास संसर्ग, त्वचेची अॅलर्जी, मूत्रमार्गातील संसर्ग (UTI) आणि इतर आरोग्य समस्यांबद्दल स्त्री-पुरुष दोघांमध्ये जागरूकता पसरवली जाते..आयुर्वेदानुसार मासिक पाळी किंवा Periodsमासिक पाळी हा स्त्रीच्या शरीरात होणारा एक नैसर्गिक आणि महत्त्वाचा biological बदल आहे. पण आजही त्याबद्दल अनेक गैरसमज आणि संकोच समाजात दिसून येतात. खरं तर मासिक पाळी किंवा periods हा स्त्रियांच्या शरीराच्या आरोग्याशी जोडला गेलेला एक टप्पा आहे, शरीरामध्ये होणारी नैसर्गिक शुद्धीकरणाची प्रक्रीया दाखवतो. .योग्य स्वच्छता, संतुलित आहार आणि काही आयुर्वेदिक सवयी अंगीकारल्या तर हे दिवस अधिक आरामदायी आणि निरोगी होऊ शकतात. म्हणूनच मासिक पाळी स्वच्छता दिनाच्या निमित्ताने, या नैसर्गिक प्रक्रियेला समजून घेत आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून काही सोप्या आणि उपयुक्त टिप्स जाणून घेऊया..मासिक पाळीतील स्वच्छतेसाठी आयुर्वेदिक टिप्सरोजची स्वच्छता आणि दिनचर्यामासिक पाळीच्या दिवसांत रोज कोमट पाण्याने आंघोळ करणं फायदेशीर ठरतं. खास करून खासगी भाग स्वच्छ ठेवणं तर अतिशय गरजेचं असतं. सॅनिटरी पॅड, टॅम्पॉन किंवा मासिक कप नियमितपणे 4 ते 6 तासांनी बदला. शक्यतो सुती आणि नैसर्गिक पदार्थांचे पॅड वापरा ते अधिक सुरक्षित मानले जातात. यासोबतच स्वच्छ अंतर्वस्त्र घालणे आणि शरीर कोरडे ठेवणेही खूप महत्त्वाचे आहे..आहाराची काळजीमासिक पाळीच्या काळात हलका आणि पौष्टिक आहार घ्यावा, जो पचायला ही सोपा असेल. घरगुती आणि गरम अन्न जसं की खिचडी, सूप, वरण-भात आणि उकडलेल्या भाज्या खाणं शरीरासाठी चांगलं असतं. पालक, बीट, गाजर, केळी, सफरचंद, डाळी, ओट्स, बदाम, खजूर यांसारखे पदार्थ शरीराला ऊर्जा देतात आणि अशक्तपणा कमी करतात. या दिवसांत भरपूर पाणी पिणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे पोट फुगणं, थकवा आणि अशक्तपणा कमी होण्यास मदत होते..आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतीआयुर्वेदात काही औषधी वनस्पती मासिक पाळीच्या त्रासासाठी उपयुक्त मानल्या जातात. कोरफड शरीर स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते. शतावरी ही स्त्रियांसाठी खूप उपयुक्त आहे कारण ती हार्मोन संतुलित ठेवते. त्रिफळा शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकायला मदत करते. लोध्र हे जास्त रक्तस्राव कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानलं जातं. आलं आणि हळद यामुळे वेदना आणि सूज कमी होण्यासाटी मदत होते. बडीशेप, जिरे आणि धणे यांचा काढा पोटदुखी आणि गॅस कमी करण्यासाठी उपयोगी ठरतो..मासिक पाळीच्या काळात योग्य स्वच्छता, संतुलित आहार आणि नैसर्गिक उपाय वापरले तर हा काळ अधिक आरामदायी आणि आरोग्यदायी बनू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.