मोकळे व्हा : मन, वर्तन आणि नाती

डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, समुपदेशप्रश्न : माझ्या लग्नाला चार वर्षे झाली असून, आम्हाला दोन वर्षांची एक मुलगी आहे. माझी पत्नी उच्चशिक्षित आहे आणि मी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करतो. पत्नी नोकरी करण्यास इच्छुक नाही. आम्ही अलीकडेच घर घेतले. गृहकर्जाचे हप्ते मोठे आहेत व माझ्या एकट्याच्या उत्पन्नातून घरातील सर्व खर्च व जबाबदाऱ्या सांभाळताना मला खूप ताण येतो. पत्नीची खर्च करण्याची पद्धत मला चिंताजनक वाटते. ती वारंवार विविध वस्तू खरेदी करत राहते. अनेकदा गरज नसलेल्या वस्तूही खरेदी केल्या जातात. मी बोललो तर वाद होतात. तिच्यासोबत राहणे मला कठीण वाटू लागले आहे, पण मुलीचा विचार करून मी शांत राहतो. मी काय करू?.उत्तर : तुम्ही व्यक्त केलेला ताण समजण्यासारखा आहे. संसारात आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि निर्णय हे दोघांनी मिळून घेणे अपेक्षित असते. जेव्हा एका व्यक्तीवर सर्व जबाबदाऱ्या येतात, तेव्हा मानसिक थकवा, असंतोष आणि नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या पत्नीच्या खरेदीच्या सवयींबाबत एक बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. काही व्यक्तींमध्ये ‘कंपल्सिव्ह बायिंग बिहेव्हिअर’ (अनियंत्रित किंवा आवेगजन्य खरेदीची प्रवृत्ती) दिसून येते. अशा वेळी व्यक्ती गरज नसतानाही वारंवार खरेदी करण्याकडे वळते. काही वेळा यामागे भावनिक रिक्तपणा, ताणतणाव, कंटाळा, स्वतःला आनंद देण्याची गरज किंवा अंतर्गत अस्वस्थता कारणीभूत असू शकते. सर्वप्रथम पत्नीच्या वागण्याकडे केवळ ‘उधळेपणा’ किंवा ‘जाणूनबुजून चुकीचे वागणे’ म्हणून पाहण्याऐवजी तिच्या भावनिक गरजा आणि मानसिक स्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तिच्याशी बोलताना आरोपात्मक भाषा टाळा. ‘तू खूप खर्च करतेस’ असे म्हणण्यापेक्षा, ‘मला आर्थिक ताण जाणवतो आहे आणि आपण दोघांनी मिळून यावर काही मार्ग शोधायला हवा’ असे बोलल्यास संवाद अधिक परिणामकारक होऊ शकतो..जर ही प्रवृत्ती खूपच वाढलेली दिसत असेल आणि त्याचा आर्थिक किंवा वैवाहिक आयुष्यावर परिणाम होत असेल, तर समुपदेशक किंवा मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेणे उपयुक्त ठरू शकते. योग्य समुपदेशनामुळे वर्तनामागील कारण समजून घेता येते आणि त्यामध्ये सकारात्मक बदल घडवता येतो..प्रश्न : माझ्या लग्नाला पाच वर्षे झाली आहेत आणि मला दोन वर्षांची मुलगी आहे. माझ्या पतीचा स्वभाव खूप संशयी आहे. ‘ही मुलगी माझीच आहे का?’ असे प्रश्न विचारून अनेक वेळा त्यांनी माझ्याशी वाद घातले आहेत. मी माझ्या वडिलांशी किंवा भावाशी बोलले तरी त्यांना ते आवडत नाही. माझा मोबाईल सतत तपासणे, मी कोणाशी बोलते, कुठे जाते यावर लक्ष ठेवणे, मित्र-मैत्रिणींशी संपर्क ठेवण्याबाबत नाराजी व्यक्त करणे, यामुळे मी सर्वांपासून दूर होत चालले आहे. मी मानसिकदृष्ट्या थकले आहे. कधी कधी आत्महत्येचे विचारही मनात येतात. मला त्यांच्याबरोबर राहणे कठीण वाटू लागले आहे, पण मुलीला वडिलांचा लळा असल्यामुळे नाते तोडण्याचा निर्णय मला घेता येत नाही....उत्तर : तुम्ही मांडलेली परिस्थिती केवळ पती-पत्नींमधील साधे मतभेद नसून ती तुमच्या मानसिक-भावनिक स्वास्थ्यावर गंभीर परिणाम करणारी वाटते. सर्वप्रथम, तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत आहेत ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशा विचारांकडे दुर्लक्ष करू नका. विश्वासातील व्यक्ती, कुटुंबीय किंवा मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांशी याबाबत त्वरित बोलणे आवश्यक आहे.तुमच्या पतीच्या वागण्यात अत्यधिक संशय, सतत नियंत्रण ठेवण्याची प्रवृत्ती, मोबाईल तपासणे, सामाजिक संबंधांवर मर्यादा आणणे, कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय संशय घेणे, अशा गोष्टी दिसून येतात. एक गोष्ट समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, की प्रत्येक संशय हा केवळ स्वभावाचा भाग असतोच असे नाही. जेव्हा संशय वास्तवापेक्षा अधिक वाढतो आणि त्याचा व्यक्तीच्या नातेसंबंधांवर, दैनंदिन जीवनावर आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ लागतो, तेव्हा तो मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या असण्याची शक्यता विचारात घ्यावी लागते..काही व्यक्तींमध्ये ‘पॅरॅनॉइड पर्सनॅलिटी ट्रेट्स’ (अतिसंशयी व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये) किंवा क्वचित ‘पॅरॅनॉइड पर्सनॅलिटी डिसॉर्डर’ यांसारख्या स्थितींमध्येही असे वर्तन दिसू शकते. अशा व्यक्तींना इतरांवर सहज विश्वास ठेवणे कठीण जाते आणि पुरावा नसतानाही नात्यांबद्दल शंका निर्माण होत राहू शकतात. यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा ‘क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट’ यांचे मूल्यमापन आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत अनेक पत्नी सतत स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत राहतात. परंतु जोडीदाराच्या संशयाची समस्या खूपदा केवळ स्पष्टीकरणे देऊन संपत नाही. त्यामुळे स्वतःला दोष देणे थांबवा. तुमच्या पतीला समुपदेशन किंवा मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. दाम्पत्य समुपदेशनही (मॅरिटल काउन्सिलिंग) उपयुक्त ठरू शकते.तुमची मुलगी महत्त्वाची आहेच, पण तिच्यासाठीही घरातील निरोगी वातावरण तितकेच आवश्यक आहे. सततचे तणावपूर्ण वातावरण मुलांच्या भावनिक विकासावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे प्रश्नाकडे केवळ ‘स्वभावाचा दोष’ म्हणून न पाहता आवश्यक असल्यास मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही त्याकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.