Youth Mental Health Crisis: तरुणांमध्ये वाढतेय मानसिक आजारांचे प्रमाण; चिंताजनक अहवाल आला समोर

Youth Mental Health: महानगरातील प्रत्येक व्यक्ती ताणतणावाचे जीवन जगत असतात. एम-पॉवर या मानसिक आरोग्यावर काम करणाऱ्या संस्थेला असे आढळून आले, की मुंबईतील तरुणांमध्ये मानसिक आरोग्याचे प्रमाण वाढत आहे. .१८ ते २५ वयोगटातील तरुण सर्वाधिक तणावात असून शैक्षणिक, आर्थिक आणि नातेसंबंधातील ताण प्रमुख कारण ठरत आहे. या वयोगटात व्यक्तिमत्त्व विकार, ओसीडी, बायपोलर डिसऑर्डर आणि अमली - पदार्थांचा वापर यांसारख्या समस्या वाढल्या आहेत.नीरजा बिर्ला यांनी स्थापन केलेल्या आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टचा एमपॉवर या संस्थेने तरुर्णाच्या तातडीच्या मानसिक आरोग्याच्या गरजांवर प्रकाश टाकला..एमपॉवरच्या अहवालानुसार, २०२४ पासून ५३ उच्च-जोखीम असलेल्या तरुणांच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे, की १८-२५ वयोगटातील तरुण मुंबईकर जटिल मानसिक आरोग्य आव्हानांना बळ पडत आहेत. या वयोगटातील पुरुष आणि महिला दोघांनाही मानसिका समस्या जाणवत आहे. .यामध्ये स्वभाव, व्यक्तिमत्त्व विकार, बायपोल डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिवा वर्तन आणि अमली पदार्थांचा वापर व्यक्तिमत्त्व घडवण्यासाठी कराव लागणारा संघर्ष, नातेसंबंधातील अडचणी आणि कौटुंबिक संघर्षांसाः इतर समस्या आहेत. शैक्षणिक दबाव, आर्थिक अस्थिरता आदीमुळे आणख वाढले आहे..