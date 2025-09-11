आरोग्य

Youth Mental Health Crisis: तरुणांमध्ये वाढतेय मानसिक आजारांचे प्रमाण; चिंताजनक अहवाल आला समोर

Increasing Cases of Mental Disorders Among Young People: तरुणांमध्ये मानसिक आजारांचे प्रमाण वाढत असून, वेळेवर मदत आणि जागरूकता गरजेची असल्याचा अहवाल समोर आला आहे.
Mental Illness Rising Among Youth | Alarming Report on Teen Depression & Anxiety

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Youth Mental Health: महानगरातील प्रत्येक व्यक्ती ताणतणावाचे जीवन जगत असतात. एम-पॉवर या मानसिक आरोग्यावर काम करणाऱ्या संस्थेला असे आढळून आले, की मुंबईतील तरुणांमध्ये मानसिक आरोग्याचे प्रमाण वाढत आहे.

