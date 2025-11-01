आरोग्य

Methi Water Warning: आरोग्यदायी मेथी दाण्याचे पाणी 'या' 3 लोकांसाठी ठरू ठकते धोकादायक

who should not drink methi water daily: मेथी किंवा मेथी दाण्याच्या पाण्यांचा वापर भारतीय घरांमध्ये आणि पारंपारिक औषधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. पचनास मदत करणे आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करणे यासारखे अनेक फायदे आहेत.
मेथी किंवा मेथी दाण्याच्या पाण्यांचा वापर भारतीय घरांमध्ये आणि पारंपारिक औषधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. पचनास मदत करणे आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करणे यासारखे अनेक फायदे आहेत. अलिकडच्या काळात, मेथी दाण्याचे पाणी पिणे - जे रात्रभर दाणे पाण्यात भिजवून सकाळी पिले जाते. हे एक सामान्य आरोग्यदायी पद्धत बनली आहे. आरोग्य तज्ञ चेतावणी देतात की मेथीचे पाणी अनेकांसाठी फायदेशीर असू शकते, परंतु ते प्रत्येकासाठी सुरक्षित असू शकत नाही. काही लोक, वैद्यकीय परिस्थिती किंवा संवेदनशीलतेमुळे, जर ते नियमितपणे सेवन केले तर त्यांना प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.

