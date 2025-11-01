Methi Water Warning: आरोग्यदायी मेथी दाण्याचे पाणी 'या' 3 लोकांसाठी ठरू ठकते धोकादायक

मेथी किंवा मेथी दाण्याच्या पाण्यांचा वापर भारतीय घरांमध्ये आणि पारंपारिक औषधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. पचनास मदत करणे आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करणे यासारखे अनेक फायदे आहेत. अलिकडच्या काळात, मेथी दाण्याचे पाणी पिणे - जे रात्रभर दाणे पाण्यात भिजवून सकाळी पिले जाते. हे एक सामान्य आरोग्यदायी पद्धत बनली आहे. आरोग्य तज्ञ चेतावणी देतात की मेथीचे पाणी अनेकांसाठी फायदेशीर असू शकते, परंतु ते प्रत्येकासाठी सुरक्षित असू शकत नाही. काही लोक, वैद्यकीय परिस्थिती किंवा संवेदनशीलतेमुळे, जर ते नियमितपणे सेवन केले तर त्यांना प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. .मधुमेह आणि हायपोग्लायसेमियाच्या रुग्णांमध्ये रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी होण्याचा धोकामेथीमुळे इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढून आणि कार्बोहायड्रेट शोषण कमी करून रक्तातील साखरेची पातळी नैसर्गिकरित्या कमी होते हे ज्ञात आहे. MDPI मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, मेथीमुळे इन्सुलिन आणि तोंडावाटे घेतलेल्या हायपोग्लायसेमिक औषधांचा परिणाम वाढू शकतो. ज्या व्यक्तींना आधीच रक्तातील साखर कमी आहे किंवा ज्यांना मधुमेहाचा उपचार सुरू आहे त्यांच्यासाठी यामुळे ग्लुकोजच्या पातळीत तीव्र घट होऊ शकते, ज्यामुळे चक्कर येणे, थकवा येणे किंवा अगदी बेशुद्धी देखील होऊ शकते.वैद्यकीय तज्ज्ञांचा असा सल्ला आहे की, मधुमेही रुग्णांनी केवळ देखरेखीखाली मेथीचे पाणी प्यावे आणि त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी नियमितपणे तपासावी. अतिसेवन किंवा देखरेखीशिवाय वापरल्याने ग्लुकोजची पातळी धोकादायकपणे कमी होऊ शकते..गर्भधारणेदरम्यान संभाव्य धोकेगर्भवती महिलांना मेथीदाण्याच्या पाण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. मेथीच्या बियांमध्ये नैसर्गिक संयुगे असतात, जे गर्भाशयाच्या आकुंचनास उत्तेजन देऊ शकतात. गर्भधारणेच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रसूती वेदना होण्यास मदत होऊ शकते, परंतु गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या किंवा मध्यभागी ते धोका निर्माण करते. जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने गर्भाशयाच्या उत्तेजनाशी आणि क्वचित प्रसंगी अकाली प्रसूती किंवा गर्भपाताशी जोडले गेले आहे.हेल्थलाइनने नोंदवले आहे की मेथीचा वापर पारंपारिक औषधांमध्ये फार पूर्वीपासून केला जात आहे. परंतु गर्भधारणेदरम्यान त्याचा वापर केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करावा. मेथीचे पाणी प्यायल्यानंतर गर्भवती महिलांना मळमळ किंवा पोटफुगीचा त्रास देखील होऊ शकतो.. थायरॉईडमध्ये अडथळा आणि हार्मोनल असंतुलनकाही अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की मेथी दाण्यामुळे आयोडीन शोषणात व्यत्यय आणणाऱ्या संयुगांमुळे थायरॉईड संप्रेरकांच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे हायपोथायरॉईडीझम असलेल्या किंवा थायरॉईड औषधे घेणाऱ्या लोकांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. कारण त्यामुळे हार्मोनल संतुलन बिघडू शकते किंवा औषधांची प्रभावीता कमी होऊ शकते. थायरॉईड विकार असलेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या आहारात मेथी दाण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. .कोणती काळजी घ्यावीमेथी दाण्याचे पाणी आरोग्यासाठी वरदान ठरते. पण सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरू शकत नाही. ज्या लोकांना मधुमेह, थायरॉईडची समस्या असलेल्या किंवा गर्भवती असलेल्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन सेवन करावे. हेल्थलाइनच्या मते, मेथी दाण्यात फायबर, लोह आणि मॅग्नेशियम असते. परंतु कोणत्याही हर्बल उपायाप्रमाणे, संयम आणि वैद्यकीय मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे. एका व्यक्तीसाठी जे फायदेशीर आहे ते दुसऱ्या व्यक्तीवर अनपेक्षित परिणाम करू शकते, ज्यामुळे जागरूकता आणि सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.