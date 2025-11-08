Microwave Cooking: मायक्रोवेव्हमध्ये पदार्थ गरम करताना करू नका 'या' चुका; वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका!

microwave cooking mistakes that cause cancer: आजच्या आधुनिक युगात घरगुती जीवन खूप सोयीस्कर झाले आहे. जवळजवळ प्रत्येक कामासाठी यंत्रांचा शोध लागला आहे. असेच एक यंत्र म्हणजे मायक्रोवेव्ह, जे पदार्थ गरम करण्यासाठी वापरले जाते. आजकाल अनेक घरांमध्ये मायक्रोवेव्ह आढळते. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की मायक्रोवेव्हमध्ये पदार्थ गरम करणे आरोग्यासाठी खूप हानिकारक असू शकते. खरं तर, मायक्रोवेव्ह इलेक्ट्रिक असल्याने, ते रेडिएशन उत्सर्जित करते, ज्यामुळे पदार्थ किरणोत्सर्गी होऊ शकते. अशावेळी मायक्रोवेव्हमध्ये पदार्थ गरम केल्याने कर्करोगासारखे अनेक घातक आजार होऊ शकतात..पुढील चुका टाळामायक्रोवेव्ह गरम करणे शक्य असले तरी, पदार्थ हानिकारक होण्यापासून रोखण्यासाठी काही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की मायक्रोवेव्ह रेडिएशन फक्त पदार्थ गरम करण्यासाठी वापरले जाते. काही चुका अजूनही टाळल्या पाहिजेत. .योग्य भांडी वापरा जर तुम्हाला तुमचे पदार्थ मायक्रोवेव्ह-सुरक्षित आहे याची खात्री करायची असेल, तर फक्त तीच भांडी वापरा जी विशेषतः या मायक्रोवेव्हसाठी डिझाइन केलेली आहेत. प्लास्टिकची भांडी गरम केल्यावर हानिकारक रसायने सोडू शकतात, जी तुमच्या आरोग्यासाठी खूप हानिकारक असू शकतात..सामान्य तापमानपदार्थ जास्त शिजवल्याने पोषक तत्वे नष्ट होतात हे सर्वांनाच माहिती आहे. अशावेळी जर पदार्थ योग्य तापमानाला आणि योग्य वेळी गरम केले तर ते पदार्थाला जास्त नुकसान करत नाही. ते पौष्टिकदृष्ट्या सुरक्षित राहते. .Stomach Health: समोसा किंवा पाणीपुरी नाही तर 'हे' पदार्थ खाल्ल्याने वाढते गॅस आणि अपचन, गॅस्ट्रोलॉजिस्टने व्हिडिओ शेअर करत दिली माहिती.जास्त वेळ अन्न गरम करू नकामायक्रोवेव्हमध्ये जास्त वेळ अन्न गरम करणे टाळा. कारण यामुळे केवळ पदार्थांची चवच खराब होत नाही तर ओव्हनलाही नुकसान होऊ शकते. खरं तर, पदार्थ जास्त वेळ गरम केल्याने त्यातील पोषक घटक देखील नष्ट होऊ शकतात..ओव्हनमध्ये फॉइल पेपरमध्ये पदार्थ गरम करू नकाहे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की अॅल्युमिनियम फॉइल कधीही ओव्हनमध्ये ठेवू नये. हे केवळ मायक्रोवेव्हला नुकसान पोहोचवतेच, परंतु आरोग्यासाठी देखील असुरक्षित आहे. म्हणून, जर तुम्ही ओव्हनमध्ये पदार्थ गरम करत असाल तर सिरेमिक किंवा काचेचे कंटेनर वापरा. हे अधिक सुरक्षित आहेत. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.