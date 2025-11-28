Midlife Fitness & Yoga : चाळिशीनंतरही तरुण राहा! मसल-टोनिंगपासून हार्मोन्सपर्यंत सर्वकाही जाणून घ्या

After 40 requires daily yoga : वयाच्या चाळिशीनंतर शरीराची मसल-टोनिंग कमी होणे, हार्मोनलबदल, सांधेदुखी, वजनात वाढ, तणाव आणि झोपेचे प्रश्न आदी समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावू लागतात. योग हा शरीर व मन यांचा संतुलित व्यायाम असल्याने तो सर्वांवर एकाच वेळी परिणाम करतो. .त्यामुळे शरीराची लवचिकता वाढते, सांधे मोकळे होतात, हार्मोनल संतुलन साधले जाते, पोटावरील चरबी कमी होण्यास मदत होते, मन शांत होते व आत्मविश्वास वाढतो.उपयुक्त योगासनेताडासन : पाय एकत्र ठेवून उभे राहा. हात वर उचला व शरीर ताणा. फायदे : पाठीचा कणा सरळ राहतो. संपूर्ण शरीरावर हलकासा ताण पडतो आणि नसा मोकळ्या होण्यास मदत होते.वृक्षासन : एका पायावर उभे राहून दुसरा पाय मांडीवर ठेवावा. हात नमस्कार स्थितीत जोडावेत. फायदे : संतुलन सुधारते, सांधे मजबूत होतात. मन स्थिर होते आणि आत्मविश्वास वाढतो.. सेतूबंधासन : पाठीवर झोपा, गुडघे वाकवून कंबर वर उचला.फायदे : कंबर, जांघे व पोटाच्या स्नायूंसाठी उपयुक्त. हार्मोन्सचे संतुलन.अर्ध मत्स्येन्द्रासन : बैठक स्थितीत बसून शरीर दोन्ही बाजूंनी वळवा.फायदे : पचन सुधारते, सूज कमी होते, कंबरेची लवचिकता वाढते.भुजंगासन : पोटावर झोपा आणि हातांच्या आधाराने छाती वर उचला.फायदे : पाठीचे स्नायू मजबूत होतात. पोश्चर सुधारते. रजोनिवृत्तीत उपयुक्त.पवनमुक्तासन : सरळ झोपावे व गुडघे वाकवून छातीला टेकवावेत. फायदे : पचन सुधारते, पोटफुगी घटते.प्राणायाम : अनुलोम-विलोम/भ्रामरी.आहारसकाळी : कोमट पाण्यात थोडं तूप/लिंबू-मध, ४-५ भिजवलेले बदाम, ऋतूनुसार फळेदुपारचे जेवण : बाजरी, ज्वारी किंवा गव्हाची पोळी, १ वाटी दही, हिरव्या भाज्या, मूग डाळ, तूप.संध्याकाळी : सूप/उकडलेले चणे/फळे, ग्रीन टी किंवा जिऱ्याचे पाणीरात्री : हलके व पचायला सोपे पदार्थ जसे, खिचडी/डाळ-भात/भाज्या.झोपण्यापूर्वी हळदीचे दूध किंवा गूळ व जिऱ्याचे पाणी.Winter Heart Health: हिवाळ्यात जपा हृदयाचं आरोग्य; हृदयविकार टाळण्यासाठी घ्या योग्य काळजी.टिप्सरोज ३० ते ४० मिनिटे योगासने कराआठवड्यातून २ दिवस तरी चाला.रोज ७ ते ८ तास झोप घ्या.मीठ-साखर कमी खा. भरपूर पाणी प्या.हार्मोन्ससाठी - तीळ, जवस, तूप, नारळ उपयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.