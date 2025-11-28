आरोग्य

Midlife Fitness & Yoga : चाळिशीनंतरही तरुण राहा! मसल-टोनिंगपासून हार्मोन्सपर्यंत सर्वकाही जाणून घ्या

Hormonal balance : चाळिशीनंतर मसल-टोनिंग आणि हार्मोनल बदल होतात. मग त्यासाठी आहार, व्यायाम व आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल सविस्तर माहीत जाणून घ्या.
After 40 requires daily yoga : वयाच्या चाळिशीनंतर शरीराची मसल-टोनिंग कमी होणे, हार्मोनलबदल, सांधेदुखी, वजनात वाढ, तणाव आणि झोपेचे प्रश्न आदी समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावू लागतात. योग हा शरीर व मन यांचा संतुलित व्यायाम असल्याने तो सर्वांवर एकाच वेळी परिणाम करतो.

