आरोग्य

आरोग्य‘चेतना’ : डोकेदुखीपलीकडचा मायग्रेन

मायग्रेन हा फक्त तीव्र डोकेदुखी नसून मेंदूतील गुंतागुंतीचा सिस्टिमिक न्यूरोलॉजिकल आजार आहे; प्रॉड्रोमपासून पोस्टड्रोमपर्यंतची प्रत्येक पायरी समजून घेतल्याशिवाय रुग्णांच्या वेदनेला योग्य न्याय मिळत नाही
Understanding systemic neurological condition of Migraine symptoms

Understanding systemic neurological condition of Migraine symptoms

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जन

मायग्रेन हा जगातल्या अत्यंतिक त्रासदायक आजारांपैकी एक आहे. मात्र, तरीही या आजाराबद्दल लोकांमध्ये खूप मोठे गैरसमज आहेत. ‘मायग्रेन’ हा शब्द आपण बऱ्याचदा फक्त ‘खूप जोराची डोकेदुखी’ या अर्थाने वापरतो आणि या एका गैरसमजामुळे रुग्णांचं मोठं नुकसान होतं. त्यांना वेळेवर योग्य उपचार मिळत नाहीत, वर्षानुवर्षे ते हा त्रास सहन करतात आणि सर्वांत वाईट म्हणजे त्यांचा संपूर्ण त्रास कुणी समजून घेत नाही.

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