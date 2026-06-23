आरोग्य‘चेतना’ : डोकेदुखीपलीकडचा मायग्रेन

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनमायग्रेन हा जगातल्या अत्यंतिक त्रासदायक आजारांपैकी एक आहे. मात्र, तरीही या आजाराबद्दल लोकांमध्ये खूप मोठे गैरसमज आहेत. ‘मायग्रेन’ हा शब्द आपण बऱ्याचदा फक्त ‘खूप जोराची डोकेदुखी’ या अर्थाने वापरतो आणि या एका गैरसमजामुळे रुग्णांचं मोठं नुकसान होतं. त्यांना वेळेवर योग्य उपचार मिळत नाहीत, वर्षानुवर्षे ते हा त्रास सहन करतात आणि सर्वांत वाईट म्हणजे त्यांचा संपूर्ण त्रास कुणी समजून घेत नाही. .मायग्रेन ही खऱ्या अर्थाने मेंदूची एक गुंतागुंतीची आणि सिस्टिमिक न्यूरोलॉजिकल कंडिशन (systemic neurological condition) आहे. मायग्रेनला फक्त एक ‘भयंकर डोकेदुखी’ म्हणणं म्हणजे एखाद्या मोठ्या वादळाला ‘नुसती वाऱ्याची झुळूक’ म्हणण्यासारखं आहे. यात जेव्हा प्रत्यक्ष डोकेदुखी सुरू होते, तेव्हा ती फक्त एका मोठ्या लाटेचा छोटासा भाग असतो. मात्र, ही लाट किंवा हे वादळ, वेदना सुरू होण्याच्या कित्येक तास किंवा चक्क काही दिवस आधीच शरीरात सुरू झालेलं असतं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मायग्रेनच्या काही रुग्णांमध्ये डोकेदुखी कधीच होत नाही, तरीही त्यांना होणारा इतर त्रास आणि अपंगत्व अगदी खरं असतं. मायग्रेनमध्ये डोकेदुखीव्यतिरिक्त अजून काय काय होतं, हे समजून घेणं खूप गरजेचं आहे, तरच आपण या आजाराकडे योग्य सहानुभूतीने पाहू शकू..डोकेदुखी सुरू होण्याच्या साधारण बारा ते अठ्ठेचाळीस तास आधीच मेंदू धोक्याचा इशारा द्यायला लागतो. या पहिल्या टप्प्याला ‘प्रॉड्रोम’ (Prodrome) असं म्हणतात. हा टप्पा म्हणजे मेंदूतल्या हायपोथॅलॅमस (hypothalamus) नावाच्या भागाचं काम बिघडल्याचं लक्षण असतं. यात काही साधी वाटणारी पण महत्त्वाची लक्षणं दिसतात. जसं की, काहीही काम न करता अचानक प्रचंड थकवा येणं आणि सतत जांभया येणं. अनेकांना यावेळी गोड, कार्बोहायड्रेट्स असलेले पदार्थ आणि विशेषतः चॉकलेट खाण्याची तीव्र इच्छा (craving) होते. अनेकदा रुग्णांना आणि डॉक्टरांनाही असं वाटतं, की हे चॉकलेट खाल्ल्यामुळे मायग्रेनचा ॲटॅक (attack) आला. मात्र, खरं तर, मेंदूतील बदलांमुळे ही खाण्याची इच्छा निर्माण होणं, हेच मायग्रेन सुरू झाल्याचं पहिलं लक्षण असतं. अर्थात, काही जणांसाठी चॉकलेट हा खरोखरच एक ट्रिगर (trigger) असू शकतो हेही खरं! याशिवाय या टप्प्यात मूडमध्ये अचानक बदल होतात, काही जण खूप चिडचिडे होतात तर काही अचानक खूप उत्साही वाटू लागतात..आपल्याला काहीतरी होणार आहे अशी एक अनामिक हुरहूर किंवा भीतीही अनेकांना वाटते. एवढंच नाही तर, लक्ष केंद्रित न करता येणं, बोलताना योग्य शब्द न आठवणं किंवा विचार सुन्न झाल्यासारखं (mental fog) वाटणं असे मानसिक (cognitive) बदलही या टप्प्यात होतात. अनेकांना यावेळी मानेच्या मागच्या भागात खूप आखडल्यासारखं आणि दुखल्यासारखं वाटतं, जे लोक चुकीच्या पोस्चरमुळे दुखत असल्याचं समजतात; पण खरं तर ते ट्रायजेमिनोसर्व्हायकल कॉम्प्लेक्सच्या (trigeminocervical complex) ॲक्टिव्हेशनमुळे होणारं न्यूरोलॉजिकल लक्षण असतं. काहींना तर वेदना सुरू होण्याआधीच प्रकाशाचा आणि आवाजाचा त्रास होऊ लागतो..साधारण पंचवीस ते तीस टक्के रुग्णांमध्ये प्रॉड्रोमनंतर ‘ऑरा’ (Aura) हा दुसरा टप्पा सुरू होतो. हे मेंदूतलं एक प्रकारचं इलेक्ट्रिकल वादळच (electrical storm) असतं, ज्याला कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन म्हणतात. यात मेंदूच्या पेशींमधून एक लाट अत्यंत संथ गतीने पुढे सरकत असते. या टप्प्यात सर्वात जास्त प्रमाणात दिसणारं लक्षण म्हणजे व्हिज्युअल ऑरा (visual aura). यात रुग्णाला डोळ्यांसमोर नागमोडी किंवा झिगझॅग रेषा दिसतात, प्रकाश चमकल्यासारखं वाटतं आणि कधीकधी तर दृष्टीच्या मध्यभागी काही काळ दिसेनासं होतं. काहींना ‘सेन्सरी ऑरा’ जाणवतो, ज्यामध्ये हाताला, चेहऱ्याला किंवा जिभेला मुंग्या येतात आणि तो भाग बधिर होतो. हे लक्षण बऱ्याचदा पॅरालिसिसचा झटका किंवा स्ट्रोक (stroke) आल्यासारखं वाटू शकतं. काहींना डिस्केजिक ऑरा (dysphasic aura) होतो, ज्यात त्यांना अचानक बोलता येत नाही किंवा योग्य शब्दच सुचत नाहीत. काही रुग्णांमध्ये ब्रेनस्टेम ऑरा दिसतो, ज्यामुळे खूप चक्कर येते, दोन-दोन दिसायला लागतं किंवा कानात सतत आवाज येतो. काही अत्यंत दुर्मीळ केसेसमध्ये शरीराची एक बाजू पूर्णपणे लुळी पडते, ज्याला ‘हेमिप्लेजिया’ म्हणतात. ही सर्व लक्षणे खूप भीतीदायक असू शकतात आणि यामुळेच कधी-कधी स्ट्रोकची शंका घेतली जाते..या सर्व टप्प्यांनंतर मग खरा डोकेदुखीचा टप्पा सुरू होतो. ही वेदना साधारण चार ते बहात्तर तास टिकते. या वेदनेसोबतच रुग्णाला प्रचंड मळमळते आणि उलट्याही होतात. गॅस्ट्रिक स्टॅसिसमुळे पोटाची काम करण्याची गती खूप मंदावते. यामुळेच जेव्हा ॲटॅक पूर्णपणे भरात असतो तेव्हा खाल्लेल्या गोळ्या पोटातच पडून राहतात आणि रक्तात मिसळत नाहीत. म्हणूनच मायग्रेनचं औषध अगदी सुरुवातीलाच घेणं गरजेचं असतं. या टप्प्यात प्रकाशाचा आणि आवाजाचा प्रचंड त्रास होतो, ज्याला ‘फोटोफोबिया’ आणि ‘फोनोफोबिया’ म्हणतात. हे काही रुग्णांचं नुसतं नखरा किंवा नाटक नसतं, तर हा मेंदूत होणारा एक न्यूरोलॉजिकल बदल असतो..काहींना विशिष्ट वासांचाही (जसं की परफ्यूम, पेट्रोल, सिगारेटचा धूर) भयंकर त्रास होतो, ज्याला ‘ऑस्मोफोबिया’ म्हणतात. या सुरुवातीच्या टप्प्यात उपचार झाले नाहीत, तर मेंदूत ‘सेंट्रल सेन्सिटायझेशन’ होतं आणि ‘अलोडायनिया’ नावाची अतिशय वेदनादायक स्थिती निर्माण होते. या स्थितीत साधी हवा लागली तरी वेदना होतात. केस विंचरणं, चष्मा लावणं किंवा नुसतं उशीवर डोकं ठेवणंही रुग्णाला असह्य होतं. याशिवाय या काळात रुग्णाची विचार करण्याची, एकाग्रतेची आणि बोलण्याची क्षमता खूप कमी होते, ज्यामुळे त्यांना काम करणं, गाडी चालवणं किंवा साधं बोलणंही कठीण होऊन बसतं..अनेकांना वाटतं, की मायग्रेनचे काही ठरावीक ट्रिगर्स (triggers) असतात ज्यामुळे तो होतो; पण ट्रिगर म्हणजे केवळ एक अशी गोष्ट असते- जी मायग्रेनसाठी आधीच संवेदनशील असलेल्या मेंदूत ॲटॅक आणायला मदत करते. कधीकधी रुग्णाला डोकेदुखी न होता फक्त चक्कर येते किंवा तोल जातो, याला ‘व्हेस्टिब्युलर मायग्रेन’ म्हणतात. लहान मुलांमध्ये आणि वयोवृद्धांमध्ये अनेकदा डोकेदुखी नसलेले मायग्रेनचे ॲटॅक येतात, जे ओळखणं खूप कठीण असतं आणि जेव्हा शेवटी डोकेदुखी थांबते, तेव्हा रुग्णाला लगेच बरं वाटत नाही. त्यानंतर सुरू होतो ‘पोस्टड्रोम’ (Postdrome) ज्याला आपण मायग्रेनचा हँगओव्हर म्हणू शकतो. या टप्प्यातही प्रचंड थकवा जाणवतो, विचार संथ होतात आणि डोक्याच्या त्वचेला स्पर्श केला तरी दुखतं. हे सगळं आणखी एक-दोन दिवस चालू शकतं. जर आपण प्रॉड्रोमपासून ते पोस्टड्रोमपर्यंतचा विचार केला, तर मायग्रेनची एक सायकल एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातले सलग चार ते पाच दिवस सहज गिळंकृत करू शकते.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.