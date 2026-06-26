आरोग्य

Milk Vs Stomach: दूध पिताच पोट बिघडतंय ? 'हे' आहे त्यामागचं खरं कारण ! जाणून घ्या उपाय..

Why Milk Doesn't Digest: दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थ खाल्ल्यानंतर गॅस, पोटदुखी किंवा जुलाब होत असतील, तर सावध व्हा, तुम्ही 'या' समस्येचे शिकार असू शकता.
Milk Causing Stomach Pain

Milk Causing Stomach Pain

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Dairy Warning Signs: अनेकांना दूध पिण्याची किंवा दुग्धजन्य पदार्थ खाण्याची खूप आवड असते. पण, काही लोकांना दूध पिताच पोटात कळा येणे, गॅस होणे किंवा जुलाब होणे अशा त्रासाला सामोरे जावे लागते. जर तुमच्यासोबतही असं घडत असेल, तर याला वैद्यकीय भाषेत 'लैक्टोज इनटॉलरेंस' (Lactose Intolerance) असं म्हणतात. हे का होतं ? याची लक्षणे काय आणि यावर उपाय काय ? जाणून घेऊया...

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