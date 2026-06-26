Milk Vs Stomach: दूध पिताच पोट बिघडतंय ? 'हे' आहे त्यामागचं खरं कारण ! जाणून घ्या उपाय..

Dairy Warning Signs: अनेकांना दूध पिण्याची किंवा दुग्धजन्य पदार्थ खाण्याची खूप आवड असते. पण, काही लोकांना दूध पिताच पोटात कळा येणे, गॅस होणे किंवा जुलाब होणे अशा त्रासाला सामोरे जावे लागते. जर तुमच्यासोबतही असं घडत असेल, तर याला वैद्यकीय भाषेत 'लैक्टोज इनटॉलरेंस' (Lactose Intolerance) असं म्हणतात. हे का होतं ? याची लक्षणे काय आणि यावर उपाय काय ? जाणून घेऊया... .'लैक्टोज इनटॉलरेंस' म्हणजे काय ?दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये 'लैक्टोज' (Lactose) नावाची एक नैसर्गिक साखर असते. आपल्या लहान आतड्यात 'लैक्टेज' (Lactase) नावाचे एन्झाईम तयार होते, जे ही साखर पचवण्यास मदत करते. पण जेव्हा शरीर पुरेशा प्रमाणात हे एन्झाईम तयार करू शकत नाही, तेव्हा दूध नीट पचत नाही. यालाच 'लैक्टोज इनटॉलरेंस' म्हणतात. हे प्रामुख्याने आशियाई आणि आफ्रिकन लोकांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळते..Karvanda Health Benefits : आरोग्यदायी करवंदचे महत्त्व, सेवनाने ८ विकार होतील दूर.मुख्य लक्षणे (दूध प्यायल्यानंतर काही तासांत दिसणारे बदल)पोट फुगणे किंवा गॅस होणे.पोटात दुखणे किंवा अस्वस्थ वाटणे.वारंवार ढेकर येणे.जुलाब किंवा काही जणांमध्ये बद्धकोष्ठता (Constipation) होणे.महत्त्वाची टीप: फूड ऍलर्जी (Food Allergy) आणि लैक्टोज इनटॉलरेंस या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. जर दूध प्यायल्यानंतर लगेचच चेहरा-ओठ सुजणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा चक्कर येणे असा त्रास झाला, तर ती गंभीर ऍलर्जी असू शकते. अशा वेळी लगेच डॉक्टरांकडे जावे..याची तपासणी कशी केली जाते ?तुम्हाला हा त्रास आहे की नाही, हे ओळखण्यासाठी डॉक्टर प्रामुख्याने खालील चाचण्या करतात.१. हायड्रोजन ब्रीथ टेस्ट (Hydrogen Breath Test): यात एक विशेष द्रव प्यायल्यानंतर तुमच्या श्वासाची तपासणी केली जाते.२. लैक्टोज इनटॉलरेंस टेस्ट: ४ तास उपाशी राहून लैक्टोजयुक्त पेय दिले जाते आणि रक्ताचे नमुने घेतले जातात.३. स्टूल ऍसिड टेस्ट: ही चाचणी प्रामुख्याने लहान मुलांच्या विष्ठेची (Stool) तपासणी करण्यासाठी केली जाते..उपाय काय ? दूध बंद करावं लागेल का ?लैक्टोज इनटॉलरेंसवर कोणताही कायमस्वरूपी उपचार नाही, कारण शरीर नैसर्गिक पद्धतीने हे एन्झाईम वाढवू शकत नाही. मात्र, तुम्ही तुमच्या जीवनशैलीत बदल करून हा त्रास सहज टाळू शकता:लैक्टोज-मुक्त (Lactose-Free) उत्पादने: सध्या बाजारात लैक्टोज-फ्री दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ सहज उपलब्ध आहेत, तुम्ही त्यांचा वापर करू शकता.दही आणि हार्ड चीज: नेहमीच्या दुधापेक्षा दही, ताक किंवा 'हार्ड चीज' (Hard Cheese) मध्ये लैक्टोजचे प्रमाण खूप कमी असते. त्यामुळे अनेकांना हे पदार्थ खाल्ल्याने त्रास होत नाही.लैक्टेज सप्लीमेंट्स: डॉक्टरांच्या सल्ल्याने दुग्धजन्य पदार्थ खाण्यापूर्वी तुम्ही लैक्टेज एन्झाईमच्या गोळ्या किंवा सप्लीमेंट्स घेऊ शकता.पर्यायी दूध: तुम्ही बदाम दूध (Almond Milk), सोया दूध (Soya Milk) किंवा नारळाचे दूध वापरू शकता.दूध हा कॅल्शियम आणि प्रोटीनचा उत्तम स्रोत आहे, त्यामुळे तो पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी कोणत्या पदार्थांमुळे त्रास होतोय हे ओळखा आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आहारात बदल करा !.Post-Meal Watermelon and Bloating: आरोग्यासाठी चांगलं असलेलं कलिंगड जेवणानंतर खाल्ल्याने पोट का फुगतं? डॉक्टरांनी सांगितलं खरं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.