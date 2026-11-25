ताणतणाव कमी करणे : भूतकाळातील घटना, नकोसे विचार, आठवणी, भविष्यकाळातील अनाठायी चिंता व काळजी यांचा त्रास कमी होतो. पर्यायाने ताण कमी व्हायला मदत होते. नाते संबंधांत सुधारणा : माइंडफुलनेसचा नियमित सराव करणाऱ्या व्यक्ती अन्य व्यक्तींशी प्रेमाने आणि सौहार्दाने वागू शकतात. वैयक्तिक व व्यावसायिक नातेसंबंधातील अपरिहार्य ताण तणावांचा त्यांना कमी त्रास होतो. झोपेच्या तक्रारी : कमी झोप येणे किंवा अजिबात झोप न येणे यासाठी उपयुक्त ठरतात. नैराश्य : नैराश्याच्या आजारात सतत जाणवणारा, मूड नसण्याचा त्रास कमी व्हायला मदत होते. तसेच या आजारातून बाहेर पडताना कमी होणारा आत्मविश्वास परत मिळवायला उपयुक्त ठरतात. अति खाणे किंवा अजिबात न खाणे : या दोन्ही बाबतीत थेरपी मदत करतात. हृदयरोग, रक्तदाब आणि मधुमेह : मनावरील ताण कमी करणारं, मन शांत करणारं हे तंत्र असल्याने या विकारात अतिशय उपयुक्त ठरतं.आनंदी जीवन : तणावमुक्त राहता यायला लागल्यामुळे व्यक्तिमत्वाचे सर्व पैलू विकसित व्हायला मदत होते. त्याचबरोबर आयुष्यात येणाऱ्या चांगल्या वाईट प्रसंगांना तोंड देण्याची मनाची तयारी होते. .माइंडफुलनेस तंत्रांचा सराव कसा करावा?माइंडफुलनेसचा सराव वेगवेगळ्या पद्धतीनं करता येतो. परंतु त्यांचा उद्देश एकच आहे. मनाची निवांत, स्वस्थ तरीही अतिशय सतर्क आणि जागरूक स्थिती निर्माण करायची. मन जणू तसं प्रोग्रॅम करायचं. मनात येणारे विचार उठणारे तरंग, भावना आणि संवेदना यांच्याकडे जाणीवपूर्वक पहायचं. हे करताना पूर्वग्रह न ठेवता तसेच तर्क-वितर्क न लावता रहायचं. म्हणजे आलेला विचार, भावना चांगला वाईट असं वर्गीकरण करायचं नाही. तो भूतकाळातला आहे, की भविष्य काळातला आहे, सुखाचा आहे की दुःखद आहे याला शून्य महत्त्व द्यायचं. त्याला फक्त ‘विचार’ असं लेबल लावायचं, आणि सोडून द्यायचा. हीच गोष्ट सर्व भावना, जाणवणाऱ्या संवेदना यांच्याही बाबतीत करत रहायची आणि प्रत्येक क्षणी वर्तमान क्षणातच रहायचं..माइंडफुलनेस सरावाच्या प्राथमिक पद्धतीस्वस्थ बसावे आणि नाकपुडीखाली लक्ष ठेवून श्वास पहायला सुरवात करावी. श्वासाची लय असेल तशी नैसर्गिक असू द्यावी. श्वास हेच आपलं सर्वस्व, अंतिम सत्य आहे असं मनात आणावं. आत येणारी हवा, नाकातल्या त्वचेला होणारा तिचा स्पर्श, घशात आणि शरीरात जाणवणारे तिचे अस्तित्व, हलणारी छाती, पोट आणि बाहेर पडणारी कोमट हवा जाणवून घ्यावी. मनात विचार आले तर त्यांना अडवू नये. अन्यथा ते जास्त संख्येने येतील. त्यांना येऊ द्यावे. जाऊ द्यावे. मग ते कसलेही असेनात आपण श्वासातच रहावे.काही वेळानंतर क्रमाक्रमाने सर्व सेन्सेस न्याहाळत जावे. कानात ऐकू येणारे आवाज साक्षीभावाने ऐकावे. चांगलं वाईट असं ठरवू नये. आपण साक्षीभावाने त्यांना न्याहाळावे. फार तर ‘आवाज’ असं लेबल लावून टाकावं. मधूनमधून श्वास तपासावा पुन्हा लांबचे, जवळचे आवाज न्याहाळावे. याच पद्धतीने डोळे, वास, चव व स्पर्श अनुभवावा.त्यानंतर शरीरातील, डोक्यापासून पावलांपर्यंत वेगवेगळ्या भागांवर लक्ष केंद्रित करावे. जाणवणाऱ्या अगदी बारीक-सारीक संवेदना साक्षी भावाने न्याहाळाव्या.त्यानंतर काही क्षण पुन्हा श्वास न्याहाळावा आणि नंतर मनात उठणारे विचारांचे तरंग, भावना, जाणीवा शांतपणे साक्षीभावाने न्याहाळाव्यात. कल्पना करावी आपलं शरीर म्हणजे एक गेस्ट हाउस आहे आणि येणारे विचार, भावना, काळजी पाहुणे आहेत. ते येतील आणि जातील. आपला आणि त्यांचा काही संबंध नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.