Minor Heart Attack : अपूर्ण झोप तुम्हाला देऊ शकते हृदयविकाराचं गिफ्ट, वेळीच काळजी घ्या!

निरोगी राहण्यासाठी केवळ आहारच नाही तर चांगली झोपही खूप महत्त्वाची आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, एखाद्या व्यक्तीने दररोज सुमारे 8 तास झोप घेणे आवश्यक आहे. झोपेच्या कमतरतेमुळे दिवसभर असह्य वाटते. त्यामुळे कोणतेही काम वेळेवर होत नाही आणि दिवसभर आळस जाणवतो.

हे लक्षात ठेवा की जेव्हा आपण योग्य वेळी झोपत नाही किंवा जेवत नाही, तेव्हा शरीराचे चक्र बिघडते, ज्यामुळे अनेक समस्या उद्भवू शकतात. योग्य झोप न मिळाल्याने हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीवर परिणाम होतो. यामुळे सहानुभूतीशील मज्जासंस्थेची क्रिया वाढते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो. (Minor Heart Attack : Incomplete sleep is dangerous for your delicate heart, risk of heart attack)

तणाव

झोप न येण्यामागे तणाव देखील कारणीभूत असू शकतो. कारण जे लोक नेहमी तणावाखाली असतात त्यांच्या मनात काहीतरी चालू असतं, ज्यामुळे त्या लोकांना झोप न येण्याची समस्या उद्भवू शकते.

शिफ्टमध्ये काम करणे

हल्ली बहुतेक लोक शिफ्टमध्ये काम करतात. असे केल्याने झोपेवर परिणाम होतो. कारण कामाची शिफ्ट देखील झोप न लागण्याचे कारण असू शकते, त्यामुळे जर तुम्हालाही झोप न येण्याचा त्रास होत असेल तर आपल्या वर्किंग शिफ्टकडे लक्ष द्या.

खाणे आणि झोपणे

जर तुम्हीही झोप न येण्याच्या समस्येने त्रस्त असाल तर यामागचे कारण झोपण्यापूर्वी लगेच खाणे असू शकते. अशावेळी झोपण्याच्या किमान 2 तास आधी जेवण करा. त्यामुळे चांगली झोप हवी असेल तर झोपण्यापूर्वी लगेच अन्न खाणे टाळावे.(Sleeping Habit)

मोबाइलचा अतिवापर

अनेकांना बेडवरही फोन चालवण्याची सवय असते. पण असे केल्याने झोपेवर परिणाम होतो. अशावेळी चांगली झोप हवी असेल तर झोपण्याच्या किमान एक तास आधी मोबाईल चा वापर करू नका.

कमी झोपेमुळे होतात हे गंभीर आजार

हृदयविकाराचा धोका

आपण पुरेशी झोप घेतली नाही तर हृदयविकाराचा धोका जास्त असतो. सोप्या भाषेत समजून घ्या, जेव्हा आपली झोप पूर्ण होत नाही तेव्हा रक्तदाब वाढतो. त्यामुळे हृदयाचा दाब वाढतो आणि रक्तवाहिनी खराब होण्याचा धोकाही असतो. असे दीर्घकाळ राहिल्यास हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

कोलेस्टेरॉलवर परिणाम

अपूर्ण झोपेमुळे हृदयविकाराचा धोका तर निर्माण होतोच पण त्याचा परिणाम शरीरातील कोलेस्टेरॉलवरही होतो. जेव्हा आपली झोप नीट पूर्ण होत नाही, तेव्हा ते चांगले कोलेस्ट्रॉल कमी करते आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल वाढवते. त्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक जमा होऊ शकतो, त्यामुळे रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण होतो.

मधुमेहाचा धोका

इतकंच नाही तर झोपेच्या कमतरतेमुळे टाईप 2 मधुमेहाचा धोकाही असतो. हे ग्लुकोज चयापचय प्रभावित करते, ज्यामुळे रक्तातील साखर वाढू शकते. यामुळे वजनही वाढू शकते. (Diabetes)

काळजी कशी घ्यावी

मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आणि हृदयविकार टाळण्यासाठी झोप पूर्ण ठेवा. टेक गॅझेटपासून दूर राहा आणि तुमच्या झोपेच्या वेळेचे वेळापत्रक बनवा.