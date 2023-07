Sleep Disorder : रात्रीच्या वेळी एकदा गेली पुन्हा झोप लागतच नाही? या गोष्टी एकदा ट्राय करून बघा!

Sleep Disorder : दिवसभर मेहनतीचं काम करणाऱ्या व्यक्तीला रात्री लगेचच निवांत झोप लागते. पण आजकालच्या लोकांच्या डोक्याला इतका ताप आहे. सतत टेंशन घेणाऱे लोक शांत झोपत नाहीत. तर, रस्त्यावर मेहनत करणारे लोक अगदी फुटपाथवरही पेपर अंथरून गाढ झोपतात.

तज्ज्ञांच्या मते, सामान्यपणे व्यक्तीने किमान ८ तास झोप घेतली पाहिजे. तुम्ही लवकर झोपून पहाटे उठून दिनचर्या सुरू शकता. पण, लोकांची झोपच उडाली आहे. १२ वाजून गेल्यानंतरच लोकांची रात्र होते. त्यातही सतत जाग येते. गाढ झोप लागतच नाही. (Sleep Disorder : Suddenly wakes up at night? So repent from these mistakes today itself)

यामुळे झोप आपल्याला निरोगी ठेवते आणि शरीराला प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी खूप महत्वाची आहे. तुमचा मेंदू रात्री फक्त थोडा वेळच विश्रांती घेतो. अशा परिस्थितीत रात्री जागं राहिल्यास मानसिक आजार होण्याची शक्यता वाढते आणि कमजोर स्मरणशक्ती, लक्ष केंद्रित करण्यास समस्या, कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती आणि मूड बदल यासारखे दुष्परिणाम होऊ शकतात.

परंतु काही लोकांना पुरेशी झोप मिळत नाही कारण ते रात्री वारंवार जागे होतात आणि नंतर झोपायला बराच वेळ लागतो. अडचणींचा सामना करा. ही समस्या कशी टाळता येईल ते जाणून घेऊया.

झोप न येण्याचे कारण

आपण अनेकदा याकडे लक्ष देत नाही, पण रात्री नीट झोप न येण्यामागे आपल्या खाण्याच्या सवयीही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत असतात. शांत झोप लागण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे ते जाणून घेऊया.

रात्रीच्या जेवणात कार्बोहायड्रेट खाऊ नका

रात्री झोपण्यापूर्वी त्या पदार्थांचे सेवन करू नका ज्यामध्ये भरपूर कार्बोहायड्रेट्स असतात, ज्यामध्ये भात, चिप्स, बटाटे, केळी आणि पास्ता यासारख्या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. कार्बोहायड्रेट गोष्टींमुळे झोपेचा त्रास होतो आणि तुम्हाला रात्री पुन्हा पुन्हा जागे व्हावे लागते.

चहा-कॉफी टाळा

भारतात चहा आणि कॉफी पिणार्‍यांची कमतरता नाही, परंतु हा छंद तुमची झोप खराब करू शकतो कारण त्यात भरपूर कॅफीन असते. अनेकदा आपण झोपेतून सुटका करण्यासाठी आणि ताजेतवाने वाटण्यासाठी चहा-कॉफी पितो, पण झोपण्याच्या २-३ तास ​​आधी हे अजिबात करू नका. (Sleep Health Tips)

टेन्शन घेऊ नका

आजच्या धावपळीच्या जीवनात तणाव असणे हे सामान्य आहे, परंतु जर तुम्ही त्याला जास्त प्रमाणात वरचढ होऊ दिले तर त्याचा थेट परिणाम तुमच्या मानसिक आरोग्यावर होतो, जे झोपेच्या विकाराचे प्रमुख कारण आहे.

मेडिकेटेड मिल्क

निद्रानाशाच्या समस्येवर मेडिकेटेड मिल्क रामबाण उपाय म्हणून काम करते. ते तयार करण्यासाठी १ ग्लास दुधात १/४ चमचे जायफळ पावडर, चिमूटभर हळद, चिमूटभर वेलची पावडर मिसळा. आता 5 मिनिटे उकळवा. ते गाळून रोज झोपण्यापूर्वी सेवन करा. (Sleep)

जीवनशैली चांगली ठेवा

जर तुम्हाला झोप न लागण्याचा त्रास होत असेल तर तुम्ही जीवनशैलीत हे काही बदल करून यापासून सुटका मिळवू शकता. यामध्ये जेवल्यानंतर 100 पावले चालणे, रात्री 10 वाजण्यापूर्वी झोपणे, फोन, लॅपटॉप, टीव्ही यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेसचा वापर झोपण्याच्या एक तास आधी न करणे आणि दररोज हे रूटीन फॉलो करणे यांचा समावेश आहे.