Periods Miss झालेत? हे फक्त प्रेग्नंसी नाही, तर या’ 3 आजारांचे असू शकते लक्षण

causes of delayed periods in women: जेव्हा मासिक पाळी चुकते तेव्हा मनात येणारा पहिला विचार गर्भधारणेचा असतो. मासिक पाळी थांबताच मुली आणि महिलांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. ते भीती आणि गोंधळाने भरलेले असतात. मासिक पाळी न येणे म्हणजे गर्भधारणा होणे असे नाही. आजकाल, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि जीवनशैलीमुळे, मासिक पाळीवर परिणाम करणारे अनेक आजार वाढत आहेत. खरं तर, जेव्हा कोणत्याही आजारामुळे हार्मोनल आरोग्य बिघडते तेव्हा मासिक पाळी देखील उशीरा येते. याचा अर्थ असा की ताण, आजार आणि वजन कमी होणे देखील मासिक पाळीत चढ-उतार होऊ शकते. जर या वेळी तुमची मासिक पाळी उशिरा आली तर ते केवळ गर्भधारणेचे लक्षण नाही तर ते इतर काही आजारांमुळे देखील असू शकते. याबाबत हेल्थ साइटाला स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रतिभा गुप्ता यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे..थायरॉईडआजकाल थायरॉईड ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये थायरॉईडचे प्रमाण जास्त आहे. थायरॉईड ग्रंथी शरीरातील पचन नियंत्रित करते. जेव्हा थायरॉईड संप्रेरकांचे उत्पादन कमी किंवा जास्त होते तेव्हा मासिक पाळी विस्कळीत होते. थायरॉईडमुळे मासिक पाळी चुकू शकते किंवा उशीर होऊ शकते. थायरॉईड आजारामुळे मासिक पाळी अनेक महिने थांबू शकते. अशावेळी महिलांना गर्भधारणेचा संशय येतो आणि ते गर्भधारणेसाठी चाचणी सुरू करतात. हे थायरॉईडमुळे देखील असू शकते. जास्त थकवा, वजन कमी होणे किंवा वाढणे, केस गळणे इत्यादी देखील थायरॉईडची लक्षणे आहेत. जर तुम्ही गर्भवती नसाल तर थायरॉड टेस्ट करावी. .पीसीओएसPCOS ही एक समस्या आहे जी आजकाल अनेैक महिलांमध्ये दिसून येत आहे. महिलांमध्ये PCOS चे प्रमाण सतत वाढत आहे. मासिक पाळीत उशीर होणे हे देखील PCOS चे लक्षण असू शकते. PCOS मुळे, मासिक पाळी जास्त काळ येत नाही. PCOS महिलांच्या अंडाशयात लहान सिस्ट तयार होतात तेव्हा होतो. ही समस्या हार्मोनल असंतुलनामुळे उद्भवते. चेहऱ्यावर जास्त केस वाढणे, जलद वजन वाढणे आणि चेहऱ्यावर पुरळ येणे ही PCOS ची लक्षणे आहेत. PCOS मध्ये, ओव्हुलेशन योग्यरित्या होत नाही. त्यामुळे, मासिक पाळी चुकते किंवा उशिरा येते..मानसिक आरोग्यकेवळ शारीरिक आरोग्याच्या समस्याच नाही तर मानसिक आरोग्याच्या समस्या देखील मासिक पाळीवर परिणाम करतात. अयोग्य मानसिक आरोग्याचा मासिक पाळीवर थेट परिणाम होतो. खरं तर, नैराश्यामुळे हायपोथालेमस प्रभावित होतो, जो मासिक पाळी नियंत्रित करतो. म्हणूनच नैराश्यामुळे मासिक पाळीत विलंब होऊ शकतो. नैराश्यामुळे निद्रानाश, चिडचिडेपणा आणि भूक न लागणे यासारखी लक्षणे देखील उद्भवू शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.