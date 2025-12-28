आरोग्य

Periods Miss झालेत? हे फक्त प्रेग्नंसी नाही, तर या’ 3 आजारांचे असू शकते लक्षण

missed periods not pregnant reasons: जर तुमच्या मासिक पाळीला उशीर झाला असेल किंवा ती थांबली असेल तर ती गर्भधारणा आहे असे समजू नका. कधीकधी, काही आजार देखील तुमच्या मासिक पाळीवर परिणाम करू शकतात.
missed periods not pregnant reasons:

missed periods not pregnant reasons:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

causes of delayed periods in women: जेव्हा मासिक पाळी चुकते तेव्हा मनात येणारा पहिला विचार गर्भधारणेचा असतो. मासिक पाळी थांबताच मुली आणि महिलांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. ते भीती आणि गोंधळाने भरलेले असतात. मासिक पाळी न येणे म्हणजे गर्भधारणा होणे असे नाही.

आजकाल, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि जीवनशैलीमुळे, मासिक पाळीवर परिणाम करणारे अनेक आजार वाढत आहेत. खरं तर, जेव्हा कोणत्याही आजारामुळे हार्मोनल आरोग्य बिघडते तेव्हा मासिक पाळी देखील उशीरा येते. याचा अर्थ असा की ताण, आजार आणि वजन कमी होणे देखील मासिक पाळीत चढ-उतार होऊ शकते. जर या वेळी तुमची मासिक पाळी उशिरा आली तर ते केवळ गर्भधारणेचे लक्षण नाही तर ते इतर काही आजारांमुळे देखील असू शकते. याबाबत हेल्थ साइटाला स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रतिभा गुप्ता यांनी सविस्तरपणे माहिती दिली आहे.

Loading content, please wait...
women
period
Menstruation
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com