आरोग्य

Explained: मोबाईल-कॉम्प्युटरच्या अतिरेकी वापरामुळे मानदुखीचा धोका वाढतोय, जाणून घ्या कारणं अन् उपाय

how to prevent neck pain from using a computer: मोबाईल आणि कॉम्प्युटरच्या अतिरेकी वापरामुळे वाढणाऱ्या मानदुखीची कारणं आणि त्यावरचे सोपे उपाय जाणून घ्या.
Key Causes of Neck Pain
Key Causes of Neck PainSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मानदुखी हा सर्वत्र आढळणारा एक सामान्य त्रास आहे. आयुष्यात एकदाही मानदुखी झाली नाही, असा माणूस सापडणं शक्य नाही.

खूप दिवसांपासून कंबर दुखते, हैराण झालो आहे, अधूनमधून गोळ्या घेतो; पण तेवढ्यापुरतं बरं वाटतं.

टापटीप कपड्यात असलेल्या एका तरुणाने डॉक्टरांना सांगितलं. डॉक्टरांनी विचारलं, ‘‘मोबाईलचा वापर जास्त आहे का?’’ हा प्रश्न ऐकून तरुण व त्याची बायको चकित झाले आणि लगेच बायकोने विचारले, ‘‘हो, तुम्ही कसं ओळखलं?’’ मोबाईल व कॉम्प्युटरवरचं काम आणि मानदुखी हे अगदी जीवाभावाचं नातं, मणक्याच्या ओपीडीमध्ये मानुदखीसाठी येणारे ऐंशी टक्के रुग्ण मोबाईल व कॉम्प्युटरचा जास्त वापर करणारे असतात.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
Health Department
health
Healthcare
Neck Pain

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com