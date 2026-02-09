Mobile Game Death: मोबाईल गेमने केला घात, २३वर्षीय मुलाचा ब्लड प्रेशर वाढल्याने मृत्यू; वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात

Health Risks of Gaming 2026: काहीच दिवसांपूर्वी दिल्लीतील गाझियाबाद मधील तीन बहिणींनी ऑनलाईन गेम्सच्या ऍडिक्शनमुळे आपला जीव घेतला. तर आता अशीच एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे ज्यामध्ये मेरठमध्ये मोबाईल गेम खेळताना एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. या घटेनमुळे ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या व्यसनाबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार दिल्ली गेट पोलीस स्टेशन भागात रहाणारा २३ वर्षांचा मोहम्मद कैफ हा मोबाईलवर ऑनलाइन गेम खेळत असताना अचानक आजारी पडला. त्याच्या कुटुंबियांनी सांगतिल्याप्रमाणे, गेम खेळत असताना त्याचं ब्लड प्रेशर अचानक वाढलं. त्यामुळे त्याला तीव्र डोकेदुखी, अस्वस्थपणा जाणवू लागला आणि काही वेळातच तो बेशुद्ध पडला. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार मेंदूतील रक्तवाहिनी फुटणे किंवा मेंदूतील रक्तस्राव हे मृत्यूचे कारण असू शकते..मोहम्मद राहत असलेल्या परिसरातील लोकांनी तो बराच वेळ मोबाईलवर गेम खेळत असल्याचं सांगितलं. घटनेच्या दिवशीही तो कानात इयरफोन लावून गेम खेळत होता. अचानक त्याचं डोकं खूप दुखायला लागलं आणि तो खाली पडला..त्याला लगेच जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. पण त्याची प्रकृती सुधारत नसल्याने त्याला पुढच्या उपचारांसाठी दिल्लीतील सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. दोन दिवस उपचार सुरू होते, मात्र डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनंतरही त्याचा जीव वाचू शकला नाही.रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले की, त्याचा रक्तदाब 300 च्या पुढे गेला होता, जो अत्यंत धोकादायक मानला जातो. कुटुंबीयांनी सांगितले की, कैफला इतकं गेमिंगचं व्यसन आहे, याची त्यांना कल्पनाच नव्हती. या घटनेनंतर त्यांनी याबाबत फारसं बोलणं टाळलं आहे..डॉक्टर काय सांगतात?डॉक्टरांच्या मते, सतत आणि दीर्घकाळ ऑनलाइन गेम खेळणे, मानसिक ताण, अतिउत्साह यामुळे तरुणांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जास्त स्क्रीन टाइममुळे रक्तदाब वाढणे, झोपेचा अभाव, मानसिक अस्थिरता यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात..याआधी गाझियाबादमध्ये गेमिंगच्या व्यसनामुळे तीन बहिणींनी आत्महत्या केल्याची घटनाही समोर आली होती. अशा घटनांचा विचार करता, डॉक्टर आणि मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांनी पालकांना आणि तरुणांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ऑनलाइन गेम्सचा अतिरेक शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो, विशेषतः तरुणांमध्ये याचे परिणाम अधिक गंभीर असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.