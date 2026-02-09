आरोग्य

Mobile Game Death: मोबाईल गेमने केला घात, २३वर्षीय मुलाचा ब्लड प्रेशर वाढल्याने मृत्यू; वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात

Online Mobile Gaming Death: मोबाईलवर तासन्‌तास ऑनलाइन गेम खेळण्यामुळे २३ वर्षीय तरुणाचा रक्तदाब अचानक वाढला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला; तज्ज्ञांनी दिला गंभीर इशारा.
Online Gaming Addiction Claims Young Life; Experts Warn of Serious Health Risks

Sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Health Risks of Gaming 2026: काहीच दिवसांपूर्वी दिल्लीतील गाझियाबाद मधील तीन बहिणींनी ऑनलाईन गेम्सच्या ऍडिक्शनमुळे आपला जीव घेतला. तर आता अशीच एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे ज्यामध्ये मेरठमध्ये मोबाईल गेम खेळताना एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. या घटेनमुळे ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या व्यसनाबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे.

