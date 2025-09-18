Cancer Treatment: आधुनिक उपचारांनी कर्करोगाविरुध्द लढाई सोपी; जाणून घ्या तज्ज्ञांचे ‘तीन आरोग्य मंत्र’

थोडक्यात:योग्य जीवनशैली, व्यसनमुक्ती, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामामुळे कर्करोग होण्याची शक्यता कमी होते.पुरुषांमध्ये ५०% कर्करोग व्यसनामुळे होतो, तर महिलांनी लक्षणे दिसल्यास त्वरित तपासणी करणे गरजेचे आहे.आधुनिक उपचार आणि वेळेवर तपासणीमुळे कर्करोगाचा प्रभाव कमी होतो व बरे होण्याची शक्यता वाढते..Explore Modern Cancer Treatment: योग्य जीवनशैली, व्यायाम, निर्व्यसनी राहणे व चांगला आहार या गोष्टीमुळे आयुष्यात कर्करोग होण्याची शक्यता कमी करता येते. या शिवाय शरीरातील कर्करोगाचा शिरकाव झाल्यास तपासणीची सावधानता दाखवणे गरजेचे आहे. आधुनिक उपचार पद्धतीने कर्करोगाविरुध्दची लढाई सोपी होऊ लागली आहे..पुरुषांमध्ये होणारे कर्करोगाचे प्रमाण तपासले तर जवळपास ५० टक्के पुरुष रुग्ण हे केवळ व्यसनामुळे कर्करोगाच्या विळख्यात सापडतात. त्यामध्ये मावा, तंबाखू, सिगारेट या व्यसनापैकी मावा व तंबाखू खाण्याचे व्यसन थेट गाल, घसा, मुखाच्या कर्करोगाशी संबंधित असते. सिगारेटचे व्यसन फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे कारण बनू शकते. चांगला आहार व व्यायाम असेल तर पोटाचे कर्करोग देखील टाळले जाऊ शकतात..Bratukamma Festival: ब्रतुकम्मा उत्सव म्हणजे काय? जाणून घ्या त्याच्या नऊ सुंदर रूपांची खास माहिती.महिलांच्या बाबतीत ब्रेस्ट कॅन्सर, गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या संदर्भात वेगळी कृती असणे आवश्यक आहे. ती म्हणजे महिलांनी आजाराची लक्षणे दिसल्यास तत्काळ तपासणी करून घेतली पाहिजे. कारण महिलांमध्ये कर्करोगाची उशिरा तपासणी करण्याचे प्रमाण ७० टक्के आहे. हे प्रमाण कमी झाल्यास त्यांना निश्चितपणे उपचार लवकर होऊन बरे होण्याची संधी वाढते..या मुद्द्याकडे लक्ष द्यावे1. व्यसनकोणतेही व्यसन नसणे ही निरोगी जीवनासाठी गरजेचे आहे. पुरुषांमध्ये व्यसन हे पन्नास टक्के कर्करोगाचे कारण बनते.2. आहारचौरस व सकस आहार ही शरीराची प्राथमिक गरज असते. अनेक कारणाने वेळेत आहार न घेणे, चुकीचा आहार घेणे यातून आजाराच्या शक्यता वाढतात.3. व्यायामनियमित व्यायाम, शारिरिक कष्टाने शरीर तंदुरुस्त राहते. तसेच व्यायाम करताना शरीरातील बदल लगेच लक्षात घेऊन तपासणी करता येते..4. लठ्ठपणाचुकीच्या जीवनशैलीमुळे लठ्ठपणा वाट्याला येतो. हा लठ्ठपणा हा अनेक आजारांप्रमाणे कर्करोगाचे अप्रत्यक्ष कारण बनू शकतो.5. आनुवंशिकताकर्करोगामध्ये देखील काही आनुवंशिक कारणे असतात. ही टाळण्यासाठी रक्तसंबंधातील विवाह टाळले पाहिजेत..Pre-Wedding Photoshoot: प्री-वेडिंग शूट करायचंय? मग साताऱ्याचं कास पठार आहे एक परफेक्ट ठिकाण!.याबाबतीत सावध रहा- न दुखणारी जखम किंवा गाठ-अनैसर्गिक रक्तस्राव-घास गिळताना त्रास होणे-अचानक वजन कमी होणे- कारण नसताना येणारा ताप- वारंवार पोट बिघडणे.कर्करोगांमध्ये ७० ते ८० टक्के प्रकार हे चुकीची जीवनशैली व व्यसनाच्या कारणाने होतात. त्यासाठी योग्य आहार व व्यायामाची जीवनशैली स्वीकारावी. व्यसन करूच नये. उर्वरित २० टक्के कर्करोगासाठी जीनॅटीक पद्धतीची उपचार पद्धती प्रभावी होऊ लागली आहे. त्यामुळे कर्करोग बरा होण्याचे प्रमाण चांगले आहे.- डॉ. अभिजित कोकाटे, कर्करोग तज्ज्ञ, बार्शी.FAQ1. कर्करोग प्रतिबंधासाठी कोणत्या तीन गोष्टी महत्वाच्या आहेत? (What are the three important factors for cancer prevention?)व्यसनमुक्ती, योग्य आहार आणि नियमित व्यायाम हे कर्करोग प्रतिबंधाचे मुख्य तत्त्व आहेत.2. पुरुषांमध्ये कर्करोग होण्याचे प्रमुख कारण काय आहे? (What is the main cause of cancer in men?)पुरुषांमध्ये कर्करोग होण्यामागे ५०% कारण व्यसन, जसे की मावा, तंबाखू व सिगारेट, हे असते.3. महिलांनी कर्करोगाच्या लक्षणांबाबत काय काळजी घ्यावी? (What precautions should women take regarding cancer symptoms?)महिलांनी कर्करोगाची लक्षणे दिसल्यास त्वरित तपासणी करून उपचार सुरू करणे आवश्यक आहे.4. कर्करोगाच्या लक्षणांमध्ये कोणकोणते मुद्दे लक्षात ठेवावे? (What are the warning signs of cancer?)न दुखणारी जखम, अनैसर्गिक रक्तस्राव, घास गिळताना त्रास, अचानक वजन कमी होणे, कारण नसताना ताप येणे, वारंवार पोट बिघडणे हे कर्करोगाची शक्यतादर्शक लक्षणे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.