आरोग्य

Cancer Treatment: आधुनिक उपचारांनी कर्करोगाविरुध्द लढाई सोपी; जाणून घ्या तज्ज्ञांचे ‘तीन आरोग्य मंत्र’

Modern Cancer Therapies: आधुनिक उपचारांनी कर्करोगाविरुद्ध लढाई सोपी झाली आहे. तज्ज्ञ म्हणतात व्यसनमुक्ती, योग्य आहार आणि नियमित व्यायाम हे कर्करोग प्रतिबंधाचे ‘तीन आरोग्य मंत्र’ आहेत
Modern Cancer Therapies

Modern Cancer Therapies

sakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. योग्य जीवनशैली, व्यसनमुक्ती, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामामुळे कर्करोग होण्याची शक्यता कमी होते.

  2. पुरुषांमध्ये ५०% कर्करोग व्यसनामुळे होतो, तर महिलांनी लक्षणे दिसल्यास त्वरित तपासणी करणे गरजेचे आहे.

  3. आधुनिक उपचार आणि वेळेवर तपासणीमुळे कर्करोगाचा प्रभाव कमी होतो व बरे होण्याची शक्यता वाढते.

Cancer
lifestyle
skin
doctor
skin care
Doctors tips
Cancer Patients
cancer patients refuse
health
Cancer Symptoms
Healthcare
Cancer Treatment

