Monsoon Health Alert: पावसाळ्यात डेंगी-मलेरिया-चिकुनगुनियाचा कहर; लहानसा डास ठरतो जीवघेणा धोका

थोडक्यात:डास आकाराने लहान असले तरी पावसाळ्यात त्यांची संख्या वाढून मलेरिया, डेंगी, चिकुनगुनिया यांसारखे आजार पसरतात.मच्छरदाणी, कॉईल, रिपेलंटवर मोठा खर्च होतो; तरी डासांचं पूर्ण उच्चाटन शक्य झालेलं नाही.डॉ. रोनल्ड रॉस यांनी मादी डास मलेरियाचे वाहक असल्याचा शोध लावला; त्यांची आठवण म्हणून २० ऑगस्टला 'जागतिक डास दिवस' साजरा होतो..Monsoon Mosquito-Borne Disease Awareness Tips: डास आकाराने अगदी छोटा असला तरी त्याचे उपद्रव फार मोठे आहे. मच्छरदाणी, मॉस्किटो कॉईल, रिपेलंट यांसारख्या उपायांवर दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च होत असला, तरी डासांचे समूळ उच्चाटन शक्य नाही. पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळे डासांची संख्या झपाट्याने वाढते व त्यांच्यापासून संसर्गजन्य आजारांचा प्रसार होतो. मलेरिया, डेंगी, चिकुनगुनिया यांसारख्या आजारांचे डास हे प्रमुख वाहक आहेत.डॉ. रोनल्ड रॉस यांनी मादी डासांमुळे मलेरिया पसरतो, हा शोध लावला होता. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दरवर्षी २० ऑगस्ट 'जागतिक डास दिवस' म्हणून साजरा केला जातो..घातक डासडासांच्या हजारो प्रजाती असल्या तरी अॅनॉफेलीस, क्युलेक्स आणि ईडिस या डासांच्या प्रजाती विविध रोगांचा प्रसार करतात. त्यातही नर डासांमुळे आजारांचा धोका नाही. मादी डास आजारास कारणीभूत ठरतात. बऱ्याच ठिकाणी एकाच व्यक्तीला या दोन्ही रोगांचा संसर्ग होऊ शकतो. नागपूर विभागातील भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली आणि वर्धा डासजन्य आजारांचा धोका अधिक असतो..COVID-19 Aftereffect : कोरोनाचा परिणाम; रक्तवाहिन्यांचं वय तब्बल पाच वर्षांनी वाढल्याचा आंतरराष्ट्रीय संशोधनातील निष्कर्ष.डास प्रतिबंधासाठी शहरात ७० कोटींची उलाढालघरातील डास पळवण्यासाठी अगरबत्ती, मच्छरदाणी, तसेच डास प्रतिबंधक औषधांमध्ये कॉइल, लिक्विड, मलम यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येतो. मोठ्या प्रमाणात ही बाजारपेठ आहे. डासांचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता प्रतिदिन डास प्रतिबंधक लिक्विड हवेद्वारे सोडणाऱ्या मशिन तयार करण्यात आल्या आहेत. महापालिका, नगरपरिषदेमध्ये या मशीनमार्फत फवारणी केली जाते. डासप्रतिबंधक उत्पादनांच्या बाजारपेठेत नागपूर शहरात वार्षिक ७० कोटींची उलाढाल होते..आज जागतिक डास दिनएडिस इजिप्ती - या डासाच्या दंशामुळे झिका, येलो फिवर, डेंगी होतो. हे डास दिवसा चावतात.ॲनफिलीस - या डासांच्या दंशामुळे हिवताप होतो. हे डास रात्री चावतात.डास उत्पत्तीची ठिकाणेकुंडी व त्याखालील प्लेटफ्रिज तसेच एसीमागील ट्रेछतावरील पाणी, पिंपसोसायटीतील ड्रेनेज जाळीफेकलेले टायर, नारळ असे भंगार साहित्य.उत्पत्ती रोखण्यासाठी उपाययोजनाकुंडीखाली पाणी साठू देऊ नये.फ्रिज व एअरकंडीशन मागील ट्रेमधील पाणी सतत बदलावे.छतावरील पाण्याची जाळी सतत तपासावी.पिंपाला झाकण लावावे, दर दोन दिवसांनी स्वच्छ धुवून कोरडे करावे.पावसाळी व ड्रेनेज जाळीवर झाकण लावावे..Emotional Baggage Detox: मनातील ड्राफ्ट भावनांना करा डिलिट! वाचा गोंधळ दूर करणं का आहे महत्त्वाचं?.नियंत्रणासाठी हे कराखिडक्यांना जाळ्या बसवा.डास-प्रतिरोधक मलम लावा.डासांना पळविणारे धूप, उदबत्त्या, गुडनाईट इत्यादीचा वापर करा.फिकट रंगाचे व लांब बाह्यांचे कपडे घाला.झोपताना मच्छरदाणीचा वापर करावा.साठवलेल्या पाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीने करा.डासांची पैदास होणारी ठिकाणे व भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावा..FAQsडासांमुळे कोणते आजार पसरतात? (Which diseases are spread by mosquitoes?)मलेरिया, डेंगी, चिकुनगुनिया, झिका, येलो फिव्हर यांसारखे आजार डासांमुळे पसरतात. विशेषतः अॅनॉफेलीस, क्युलेक्स आणि ईडिस या प्रजाती धोकादायक आहेत.डासांची पैदास कुठे होते? (Where do mosquitoes breed?)साचलेलं पाणी हे डासांच्या प्रजननासाठी सर्वात मोठं कारण आहे. कुंडीखालील प्लेट, फ्रीज-एसीमागील ट्रे, छतावरील टाक्या, सोसायटी ड्रेनेज, फेकलेले टायर आणि नारळाचे कवच या ठिकाणी डासांची उत्पत्ती होते.डासांपासून बचाव करण्यासाठी कोणते उपाय करता येतील? (What are the preventive measures against mosquitoes?)मच्छरदाणी, जाळ्या, डासप्रतिबंधक मलम, कॉईल, लिक्विड, अगरबत्ती यांचा वापर करावा. फिकट रंगाचे व लांब बाह्यांचे कपडे घालावेत आणि पाण्याचा साठा होऊ देऊ नये.जागतिक डास दिन का साजरा केला जातो? (Why is World Mosquito Day observed?)२० ऑगस्ट रोजी डॉ. रोनाल्ड रॉस यांनी मादी डासांमुळे मलेरिया पसरतो हा शोध लावला होता. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दरवर्षी हा दिवस 'जागतिक डास दिन' म्हणून साजरा केला जातो.