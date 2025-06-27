Health Risks of Obesity: साखर-दारूपेक्षाही घातक आहे हा 'सायलेंट किलर'! 15 वर्षांनी करू शकतो आयुष्य कमी

थोडक्यात: सिगारेट, दारू, तंबाखू, गुटखा आणि साखर यापेक्षाही एक गंभीर समस्या शरीरासाठी अधिक घातक ठरते. या समस्येमुळे माणसाचं आयुष्य तब्बल 15 वर्षांनी कमी होऊ शकतं. आश्चर्य म्हणजे जगातील सुमारे 43 टक्के लोक दररोज या स्थितीत राहतात आणि ती दुर्लक्षित करतात..Effects of Long-Term Obesity on the Body: आपण सिगरेट, दारू, तंबाखू, गुटखा आणि साखर यांना शरीरासाठी अत्यंत हानिकारक मानतो. पण एक अशी समस्या आहे, जी याहूनही अधिक जीवघेणी ठरू शकते. ही समस्या इतकी गंभीर आहे की तिचा प्रभाव तुमचं आयुष्य तब्बल 15 वर्षांनी कमी करू शकते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जगातील सुमारे 43 टक्के लोक दररोज या स्थितीत राहतात आणि ती नजरअंदाज करतात. .हळूहळू घातक ठरणारी ही स्थितीअयोग्य जीवनशैली, बदलते राहणीमान, अनियमित जेवण आणि असंतुलित आहार यामुळे या समस्येचा प्रभाव नक्कीच जास्त जाणवू शकतो. परिणामी हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, मूत्रपिंड निकामी होणे किंवा अकस्मात मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो. .यापेक्षा अधिक धोका कोणता?वरील दिलेल्या समस्यांपेक्षा जास्त घातक एक समस्या आहे, जिला सिगरेटच्या किंवा दारूच्या व्यसनापेक्षाही अधिक नुकसानकारक मानलं जातं. ही स्थिती तुमच्या प्रजनन क्षमतेपासून हृदयाच्या आरोग्यापर्यंत, सगळ्यावर परिणाम करते. या समस्येमुळे शरीरातील हार्मोन्स असंतुलित होतात, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते, आणि वेळेआधीच वृद्धत्वाची लक्षणं दिसू लागतात. यामुळे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर मोठा परिणाम होतो..आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, ही समस्या म्हणजे लठ्ठपणा आहे. तुमचं वजन जर गरजेपेक्षा १० किलो जरी जास्त असेल, तरी ते दीर्घकाळात शरीराला आतून झिजवत जातं. आणि त्यामुळे ही स्थिती अनेक आजारांना आमंत्रण देते..निरोगी आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या गोष्टीसंतुलित आहारनियमित चालणे किंवा व्यायाम झोपेची गुणवत्ता सुधारणेतणाव कमी करणेस्क्रीन टाइम कमी ठेवणे.FAQsलठ्ठपणा का धोकादायक आहे? (Why is obesity dangerous?)लठ्ठपणामुळे शरीरात चरबी साठते, ज्यामुळे हार्मोन्स असंतुलित होतात, हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग यांचा धोका वाढतो आणि आयुष्यही कमी होऊ शकतं.लठ्ठपणाचे शरीरावर कोणते परिणाम होतात? (What are the effects of obesity on the body?)लठ्ठपणामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते, मानसिक आरोग्यावर ताण येतो, प्रजनन क्षमता कमी होऊ शकते आणि वेळेआधी वृद्धत्वाची लक्षणं दिसू लागतात.लठ्ठपणा टाळण्यासाठी काय करावे? (How can obesity be prevented?)संतुलित आहार घेणे, नियमित व्यायाम करणे, पुरेशी झोप घेणे, तणाव कमी ठेवणे आणि स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण ठेवणे ही लठ्ठपणा टाळण्यासाठी आवश्यक पावले आहेत.वजन थोडं जरी जास्त असेल तरी तो धोका आहे का? (Is being slightly overweight also risky?)होय, गरजेपेक्षा फक्त १० किलो वजन जास्त असलं तरी दीर्घकाळात शरीर झिजतं आणि अनेक आजारांना निमंत्रण मिळतं. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.