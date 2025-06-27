आरोग्य

Health Risks of Obesity: साखर-दारूपेक्षाही घातक आहे हा 'सायलेंट किलर'! 15 वर्षांनी करू शकतो आयुष्य कमी

Why Obesity is More Dangerous than Smoking or Drinking: लठ्ठपणा हा सायलेंट किलर असून, तो साखर व दारूपेक्षाही अधिक घातक ठरतो आणि आयुष्य 15 वर्षांनी कमी करू शकतो.
थोडक्यात:

  1. सिगारेट, दारू, तंबाखू, गुटखा आणि साखर यापेक्षाही एक गंभीर समस्या शरीरासाठी अधिक घातक ठरते.

  2. या समस्येमुळे माणसाचं आयुष्य तब्बल 15 वर्षांनी कमी होऊ शकतं.

  3. आश्चर्य म्हणजे जगातील सुमारे 43 टक्के लोक दररोज या स्थितीत राहतात आणि ती दुर्लक्षित करतात.

Effects of Long-Term Obesity on the Body: आपण सिगरेट, दारू, तंबाखू, गुटखा आणि साखर यांना शरीरासाठी अत्यंत हानिकारक मानतो. पण एक अशी समस्या आहे, जी याहूनही अधिक जीवघेणी ठरू शकते. ही समस्या इतकी गंभीर आहे की तिचा प्रभाव तुमचं आयुष्य तब्बल 15 वर्षांनी कमी करू शकते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जगातील सुमारे 43 टक्के लोक दररोज या स्थितीत राहतात आणि ती नजरअंदाज करतात.

