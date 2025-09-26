मी आपले सर्व कार्यक्रम नियमित बघते, गणेशचतुर्थीच्या दिवशी दिलेली प्रसादांची माहिती फार आवडली. माझी आई ६७ वर्षांची आहे. तिचे हिमोग्लोबिन सध्या कमी होते आहे. बऱ्याचदा टॉनिक्स व इंजेक्शन्स दिली, पण थोड्या दिवसांत परत तिचे हिमोग्लोबिन कमी झालेले दिसते. तिचा अशक्तपणा कमी होत नाही. यावर काय उपचार करता येऊ शकेल?- प्रणाली शिंदे, नवी मुंबईउत्तर – स्त्रियांमध्ये हिमोग्लोबिन कमी होण्याची बरीच कारणे असतात. त्यामुळे एकदा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेणे जास्त उत्तम राहील. कारण, निदान झाल्यावर उपचार करणे जास्त सोपे असते. त्यांना रोज आहारात सफरचंद, डाळिंब, अंजीर, काळ्या मनुका, तुपाबरोबर खजूर, पालक, मेथी, बीट रूट यांचे सेवन नियमित करायला सांगावे.सकाळी रोज अनाशेपोटी अर्धा ते एक चमचा कोरफडीचा गर तूप व हळद यांच्या बरोबर घेतलेला उत्तम. तसेच रोज संतुलनच्या लोहित प्लस गोळ्या, संतुलन धात्री रसायन किंवा सॅन रोझ रसायन नियमित घेण्याचा फायदा होताना दिसतो. केशरयुक्त अमृतशर्करा घालून केलेले पंचामृत रोज सकाळी घेण्याचा फायदा होऊ शकेल..माझी मुलगी सव्वा वर्षाची आहे. मी तिला आत्तापर्यंत कुठलेही औषध दिलेले नाही. मध्यंतरी माझ्या मैत्रिणीकडे गेले असता तुमच्या बालामृत व बाळगुटीविषयी माहिती मिळाली. तिला आता बालामृत व बाळगुटी सुरू केली तर चालेल का? तसेच याविषयी अजून काही माहिती मिळू शकेल का?- समीरा मुंदडा, अहमदनगरउत्तर – जन्मलेल्या बाळाचा शारीरिक विकास व्यवस्थित होण्यासाठी, प्रतिकारशक्ती नीट राहण्यासाठी, व सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे मज्जासंस्था व मेंदूचा विकास नीट होण्यासाठी आयुर्वेदात नवजात शिशूसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करायला सांगितलेल्या आहेत. यात सुवर्णप्राशन अत्यंत महत्त्वाचे असते, जे जन्माच्या पहिल्या दिवसापासून ते पाच वर्षांपर्यंत देणे उत्तम असते.संतुलन बालामृत हे अत्यंत सोप्या पद्धतीने व व्यवस्थित मात्रापूर्वक अर्थात डोस निर्धारित करून देता येणारे सुवर्णप्राशन आहे. त्यामुळे ‘शुभस्य शीघ्रम्’ असा विचार केल्यास लगेच बाळाला बालामृत देणे सुरू करावे. बाळगुटी हे विविध वनस्पतींचे मिश्रण असते, ज्यामुळे बाळाची प्रतिकारशक्ती व पचन व्यवस्थित राहायला मदत मिळते. हे साधारण वयाच्या एक-दीड वर्षांपर्यंत देता येते. त्यानंतर बाळाच्या पचनाच्या दृष्टीने संतुलनचे बाल हर्बल सिरप देणे उत्तम राहील. डॉ. मालविका तांबे यूट्यूब चॅनेलवर या दोन्हींविषयी सविस्तर माहिती मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.