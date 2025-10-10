- डॉ. मालविका तांबेसध्या एक छोटा समजला जाणारा रोग सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसतो आहे. मुख्यतः साठी-सत्तरीच्या सुमारास बऱ्याच व्यक्तींना तोंड येण्याचे प्रमाण वाढताना दिसून येते. जेथे तिखट जेवण सगळ्यांनाच मनापासून आवडते अशा भारतासारख्या देशात तोंड सारखे येत राहिले तर जेवावे कसे, हा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. तोंड येणे याला आयुर्वेदात मुखपाक असे म्हटले आहे. .हे व्रण तोंडाच्या आतल्या अस्तरावर होत असतात. फक्त तोंडात नव्हे तर पूर्ण पचनसंस्थेला असे महत्त्वाचे अस्तर निसर्गाने दिलेले आहे. हे अस्तर सगळ्या प्रकारच्या संक्रमण किंवा दुखापत व्हायला प्रतिबंध करते.पचनासाठी मदत करणाऱ्या स्रावांपासून पचनसंस्थेच्या अंतर्त्वचा सुरक्षित राहण्यासाठी या अस्तराची मोलाची मदत होते. यात स्पर्श, वेदना, चल अशा सर्व सगळ्या संवेदनांचे तंतू असतात. आहाराचे पचन झाल्यावर त्यातील सारभागाचे शोषण करायलाही हेच अस्तर मदत करते. तोंडात येणारे फोड हे चयापचय क्रियेत तसेच आतड्यांमध्ये दोष असल्याचे द्योतक असू शकतात..आधुनिक भाषेत तोंड येणे या त्रासाला याला ‘माऊथ अल्सर्स’ म्हटले जाते. अल्सर म्हणजे एक प्रकारची जखम. कुठलीही जखम भरून काढणे अत्यंत आवश्यक असते. आयुर्वेदानुसार तोंड येण्याची काय कारणे असतात हे आपण पाहू या..१. फार जास्त प्रमाणात रूक्ष, लघू, कडक, तिखट, तीक्ष्ण आहार वा पेय घेणे.२. फार जास्त प्रमाणात उपवास करणे.३. आहारात द्रवपदार्थांचे प्रमाण कमी असणे,४. दात जीभ, हिरड्या वगैरेंची नीट स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करणे अर्थात तोंडाच्या स्वच्छतेची नीट काळजी न घेणे,५. खूप जास्त प्रमाणात प्रिझर्वेटिव्हज् घातलेले, रंग घातलेले पदार्थ, डबाबंद पदार्थ, तेलकट, चमचमीत पदार्थ फार जास्त प्रमाणात आहारात ठेवणे६. फार बोलणे, आयुष्यात जास्त प्रमाणात ताण-तणाव असणे वगैरे अनेक कारणे तोंड येणे या समस्येमागे असू शकतात..७. व्हिटॅमिन ब१२, फॉलिक ॲसिड, झिंक वगैरेंची कमतरता असणे ही या समस्येसाठी सध्या आढळणारी कारणे आहेत.८. गॅसट्रायटिस, आतड्यांतील अल्सर, क्रोन्स डिसिझ असे त्रास असल्यास तोंड येण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसते.९. फंगस, बॅक्टिरियांच्या संक्रमणामुळेही तोंड येते.१०. चुकीची औषधे फार काळ घेतली गेल्यास, मधुमेह वगैरे सारखे आजार असल्यास मुखपाक अर्थात तोंड येताना दिसते..अल्सर ज्या कारणामुळे झाला आहे ते कारण कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. काही गोष्टींची सामान्यपणे काळजी घेतल्यास अल्सरचा त्रास कमी होऊ शकतोअन्न नेहमी नीट चावून खावे.फार तिखट, मसालेदार, फार प्रमाणात आंबट व आंबवलेले पदार्थ टाळलेले बरे.चहा व कॉफीचे प्रमाण कमी ठेवणेच उत्तम. फार उकळलेला चहा किंवा दूध न घातलेली कॉफी पिण्याची सवय ठेवू नये.शक्यतो तंबाखू, सिगारेट, पान वगैरे टाळलेले बरे. तोंडात चघळण्यासाठी काही ठेवायचे असेलच तर वेलचीचे चार दाणे ठेवणे उत्तम.मद्यपान पूर्णतः टाळावे..रोज न चुकता कफभर दूध संतुलन शतानंत कल्प किंवा अनंत कल्प घालून घ्यावे.तसेच सकाळ-संध्याकाळ संतुलन गुलकंद स्पेशल घ्यावा.घरी केलेले पनीर थोडी खडीसाखर टाकून खाणे उत्तम.रोज थोडे तूप वा खोबरेल तेल तोंडातील फोडांवर चोळल्यास जळजळ कमी व्हायला व बरे व्हायला मदत मिळते.रात्री झोपताना ८-१० काळ्या मनुका पाण्यात भिजवाव्या. सकाळी मनुकांचे पाण प्यावे व मनुका चावून चावून खाव्या.स्वयंपाकात धणे व जिरे वापरावे. भाज्या करताना धणे-जिऱ्याची पूड वापरावी. आठवड्यातून २-४ वेळा तरी धणे-जिऱ्याचे पाणी घ्यावे. धणे-जिऱ्याचे पाणी कसे तयार करावे याची संपूर्ण माहिती डॉ. मालविका तांबे यूट्यूब चॅनेलवर हीलिंग वॉटर या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे..शहाळ्याचे पाणी, लिंबू सरबत, कोकम सरबत, उसाचा रस घ्यावा.साळीच्या लाह्या दुधाबरोबर घेतल्यास पोटात थंडावा येऊन तोंड येण्याचे प्रमाण कमी होते.सूतशेखर रस, कामदुधा, मोती भस्म, प्रवाळ भस्म, प्रवाळ पंचामृत, प्रवाळ पंचामृत (मौक्तिक युक्त), गोदंती भस्म, अविपत्तिकर चूर्ण वगैरे आयुर्वेदिक औषधे घेणे उत्तम ठरते.रोज रात्री सॅनकूल पावडर घेतल्यास एकूणच पचनसंस्थेत असलेली उष्णता व पित्त कमी व्हायला पर्यायाने तोंड यायला प्रतिबंध होतो.संतुलन सुमुख तेल, इरिमेदादि तेल गंडूष किंवा कवल यांच्याकरता नियमित वापरल्यास तोंड यायला प्रतिबंध होतो.तोंड आलेले असल्यास आवळा, खदिर किंवा त्रिफळा भिजवून तयार केलेल्या पाण्याने चुळा भरल्यास फायदा मिळू शकतो..मानसिक ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या स्पिरीट ऑफ हार्मनी, रात्री झोपताना योगनिद्रा हे स्वास्थ्यसंगीत ऐकण्याचा फायदा मिळू शकेल.रोज नियमितपणे पादाभ्यंग केल्यास शरीरातील उष्णता कमी होऊन तोंडातील व्रण कमी व्हायला मदत मिळू शकते.रक्ताची तपासणी करून घेऊन शरीरात जीवनसत्त्वांची कमतरता असल्यास योग्य ती पूरक औषधे नक्की घ्यावी.एकूणच तोंड येणे हा एक छोटा आजार आहे असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. त्यावर त्वरित उपचार करणे श्रेयस्कर ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.