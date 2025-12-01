आरोग्य

HIV Cases Decline in Mumbai: मुंबईत एचआयव्ही रुग्णांत घट! चाचण्या अन् उपचार मोठ्या प्रमाणात; संक्रमणाचा धोका कमी

Mumbai Reports Lower HIV Infections: मुंबईत एचआयव्ही रुग्णसंख्येत लक्षणीय घट दिसून येत असून चाचण्या आणि उपचार वाढल्याने संक्रमणाचा धोका कमी झाला आहे.
Mumbai Reportes Decline in HIV Infections

Mumbai Reportes Decline in HIV Infections

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जागतिक एड्स दिनानिमित्त मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्थेने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार शहरात नव्याने आढळणाऱ्या एचआयव्ही संसर्गाच्या प्रकरणांत सातत्याने घट होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चाचण्या, उपचार मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने संक्रमणाचा धोका कमी झाला असून मुंबई '९५-९५-९५' जागतिक लक्ष्याच्या जवळ पोहोचत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

Loading content, please wait...
Health Department
HIV
health
Healthcare
world aids day
aids

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com