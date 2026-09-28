Mumbai Malaria: मुंबईत मलेरियाचा वाढता धोका! रुग्णसंख्या ९ हजारांवर; वर्षभरात ४१ टक्क्यांनी वाढ

MALARIA PREVENTION TIPS FOR MUMBAI RESIDENTS: मुंबईत यंदा मलेरियाच्या रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २१ सप्टेंबरपर्यंत मुंबईत मलेरियाचे ९ हजार २९८ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या वर्षों याच कालावधीत ६ हजार ५९० रुर्णाची नोंद झाली होती. त्यानुसार वर्षभरात रुग्णसंख्येत सुमारे ४१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात आतापर्यंत १७ हजार ३४२ रुग्णांची नोंद झाली असून, त्यापैकी ५ हजार ६१८ रुग्णांना प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम या प्रकारच्या मलेरियाची लागण झाली आहे..राष्ट्रीय कीटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील एकूण मलेरिया रुग्णांपैकी सुमारे ३२.४ टक्के रुग्णांना फॅल्सिपॅरम प्रकारचा संसर्ग झाला आहे. या प्रकारच्या मलेरियामुळे आजार गंभीर होण्याची शक्यता असल्याने वेळेत निदान आणि उपचार करण्यावर आरोग्य विभागाकडून भर दिला जात आहे.राज्यात सर्वाधिक रुग्ण गडचिरोली जिल्ह्यात आढळले आहेत. तेथे २१ सप्टेंबरपर्यंत ३ हजार ८८६ रुग्णांची नोंद झाली. त्यापैकी ३ हजार ८६ रुग्णांना फॅल्सिपॅरम प्रकारच्या मलेरियाची लागण झाली आहे..फॅल्सिपॅरममध्ये गुंतागुंतीचा धोकाराष्ट्रीय कीटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमाचे राज्य कीटकशास्त्रज्ञ डॉ. महेंद्र जगताप यांनी सांगितले की, फॅल्सिपॅरम प्रकारचा मलेरिया गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो. विशेषतः अन्य आजार असलेल्या रुग्णांमध्ये अधिक काळजी घेण्याची गरज असते. रुग्णाची प्रतिकारशक्ती, आजाराचे वेळेत निदान, योग्य उपचार महत्त्वाचे आहे..डासांची उत्पत्तीस्थळे शोधण्यावर भरमुंबईतील वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने डासांची उत्पत्तीस्थळे शोधण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. बांधकामे, झोपडपट्टी परिसर, पाण्याची गळतीची यांची तपासणी करण्यात येत आहे..रुग्णांच्या नोंदी अचूक ठेवण्याची गरजमलेरियाच्या रुग्णांची अचूक नोंद होणेही महत्त्वाचे आहे. काही प्रकरणांत रुग्णांची नोंद अन्य आरोग्यविषयक कारणांखाली होण्याची शक्यता असल्याने प्रत्यक्ष रुग्णसंख्येचे चित्र बदलू शकते. त्यामुळे आजाराच्या देखरेखीची यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.