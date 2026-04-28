Mumbai Food Poisoning Case: सावधान! कलिंगड ठरलं जीवघेणं? मुंबईतील विषबाधेच्या घटनेनंतर फळं घेताना घ्या 'ही' काळजी

कौटुंबिक कार्यक्रमानंतर कलिंगड संशयित खाल्ल्याने झालेल्या विषबाधेमुळे एका दाम्पत्यासह त्यांच्या दोन अल्पवयीन मुलींचा मृत्यू झाल्याची घटना दक्षिण मुंबईतील जे.जे. मार्ग परिसरात उघडकीस आली. .मृतांमध्ये अब्दुल्ला (वय ४०), त्यांची पत्नी नसरीन (वय ३५) आणि मुली सैनब (वय १३) व आयेशा (वय १६) यांचा समावेश आहे. २५ एप्रिल रोजी त्यांच्या घरी कुटुंबीयांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्या वेळी सर्वांनी चिकन पुलावासह अन्य पदार्थांचे सेवन केले. पाहुणे निघून गेल्यानंतर या कुटुंबाने कलिंगड खाल्ले, त्यानंतर त्यांना उलट्या आणि चक्कर येऊ लागल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्राथमिक उपचारासाठी त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र प्रकृती खालावल्याने त्यांना पुढे जे.जे. रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे उपचार सुरू असताना रविवारी चौघांचा मृत्यू झाला. .कुटुंबप्रमुख अब्दुल्ला यांचा मृत्यू रविवारी रात्री सुमारे १०.३० वाजता झाला. प्राथमिक तपासात, कलिंगड खाल्ल्याने विषबाधा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण चिकन पुलाव खाल्लेल्या अन् पाहुण्यांना कोणतीही तक्रार नव्हती, असे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यात आले असून हिस्टोपॅथोलॉजी अहवालाची प्रतीक्षाआहे. मृत्यूचे नेमके कारण त्यानंतर स्पष्ट होईल. पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे..फळे खरेदी करताना घ्यावयाची काळजीकलिंगड खरेदी करताना बाहेरील साल स्वच्छ असावी.कापलेले किंवा रस्त्यावर उघडे ठेवलेले फळ टाळा. अन्नातून होणारे संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो.फळ खाण्यापूर्वी स्वच्छ पाण्याने नीट धुवा किंवा मीठाच्या पाण्यात ठेवा.फळाचा वास विचित्र वाटल्यास किंवा चव बदललेली असल्यास ते खाऊ नका.जास्त वेळ बाहेर ठेवलेले फळ खरेदी करण्याचे टाळा. उष्णतेमुळे जंतू वाढू शकतात.लक्षणे दिसल्यास (उलटी, जुलाब, पोटदुखी) त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. जठरांत्र संसर्ग गंभीर होऊ शकतो.