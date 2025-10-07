Cough Syrup: नागपूरमध्ये कफ सिरपमुळे ६ मुले व्हेंटिलेटवर

Contaminated Cough Syrup in India: कफ सिरप प्राशन करून नागपुरातील विविध रुग्णालयात आजपर्यंत छिंदवाडा परिसरातील सुमारे ३६ रुग्ण दाखल झाले आहेत. यातील ९ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. डेथ ऑडिटमध्ये या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. सध्या ० ते १६ वर्षे वयोगटातील १२ रुग्ण शहरातील विविध रुग्णालयात दाखल असून मध्यप्रदेशातील १०, महाराष्ट्रातील १ आणि तेलंगणाचा १ रुग्ण आहे. या प्रकरणाची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे तीन सदस्यीय पथक सोमवारी (ता.६) दाखल झाले. .मेडिकलमध्ये ४ तर इतर रुग्णालयात २ असे एकूण ६ रुग्ण व्हेंटिलेटवर आहेत. या रुग्णांच्या उपचाराची माहिती पथकाने घेतली. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे पथक मंगळवारी नागपुरात धडकणार आहे. ही चमू छिंदवाड्यालाही जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. ‘कफ सिरप’ मुळे काही बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना पुढे आल्यानंतर केंद्र सरकारने यासंदर्भात दिशानिर्देश जारी केले. या दिशानिर्देशाचे पालन व्हावे, यादृष्टीने मनपाच्या आरोग्य विभागातर्फे रुग्णालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या पत्रकानुसार संशयित मेंदूज्वराचे १२ रुग्ण दाखल आहेत. मेडिकलमध्ये ६ , एम्समध्ये २, लता मंगेशकरमध्ये १ तर तीन खासगी रुग्णालयात प्रत्येकी ३ रुग्ण उपचार घेत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकूण रुग्णांपैकी मेडिकलला ४ आणि इतरत्र दोन असे एकूण ६ रुग्णांची प्रकृती गंभीर असून ते व्हेंटिलेटवर आहेत..Cough Syrup Alert: "लहान मुलांना खोकला झाल्यावर कफ सिरपची गरज नसते?" वाचा डॉक्टरांनी केलेला खुलासा.वैद्यकीय पथकाने तपासले केस पेपर वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून शहरात आलेल्या पथकात पुण्यातील बी. जे. महाविद्यालयातील बालरोग विभागाच्या प्रमुख डॉ. आरती किन्हिकर, मुंबईतील जे. जे. महाविद्यालयातील बालरोग विभागाच्या प्रमुख डॉ. छाया वळवी, जे. जे. महाविद्यालयातील न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. भालचंद्र चिकलकर यांचा समावेश आहे. या पथकाने छिंदवाड्यातील सिरपच्या सेवनामुळे प्रकृती खालावलेल्या रुग्णांसह नातेवाइकांची भेट घेतली. .रुग्णांसह दगावलेल्या मुलांचे केसपेपर तपासून उपचाराची दिशाही तपासली गेली. मेडिकलमध्ये महिनाभरात १४ रुग्ण मेडिकलमध्ये महिनाभरात छिंदवाडा परिसरातून १४ मुले उपचारासाठी आले. त्यापैकी ६ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर सध्या ५ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. यातील ४ जण व्हेंटिलेटवर आहेत. मेडिकलच्या बालरोग विभागाकडून उपचाराची माहिती मिळाल्यानंतर या पथकाने दाखल रुग्णांची बायोप्सी आणि केमिकल ॲनलायझर तपासणी मुंबईला करण्याचा सल्लाही दिला. .Dextromethorphan Cough Syrup: राजस्थानमध्ये हे कफ सिरप ठरतंय धोकादायक! डेक्सट्रोमेथॉर्फनबद्दल जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती.यासंदर्भात प्रयोगशाळेशी वैद्यकीय पथकाने संवादही साधला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे पथक परतणार असतानाच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे पथक मंगळवारी नागपुरात धडकण्याचे संकेत आहेत. तशी सूचना मेडिकलला मिळाली आहे. हे पथक छिंदवाडा परिसरातही जाण्याचे संकेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.