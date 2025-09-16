Nagpur Heart Surgery: तावी प्रक्रियेद्वारे वृद्धाचे वाचविले प्राण; हृदयासह धमनीवर एकाचवेळी उपचार, भारतातील पहिली शस्त्रक्रिया

नागपूर : अठ्यात्तर वर्षीय रुग्णाला वारंवार चक्कर येणे आणि श्वास घेण्यात त्रास होत होता. हृदयाच्या स्नायूंना रक्तपुरवठा करणारी सर्वात मोठी धमनी अरुंद होऊन रक्ताभिसरण थांबल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले..ओपान हार्ट सर्जरी जोखमीची होती. अशात तावी प्रक्रियेद्वारे रुग्णाचा जीव वाचविण्यात आला. डॉ. के. जी. देशपांडे मेमोरियल सेंटरमध्ये डॉ. स्वप्नील देशपांडे यांनी केलेली ही भारतातील पहिली शस्त्रक्रिया असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..नागपूरच्या डॉ. के. जी. देशपांडे मेमोरियल सेंटरमधील सार्क देशांतील पहिल्या हायब्रिड प्रयोगशाळेत ही प्रक्रिया करण्यात आली. रुग्णाला न्युरोलॉजिकल समस्या नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर धमनीतील रक्तपुरवठा थांबला असल्याचे (ऑर्टिक स्टेनोसिस) निदान झाले. रुग्णावर ओपन-हार्ट सर्जरी करण्यात धोका जास्त होता. यामुळे प्रगत नेक्स्ट-जनरेशन व्हॉल्व्ह वापरून ट्रान्सकॅथेटर ऑर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लांटेशन (तावी) प्रक्रियेद्वारे ही शस्त्रक्रिया केली..तावी वाल्व प्रक्रियेचे फायदे७ वर्षांपर्यंत ९९. ७ टक्के वाल्व खराब होणार नाहीसामान्य टिश्यू वाल्वच्या तुलनेत ४० टक्के जास्त टिकाऊवाल्वचे आयुष्य वाढवण्यासाठी अँटी-कॅल्सिफिकेशन उपचार केले.Marathwada Rain: मराठवाड्यात पावसाचा फेरफटका!पंधरा दिवसांनी काही भागांमध्ये हजेरी; पण जोर नाही.तावी उपचार आणि प्रगत वाल्व तंत्रज्ञान ऑर्टिक स्टेनोसिसने त्रस्त रुग्णांच्या उपचारामध्ये क्रांतिकारी बदल घडवत आहेत. हे उपचार पारंपरिक ओपन-हार्ट सर्जरीपेक्षा अधिक सुरक्षित, मिनिमली इनवेसिव्ह आणि दीर्घकाळ टिकणारा पर्याय देतात.-डॉ. स्वप्नील देशपांडे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.