Acute Encephalitis Syndrome: उपराजधानीला मेंदूज्वराचा धोका; शहरात आढळले ८ रुग्ण, मनपाच्या रूग्णालयात उपचाराच्या यंत्रणेचा अभाव

नागपूर : ऑरेंज सिटी, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, अशा विविध नावाने ओळख पावलेल्या नागपूर शहरात दरवर्षी डेंगी, स्क्रब टायफस, जपानी मेंदूज्वरपासून तर डेंगु आणि स्वाईन फ्लू पासून तर चिकन गुनियासारख्या साथ आजारांचा प्रकोप येतो. या आजारांशी लढण्यासाठी आणि शहरवासीयांना आजारांपासून बरे करण्यासाठी महापालिकेच्या रुग्णालयात उपचाराची यंत्रणाच नाही. नुकतेच उपराजधानीत मेंदूज्वराचे आठ रुग्ण आढळून आले असल्याची माहिती पुढे आली आहे..उपराजधानीत मेंदूज्वर 'अॅक्युट एन्सेफॅलायटीस सिंड्रोम' ने शहरात शिरकाव केला आहे. मेंदूशी संबंधित या आजारावर वेळीच उपचार न केल्यास मृत्यूचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी लक्षणे आढळल्यास तत्काळ डॉक्टरांकडे जावे. मेंदूज्वरच्या ८ रुग्णांची नोंद नागपूर शहरात झालेली आहे..यातील ५ रुग्ण हे मध्यप्रदेशातील आहेत. ३ रुग्ण नागपुरातील असून २ शहरातील तर १ रुग्ण ग्रामीण भागातील आहे. शहरात या रुग्णांची नोंद होताच सुरक्षेच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्त तसेच प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या निर्देशानुसार व अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांच्या नेतृत्वात शहरात आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे. शहरातील सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांना त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांना मेंदूज्वर (अॅक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम) शी संबधित लक्षणे आढळल्यास महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला सूचना द्यावी असे कळविण्यात आले आहे..मेंदूज्वराबाबत माहितीमेंदूज्वर (ॲक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम) म्हणजे मेंदूला होणारी तीव्र जळजळ किंवा सूज आहे. ज्याची लक्षणे अचानक तीव्र तापाने सुरू होतात. त्यात मानसिक अवस्थेत बदल (गोंधळ, चक्कर येणे), झटके येणे किंवा बेशुद्ध पडणे यांचा समावेश असतो. काहीवेळा व्यक्तीला बोलता येत नाही किंवा चालताना अडचण येऊ शकते. .विशेषतः १५ वर्षाखालील मुलांना या आजाराचा जास्त धोका संभावतो. हा आजार विषाणू आणि इतर घटकांमुळे होतो. काहीवेळा या आजाराचे कारण मेंदूमध्ये कमी झालेल्या रक्तातील साखरेची पातळी (हायपोग्लाइसेमिया) असू शकते. मेंदूला सूज आल्याने मेंदूच्या स्टेमवर दबाव येतो, ज्यामुळे श्वसनक्रिया आणि रक्ताभिसरण थांबू शकते, असे लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या, असे आवाहन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांनी केले आहे..मेंदूज्वराची लक्षणेतापतीव्र डोकेदुखीभान हरपणेबेशुद्ध होणेझटके येणेउलटी होणेमध्य प्रदेश ५ रुग्णशहर २ रुग्णग्रामीण १.