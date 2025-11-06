आरोग्य

Cancer Awareness Day : आता प्रतिकारशक्ती वाढवून कर्करोगावर करा मात; ‘इम्युनोथेरपी’ आणि ‘टार्गेटेड थेरपी’ला वाढता प्रतिसाद

The Evolution of Cancer Treatment in India : पारंपरिक उपचारपद्धतींच्या तुलनेत इम्युनोथेरपी आणि टार्गेटेड थेरपीमुळे कर्करोगाचे उपचार अधिक अचूक आणि कमी दुष्परिणामकारक ठरत असून, 'राष्ट्रीय कर्करोग जागरूकता दिना'च्या पार्श्वभूमीवर या आधुनिक उपचारपद्धतींना प्रतिसाद वाढत आहे.
The Evolution of Cancer Treatment in India

The Evolution of Cancer Treatment in India

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कर्करोगाच्या उपचारपद्धतीत वेगाने बदल घडत आहेत. पारंपरिक ‘केमोथेरपी’ आणि ‘रेडिओथेरपी’सोबतच आता ‘इम्युनोथेरपी’ आणि ‘टार्गेटेड थेरपी’ या आधुनिक उपचारपद्धतींना रुग्णांचा आणि तज्ज्ञांचा वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. या नव्या थेरपींमुळे उपचार अधिक अचूक, परिणामकारक आणि कमी दुष्परिणामकारक ठरत आहेत.

Loading content, please wait...
Cancer
pune
Hospital
Treatment
awareness
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com