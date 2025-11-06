Cancer Awareness Day : आता प्रतिकारशक्ती वाढवून कर्करोगावर करा मात; ‘इम्युनोथेरपी’ आणि ‘टार्गेटेड थेरपी’ला वाढता प्रतिसाद

पुणे : कर्करोगाच्या उपचारपद्धतीत वेगाने बदल घडत आहेत. पारंपरिक ‘केमोथेरपी’ आणि ‘रेडिओथेरपी’सोबतच आता ‘इम्युनोथेरपी’ आणि ‘टार्गेटेड थेरपी’ या आधुनिक उपचारपद्धतींना रुग्णांचा आणि तज्ज्ञांचा वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. या नव्या थेरपींमुळे उपचार अधिक अचूक, परिणामकारक आणि कमी दुष्परिणामकारक ठरत आहेत..कर्करोगाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी भारतात दरवर्षी ‘सात नोव्हेंबर’ हा ‘राष्ट्रीय कर्करोग जागरूकता दिन’ पाळला जातो. कर्करोग सुरुवातीच्या टप्प्यात ओळखणे, हा याचा मुख्य उद्देश आहे. ‘इम्युनोथेरपी’ म्हणजे एक प्रकारे शरीराची स्वतःची प्रतिकारशक्ती वाढवून कर्करोगाच्या पेशींविरुद्ध लढा देण्याची प्रक्रिया आहे; तर ‘टार्गेटेड थेरपी’च्या उपचारामुळे शरीरातील निरोगी पेशींचे नुकसान न होता फक्त कर्करोगांच्या पेशींवर लक्ष्य केले जाते. त्यामुळे रुग्णांना पारंपरिक उपचारांच्या तुलनेत केस गळणे, थकवा येणे, आग होणे, उलटी यांसारखे दुष्परिणाम कमी प्रमाणात जाणवतात. मात्र, ‘केमोथेरपी’ आणि ‘रेडिओथेरपी’च्या तुलनेत हे उपचार महागडे असतात..कर्करोगतज्ज्ञांच्या मते, पारंपरिक उपचारांमध्ये शरीराच्या चांगल्या पेशींवरही हल्ला होत असल्याने त्याचे दुष्परिणामही दिसतात. ‘टार्गेटेड थेरपी’ ही कर्करोग निर्माण करणाऱ्या विशिष्ट पेशी, जनुकांवर किंवा प्रोटिनवर नेमके लक्ष्य साधते. त्याने कर्करोगाचा प्रसार थांबवता येतो आणि उपचारांचा परिणाम अधिक परिणामकारक ठरतो. अनेक रुग्णांमध्ये या दोन्ही उपचारांनी रुग्णांमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे. लवकर निदान आणि कर्करोगतज्ज्ञाला विचारून योग्य थेरपी निवडल्यास रुग्णांचे आयुष्य वाढवणे, जीवनमान सुधारणे शक्य होते..Nashik Crime : अधिकाऱ्यांचे मौन कशासाठी? गोळीबार होऊनही सरकारवाडा पोलिसांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ.‘इम्युनोथेरपी’ ही गेल्या दहा वर्षांपासून भारतात उपलब्ध आहे. ती २३ प्रकारच्या कर्करोगावर चालते, ती स्वतंत्र किंवा केमोथेरपीसोबत एक ते दोन वर्ष घ्यावी लागते. पूर्वी या थेरपीचा वर्षाचा खर्च हा ५० ते ६० लाखांवर होता. तो आता ८ ते १० लाखांवर आला आहे. याचे ‘पीडीवन’ व ‘पीडीएलवन’ हे प्रकार आहेत, वेगवेगळी औषधे आहेत. तसेच, कर्करोग झाल्यानंतर करण्यात येणारे लसीकरण थेरपीही असून, ती अद्याप भारतात उपलब्ध नाही. मात्र, या उपचाराने कर्करोगाविरुद्ध प्रतिकारशक्ती तयार होते.- डॉ. मिनीष जैन, वरिष्ठ कर्करोगतज्ज्ञ, रुबी हॉल क्लिनिक.‘इम्युनोथेरपी’चे उपचार घेण्याचे प्रमाण सध्या १० ते २० टक्के आहे, तर ‘टार्गेटेड थेरपी’चे ५० ते ६० टक्के आहे. ‘इम्युनोथेरपी’साठी वर्षाला १० ते १२ लाख रुपये, तर टार्गेटेड थेरपीला वर्षाकाठी ५ ते ६ लाख खर्च येतो. दोन्ही थेरपी या केमोथेरपीला सहाय्यक म्हणून काम करतात. त्याबाबत समाजात जागरूकता वाढत आहे. मात्र, लवकरच्या टप्प्यात निदान होणे, हे आव्हान आहे.- डॉ. तुषार पाटील, वरिष्ठ सल्लागार, कर्करोगतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.