National Doctors' Day 2026: रुग्णसेवेच्या धावपळीत डॉक्टरांचेच आरोग्य धोक्यात? तज्ज्ञांनी सांगितली डॉक्टरांचे मानसिक आरोग्य बिघडण्याची महत्त्वाची कारणे

परिधान केलेला पांढरा कोट, गळ्यातील 'स्टेथोस्कोप' आणि रुग्णाला धीर देणारी व्यक्ती, अशी डॉक्टरांची प्रतिमा सर्वपरिचित आहे. मात्र, या व्यावसायिक चेहऱ्यामागे ताण, थकवा, भावनिक संघर्ष आणि अनेकदा स्वतःच्या आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष ही दुसरी बाजूही तितकीच वास्तववादी आहे. डॉक्टरांच्या मानसिक, शारीरिक आणि भावनिक आरोग्याची काळजी घेणे किती आवश्यक आहे, हेच यंदाच्या राष्ट्रीय डॉक्टर दिनाच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे..भारतात दरवर्षी एक जुलै हा 'राष्ट्रीय डॉक्टर दिन' म्हणून पाळला जातो. डॉ. बिधान चंद्र राय यांच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील योगदानाप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. यंदाच्या डॉक्टर दिनाची संकल्पना 'बिहाइंड द मास्क, हू हील्स द हीलर्स ?' (मुखवट्यामागचे डॉक्टर: उपचार करणाऱ्यांची काळजी कोण घेणार?) ही असून, ती सध्याच्या डॉक्टरांच्या जीवनशैलीतील संघर्षावर प्रकाश टाकते..डॉक्टर अहोरात्र रुग्णसेवेत गुंतलेले असतात. आपत्कालीन परिस्थिती, सलग शस्त्रक्रिया, रात्रीच्या ड्यूटी आणि गंभीर रुग्णांवरील उपचार यामुळे त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक ताण येतो. अनेकदा स्वतःची तपासणी, व्यायाम, परेशी झोप आणि संतलित आहार याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. रुग्णांना जीवदान देणारे डॉक्टरही शेवटी माणूसच असतात. त्यांच्या आत्मविश्वासाच्या मुखवट्यामागे थकवा आणि भावनिक संघर्ष दडलेला असतो. दीर्घकाळ तणावाखाली काम केल्याने डॉक्टरांमध्ये चिंता आणि नैराश्य यासारख्या समस्या वाढण्याचा घोका निर्माण झाला आहे..रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होणे हे केवळ उपचारांवर नाही, तर रुग्णाची प्रतिकारशक्ती आणि पश्चात घेतलेल्या काळजीवरही अवलंबून असते. मात्र, अपेक्षित निकाल न मिळाल्यास त्याचा दोष डॉक्टरांना दिला जातो, ज्यामुळे त्यांचे मनोधैर्य खचते. कामाच्या ओझ्यामुळे स्वतःच्या कुटुंबाला वेळ देता येत नसल्याने अनेक आजार जडतात, असे दिसून येते. - डॉ. अलका क्षीरसागर, अध्यक्ष, आयएमए, पुणे6 छंद जोपासता न येणे आणि विश्रांतीचा अभाव यामुळे डॉक्टर नैराश्याकडे झुकत आहेत. डॉक्टरांनी आठवड्यातून एक दिवस सुटी घेणे, व्यायाम आणि ध्यानधारणा करणे आवश्यक आहे. काम आणि वैयक्तिक आयुष्यातील समतोल राखणे हाच यावरील प्रभावी उपाय ठरू शकतो. - डॉ. स्वप्नील देशमुख, मानसोपचारतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.