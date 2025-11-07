आरोग्य

National Health Emergency Plea: दिल्लीसह देशभरात प्रदूषणाचा कहर; 'आरोग्य आणीबाणी'चे आदेश द्या! सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

National Health Emergency Plea in Supreme Court: दिल्लीसह देशभरात वाढत्या प्रदूषणामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ‘राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी’ जाहीर करण्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
Delhi Air Pollution

National Health Emergency Plea in Supreme Court for Rising Air Pollution

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

India Health News: 'दिल्लीसह देशातील बहुतांश भागातील प्रदूषण वाढले असून त्याला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले जावेत,' अशा विनंतीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ल्यूक ख्रिस्तोफर कुटिन्हो नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
pollution
Desh news
air pollution
airpollution
pollution in Delhi
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com