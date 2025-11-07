National Health Emergency Plea: दिल्लीसह देशभरात प्रदूषणाचा कहर; 'आरोग्य आणीबाणी'चे आदेश द्या! सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

India Health News: 'दिल्लीसह देशातील बहुतांश भागातील प्रदूषण वाढले असून त्याला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले जावेत,' अशा विनंतीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ल्यूक ख्रिस्तोफर कुटिन्हो नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे. .'शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रदूषण वाढत आहे. प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घटनेच्या कलम २१ नुसार (जीवन आणि आरोग्याचा हक्क) राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी जाहीर करण्याची वेळ आली आहे,' असे कुटिन्हो यांचे म्हणणे आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकता, चेन्नई, बंगळूर आदी महानगरांतील पीएम २.५ व पीएम १० प्रदूषकांचे प्रमाण हे नॅशनल अँबिएंट एअर क्वालिटी स्टॅन्डर्डसच्या मानकाच्या पुढे गेले आहे..ठळक मुद्देप्रदूषणाचे प्रमाण मोनण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच विविध राज्यसरकारांनी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी नाही..सध्या नावापुरते प्रदूषण 2 मोजण्याचे काम सुरू २०१९मध्ये राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) कार्यान्वित करण्यात आला; २०२४ पर्यंत प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठीचे उद्दिष्टही ठेवूनही दिल्लीत २२ लाख शाळकरी मुलांच्या फुप्फुसाचे नुकसान झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.