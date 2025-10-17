TB Free India : आरोग्य यंत्रणेचा निष्काळजीपणा उघड, निक्षय मित्रांचा फॉलोअपच नाही, तपासणी यंत्रणा ठप्प!

अकोला: टीबीमुक्त भारत हे स्वप्न साकार करण्यासाठी राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम राबवला जात आहे. मात्र, या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे वास्तव आहे..जिल्ह्यातील अनेक रुग्णांना उपचार आणि पोषण आर्थिक सहाय्य, धान्य कीट वेळेवर मिळावे, याचा मागोवा घेणारी यंत्रणाच सध्या ढेपाळल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत ३७६ टीबी रुग्णांना दरमहिन्याला एक हजार रुपये पोषण भत्ता दिला जात आहे. मात्र, ज्यांना महिन्याला पोषण भत्ता दिला जातो. .त्या रुग्णांची यादीच जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर क्षयरोग निदानासाठी अत्यावश्यक असलेली तपासणी यंत्रणा महिनोनमहिने बंद असल्याचेही वास्तव आहे. काही केंद्रांवर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. .त्यामुळे ग्रमीण भागातील संशयित टीबी रुग्णांना तपासणीसाठी जिल्हा क्षयरोग कार्यालय अथवा खासगी प्रयोगशाळेकडे जावे लागते. राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत टीबी रुग्णांना मोफत औषधे पुरवली जातात. मात्र, अलीकडच्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. .वरिष्ठ स्तरावरुन या कार्यक्रमाचा आढावा घेणे, अत्यावश्यक झाल्याचे बोलले जात आहे. आकडेवारी अन् वास्तव यात फरकजिल्ह्यात ३७६ रुग्ण नोंदवल्याचे जिल्हा क्षयरोग विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. .आरोग्य विभागाकडून सादर होणारे आकडे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती यात मोठा फरक असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अधिकारी ‘निक्षय’ प्रणालीवर रुग्णांची नोंद पूर्ण दाखवतात, मात्र त्यांची प्रत्यक्ष भेट, औषध पुरवठा किंवा तपासणीचा मागोवा घेतला जात नाही..World Heart Day 2025: ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’! वेळेवर तपासणी आणि योग्य उपचारांनी जपा हृदयाचे आरोग्य.निक्षय मित्रांचा फॉलोअप नाहीक्षयरोग रुग्णांना पोषण मिळावे म्हणून केंद्र सरकारने निक्षय मित्रांना आवाहन केले आहे. सामाजिक सेवाभावी संस्थांना क्षयरुग्णांना दत्तक घेण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून आवाहन केले जाते. मात्र, महिन्याला धान्याचा कीट क्षयमित्रांकडून रुग्णांना मिळतात की नाही, याचा कोणताही फॉलोअप आरोग्य यंत्रणा उभी करण्यात आली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.