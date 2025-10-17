आरोग्य

TB Free India : आरोग्य यंत्रणेचा निष्काळजीपणा उघड, निक्षय मित्रांचा फॉलोअपच नाही, तपासणी यंत्रणा ठप्प!

Akola health: राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमाकडे अकोला जिल्ह्यात गंभीर दुर्लक्ष; रुग्णांना उपचार, पोषण सहाय्य आणि तपासणीपासून वंचित ठेवले जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोला: टीबीमुक्त भारत हे स्वप्न साकार करण्यासाठी राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम राबवला जात आहे. मात्र, या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे वास्तव आहे.

Akola
Tuberculosis
active patients
(MDR tuberculosis)
health

