Explained: नैसर्गिक बाळंतपण की सिझेरियन ऑपरेशन? जाणून घ्या फायदे, धोके आणि उपाय

Natural Birth or C-Section: गरोदरपणाचा नऊ महिन्यांचा काळ सरत आला की, वाट असते बाळंतपणाची. ते कसे निभेल याची आई, नातेवाईक व डॉक्‍टरला काळजी असते. यात काही अडचणी केव्हाही निर्माण होऊ शकतात याची कल्पना असल्याने डॉक्‍टरांना सर्व सुविधांची योग्य तयारी ठेवावी लागते
थोडक्यात:

  1. प्रसूती तीन प्रकारांनी होऊ शकते नैसर्गिक, फोर्सेप/व्हॅक्युम किंवा सिझेरियन प्रत्येक पद्धतीचे फायदे आणि धोके वेगळे असतात.

  2. प्रत्येक बाळंतपण वेगळं असतं, त्यामुळे योग्य प्रसूतीपद्धत ठरवताना डॉक्टरांचा सल्ला अत्यावश्यक असतो.

  3. गरोदरपणात योग्य आहार, तपासण्या व मानसिक तयारी केल्यास बाळंतपण सुरळीत होण्याची शक्यता वाढते.

