Pregnancy Chickpeas Benefits: गर्भधारणेत आवश्यक फॉलिक ॲसिड, कॅल्शिअम आणि लोह देणारे 'नैसर्गिक टॉनिक' म्हणजे चणे!

Chickpeas for Pregnancy Health, Power and Cell Protector: चणे, चणाडाळ, हरभराडाळ आपल्या नित्य वापरण्यात येणाऱ्या आहारीय पदार्थाचा एक भाग होय. हिरवे चणे-काळे चणे-काबुली चणे-छोले चणे आणि त्याचेच दोन भाग केलेली चणा डाळ! खारवून भाजले, की फुटाणे आणि भाजकी डाळ ही चिवडा व चटणीसाठी उपयुक्त. चण्याची डाळ दळून पीठ तयार केले, की तेच आपण बेसन म्हणून पदार्थांत वापरतो. दिवाळीत बेसनाचा लाडू तर हवाच. अर्थात चणे आरोग्यवर्धक असले, तरी काहींना कमकुवत पचनशक्तीमुळे त्रास देतात; परंतु ज्यांची पचनशक्ती उत्तम आहे, त्यांनी विशेषतः स्त्रियांनी याचा उपयोग जाणून घेऊन योग्य वापर करावा..प्रमुख उपयुक्त तत्त्वे‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ई’ व ‘के’ ही जीवनसत्त्वे, लोह, कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम, सोडिअम, पोटॅशिअम, फॉस्फरस, तंतुमय पदार्थ, प्रथिने इत्यादी.शक्तिवर्धक :ओझ्याची कामे किंवा शारीरिक कष्ट करणारे, आजारातून उठलेले, खेळाडू, वाढत्या वयातील मुले इत्यादींना अधिकच्या शक्तीची गरज असते. अन्यथा थकवा, हात-पाय गळणे, वजन कमी होणे, एकाग्रता कमी होणे, दम लागणे इत्यादी लक्षणे निर्माण होतात. अशांनी चण्याचे सूप रोज प्यावे. पाव कप चणा डाळ भिजवून त्यावरील पाणी काढून घ्यावे. त्यात आले किसून घालावे, मिरे पूड व मीठ घालून उकळावे. साजूक तूप घालून गरम प्यावे..Avocado Health Benefits: व्हिटॅमिन बी, सी अन् इ ने भरपूर ऍव्हाकाडो फक्त चवीला नाही, तर आरोग्य आणि सौंदर्यासाठीही आहे खास .गर्भवतींसाठी :गर्भवती स्त्रियांना नऊ महिन्यांच्या काळात टॉनिक्स दिली जातात, ज्यामध्ये लोह-कॅल्शिअम-प्रथिने-फॉलिक ॲसिड यांचा प्रामुख्यानं समावेश असतो. चण्यात ही सर्व तत्त्वे मोठ्या मात्रेत आढळून येतात. आई व बाळासाठी याचा नित्य वापर उपयुक्त ठरतो. चणा डाळ उकडून वापरावी किंवा भाजून मग त्याचे पीठ करून वापरावे म्हणजे मग गॅसेस-ॲसिडिटी-अपचनाचा त्रास कमी होतो. .PCOS and Pregnancy Diabetes: PCOS आणि गर्भधारणेतील मधुमेह होण्याच्या शक्यतेचा काय आहे संबंध? जाणून घ्या उपाययोजना.पेशी संरक्षक :अनेक व्यक्तींची प्रतिकारशक्ती कमी असते व त्यामुळे नेहमी सर्दी-खोकला, ताप, त्वचाविकार इत्यादीने त्या व्यक्ती हैराण होतात. चयापचय क्रियेदरम्यान शरीरात तयार होणारी विषाक्त व हानिकारक द्रव्ये बाहेर न पडल्यास पेशींवर ताण येतो व प्रतिकारशक्ती कमी होते. या निचरा प्रक्रियेत जरुरी असणारे ‘क’ व ‘ई’ जीवनसत्त्व, जस्त; प्रथिने चण्यांतून मुबलक प्रमाणात मिळतात व परिणामतः पेशी संरक्षण होते. याद्वारे सर्व नाजूक अवयवांचे आरोग्य सांभाळले जाते व प्रकृती उत्तम राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.