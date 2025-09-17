Navratri Fasting Tips: नवरात्रात उपवास करताय? मग या गोष्टीची काळजी नक्की घ्या

थोडक्यात:यंदा नवरात्र २२ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होणार असून, उपवास आणि देवीची पूजा याला विशेष महत्त्व आहे.उपवास करताना संतुलित आहार, भरपूर पाणी, ध्यान व विश्रांती घेणे आवश्यक आहे.नवरात्रात चप्पल न वापरण्याची परंपरा पवित्रता आणि जमिनीचा सन्मान या श्रद्धांशी निगडित आहे..Navratri Fasting Tips: नवरात्र हा हिंदू धर्मातील एक अत्यंत पवित्र, भक्तिभावाने परिपूर्ण आणि महत्त्वाचा सण आहे. देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा करण्यात येणारा हा सण संपूर्ण भारतात उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा नवरात्र २२ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू होणार आहे..या नऊ दिवसांमध्ये देवीच्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. अनेक भक्त उपवास, जप, ध्यान आणि पूजा यामधून देवीला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करतात. उपवास हा नवरात्रात एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. .PM Narendra Modi lifestyle: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दिनक्रम कसा असतो? जाणून घ्या त्यांच्या लाइफस्टाइलविषयी!.काही जण पूर्ण फळाहार करतात, तर काहीजण उपवासासाठी विशेष पदार्थ खाऊन उपवास पाळतात. तसेच अनेक भक्त नवरात्रभर चप्पल वापरणे टाळतात आणि पवित्रता राखतात..उपवास करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा1. संतुलित आहार घ्याउपवास करताना फक्त उपासाचे चटपटीत पदार्थ खाण्याऐवजी फळं, दूध, सुकामेवा यांचा समावेश असलेला संतुलित आहार घ्या. यामुळे शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते.2. पुरेसं पाणी प्याउपवासात पाण्याचे सेवन कमी होत असेल, तर अशक्तपणा येऊ शकतो. दिवसभरात ८–१० ग्लास पाणी पिण्याचा प्रयत्न करा.3. तणाव टाळा, ध्यान करानवरात्र म्हणजे केवळ उपवास नव्हे, तर आत्मशुद्धीचा काल आहे. रोज काही मिनिटं ध्यान, मंत्रजप किंवा शांतीपूर्ण संगीत ऐका.4. शारीरिक विश्रांती घ्याउपवासामुळे थोडासा अशक्तपणा जाणवू शकतो. त्यामुळे पुरेशी झोप घ्या आणि गरज असल्यास दुपारी थोडी विश्रांतीही घ्या..नवरात्रात चप्पल वापरणं टाळणं का महत्त्वाचं मानलं जातं?अनेक भक्त नवरात्रात चप्पल वापरणं टाळतात. यामागे भावनात्मक आणि धार्मिक श्रद्धा आहे. जमिनीला पवित्र मानून तिचा सन्मान करण्यासाठी, तसेच संपूर्ण पवित्रता राखण्यासाठी ही परंपरा पाळली जाते..Vijayadashami 2025: यंदा 1 की 2 ऑक्टोबर कधी आहे दसरा? जाणून घ्या रावण दहनाचा शुभ मुहूर्त आणि महत्व .FAQs1. नवरात्र २०२५ मध्ये कधी सुरू होते? (When does Navratri 2025 begin?)नवरात्र २०२५ मध्ये २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.2. उपवास करताना कोणती काळजी घ्यावी? (What precautions should be taken during fasting?)उपवास करताना संतुलित आहार घ्या, भरपूर पाणी प्या, मानसिक शांततेसाठी ध्यान करा आणि पुरेशी विश्रांती घ्या.3. नवरात्रात चप्पल का वापरली जात नाही? (Why is footwear avoided during Navratri?)नवरात्रात जमिनीला पवित्र मानून तिचा सन्मान करण्यासाठी आणि धार्मिक पवित्रतेसाठी चप्पल वापरणं टाळलं जातं.4. नवरात्रातील उपवासाचे प्रकार कोणते आहेत? (What are the types of fasting during Navratri?)काही भक्त पूर्ण फळाहार करतात, तर काहीजण साबुदाणा, बटाटा, राजगिरा इत्यादी उपासासाठी योग्य पदार्थ खाऊन उपवास करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.