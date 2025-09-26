Video: करिना कपूरच्या डायटीशियन ऋजुता दिवेकर यांचा नवरात्री डायट प्लॅन, 'या' 4 पदार्थांनी उपवासात राहा तंदुरुस्त

करिना कपूरच्या डायटीशियन रुजुता दिवेकर यांनी नवरात्रीतसाठी खास आहार शेअर केला आहे.सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यांच्या या टिप्समुळे उपवास अधिक आरोग्यदायी होईल..Kareena Kapoor dietitian Navratri 2025 food tips: नवरात्रीत माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची मनोभावे पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार नवरात्रीत माता दुर्गेला आवडत्या वस्तू अर्पण केल्यास सर्व समस्या दूर होतात. अनेक लोक नवरात्रीत उपवास देखील करतात. या काळात निरोगी राहण्यासाठी करिना कपूरच्या आहारतज्ज्ञ ऋतूजा दिवेकर यांनी खास व्हिडिओ शेअर केला आहे. .शेअर केलेल्या व्हिडिओत त्यांनी सांगितले की नवरात्रीत उपवास करणे चांगले असते. यामुळे पचन चांगले होते. शरीर डिटॉक्स होते. तसेच तणाव मुक्तीसाठी देखील चांगले असते. नवरात्रीत निरोगी राहण्यासाठी त्यांनी ४ पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला आहे. राजगिरापौष्टिकतेने परिपूर्ण राजगिरा पहिल्या नंबरवर आहे. तुम्ही राजगिरा लाडू, वडी, चिक्की, थालीपीठच्या स्वरूपात खाऊ शकता. यामुळे केसांचे आरोग्य निरोगी राहते. तसेच शरीराला उर्जा देखील मिळते. .काजूकाजूमध्ये मॅग्नेशियम असते. जे अनेक आरोग्य समस्या सोडवण्यास मदत करते. जर तुमचे पाय दुखत असतील, रात्री, संध्याकाळी तुम्हाला गॅस होतो आणि रात्री झोप येत नसेल, तर काजू खाल्ल्यानंतर तुम्हाला बरे वाटेल. कारण त्यातील मॅग्नेशियम तुमच्या नसा शांत करेल..केळीकेळी बारामाही मिळणारे फळ आहे. यामध्ये अनेक जीवनसत्वे असतात. ज्यामुळे मुड चांगला होतो. जर तुम्हाला मुड चांगला करायचा असेल तर केळी खाऊ शकता. तसेच पचनासाठी केळी खाणे फायदेशीर असते. .बीन्सनवरात्रीत चणे, राजमा खाऊ शकतात. त्यांचे पौष्टिक फायदे सांगताना त्यांनी सांगितले की त्यामध्ये अमीनो आम्ल तसेच प्रथिने असतात, जे हाडे मजबूत करण्यास मदत करतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.