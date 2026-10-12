Navratri Diet Tips for Fast: नवरात्रीत उपवासाचे पदार्थ खाताय? पचन चांगलं ठेवण्यासाठी आहारात वाढवा 'हे' पोषणतत्त्व

नवरात्रोत्सवात देवीची आराधना, गरबा-दांडिया आणि उपवासाच्या चविष्ट पदार्थांची रेलचेल असते. या काळात साबुदाण्याची खिचडी, बटाट्याचे पदार्थ, तळलेले फराळ आणि मिठाई खाणे वाढू शकते. अशा पदार्थांचे सेवन जास्त झाल्यास पोट भरल्यासारखे वाटणे, गॅस होणे किंवा पचन बिघडणे अशा समस्या जाणवू शकतात. त्यामुळे नवरात्रीत जेवणात फायबर असलेल्या पदार्थांचा समावेश करणे उपयुक्त ठरते..न्यूट्रिशनिस्ट रोशनी सांघवी यांच्या मते, फायबरचा उपयोग केवळ पोट साफ होण्यासाठी होत नाही, तर ते शरीराच्या आरोग्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते. तसेच रक्तातील साखर आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही ते उपयोगी ठरू शकते. म्हणूनच नवरात्रीच्या दिवसांत आवडीचे पदार्थ खाताना आहारात फायबरयुक्त पदार्थांनाही योग्य स्थान देणे गरजेचे आहे..जेवणाची सुरुवात फायबरयुक्त पदार्थांनी कराजेवायला बसल्यानंतर सुरुवातीलाच तळलेले किंवा गोड पदार्थ खाण्याऐवजी फायबरयुक्त पदार्थ खा. यामुळे पोट भरल्यासारखे वाटण्यास आणि भूक नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.उपवासाला चालत असल्यास जेवणापूर्वी सफरचंद, पेरू किंवा पपई यांसारखी फळे खा.उपवासाच्या ताटात काकडीचा समावेश करा.उपवासात परवानगी असलेल्या भाज्यांचा वापर करून पदार्थ तयार करा..उपवासाच्या पदार्थांमध्ये करा छोटे बदलनवरात्रीत नेहमीचे पदार्थ सोडण्याची गरज नाही. त्याऐवजी काही पदार्थ तयार करताना पौष्टिक घटकांचा वापर करता येईल.राजगिरा, कुट्टू आणि शिंगाड्याचे पीठ: उपवासाचे पदार्थ तयार करताना या पिठांचा वापर करता येतो. मात्र, प्रत्येक पिठातील फायबरचे प्रमाण वेगवेगळे असते.मखाण्याचा चिवडा: मखाणे भाजून त्यात शेंगदाणे आणि बिया घाला. यामुळे चव वाढण्यासोबतच काही महत्त्वाचे पोषक घटकही मिळतात.अंजीराची बर्फी: काजू कतलीऐवजी अंजीर, खजूर आणि सुकामेवा वापरून तयार केलेल्या मिठाईचा पर्याय निवडता येईल.लाडूंमध्ये ओट्स किंवा जवस: बेसनाच्या लाडूंमध्ये थोडे ओट्स किंवा जवस घालून त्यातील फायबरचे प्रमाण वाढवता येते.भाजलेली चकली: तांदळाच्या पिठाऐवजी ज्वारी किंवा नाचणीच्या पिठाचा वापर करून चकली भाजून तयार करता येते.तिळ, गूळ आणि विविध बिया वापरून चिक्कीही तयार करता येते. मात्र, गूळ, खजूर आणि सुकामेवा यांसारख्या पदार्थांमध्येही कॅलरी जास्त असू शकतात. त्यामुळे त्यांचे सेवन योग्य प्रमाणात करणे महत्त्वाचे आहे..डाळी, कडधान्ये आणि भाज्यांकडे दुर्लक्ष करू नकाजे लोक नवरात्रीत उपवास करत नाहीत, त्यांनी आहारात डाळी, कडधान्ये, मोड आलेली कडधान्ये आणि भाज्यांचा समावेश करावा. या पदार्थांमधून फायबरसोबतच प्रथिने आणि इतर पोषक घटकही मिळतात.आहारात पुढील पदार्थांचा समावेश करता येईल.मोड आलेल्या कडधान्यांची कोशिंबीरहरभऱ्याची चाटमूग किंवा मसूर डाळविविध भाज्यांची भाजीकडधान्यांपासून तयार केलेले पदार्थ.सणाचा आनंद घेताना आहाराचे संतुलन राखानवरात्र हा आनंद आणि उत्साहाचा सण आहे. त्यामुळे आवडते पदार्थ खाल्ल्याबद्दल अपराधी वाटून घेण्याची किंवा स्वतःवर कठोर बंधने घालण्याची गरज नाही. मात्र, सतत तळलेले पदार्थ आणि मिठाई खाण्याऐवजी आहारात फळे, भाज्या आणि फायबरयुक्त पदार्थांचाही समावेश करा.दिवसभर पुरेसे पाणी प्या.भूक लागल्यावर पौष्टिक पर्याय निवडा.जेवताना घाई न करता सावकाश खा.आवडते गोड पदार्थ आणि फराळ योग्य प्रमाणात खा.उपवास करत असाल, तर तुमच्या उपवासाच्या नियमांनुसार पौष्टिक पदार्थ निवडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.