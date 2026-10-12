आरोग्य

Navratri Diet Tips for Fast: नवरात्रीत उपवासाचे पदार्थ खाताय? पचन चांगलं ठेवण्यासाठी आहारात वाढवा 'हे' पोषणतत्त्व

NAVRATRI DIET TIPS: नवरात्रीत उपवासाचे पदार्थ खाताना पचनाची काळजी कशी घ्यावी? आहारात कोणत्या पदार्थांना वाढवलं पाहिजे त्याचे सोपे उपाय जाणून घ्या.
HEALTHY NAVRATRI UPVAS DIET TIPS FOR BETTER GUT HEALTH

HEALTHY NAVRATRI UPVAS DIET TIPS FOR BETTER GUT HEALTH

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

नवरात्रोत्सवात देवीची आराधना, गरबा-दांडिया आणि उपवासाच्या चविष्ट पदार्थांची रेलचेल असते. या काळात साबुदाण्याची खिचडी, बटाट्याचे पदार्थ, तळलेले फराळ आणि मिठाई खाणे वाढू शकते. अशा पदार्थांचे सेवन जास्त झाल्यास पोट भरल्यासारखे वाटणे, गॅस होणे किंवा पचन बिघडणे अशा समस्या जाणवू शकतात. त्यामुळे नवरात्रीत जेवणात फायबर असलेल्या पदार्थांचा समावेश करणे उपयुक्त ठरते.

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