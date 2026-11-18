Key Symptoms of Neurological Spasticity: सकाळी उठल्यानंतर शरीर आखडल्यासारखे वाटणे, बराच वेळ एकाच जागी बसल्यानंतर स्नायूंमध्ये ताण जाणवणे किंवा व्यायामानंतर शरीर दुखणे, हे अनेकांना जाणवते. हलके स्ट्रेचिंग, चालणे किंवा थोडी विश्रांती घेतल्यानंतर हा ताठरपणा कमीही होतो. त्यामुळे अनेकजण त्याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. मात्र, काही वेळा सतत जाणवणारा ताठरपणा हा केवळ स्नायूंच्या थकव्यामुळे नसून न्यूरोलॉजिकल समस्येचे लक्षण असू शकतो..मुंबई सेंट्रल येथील वॉकहार्ट हॉस्पिटल्सच्या कन्सल्टंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. शीतल गोयल यांनी सामान्य स्नायूंचा ताठरपणा आणि न्यूरोलॉजिकल स्पॅस्टिसिटी यातील फरक स्पष्ट केला आहे..सामान्य ताठरपणा आणि स्पॅस्टिसिटीमध्ये काय फरक?सामान्यतः स्नायूंवर जास्त ताण येणे, किरकोळ दुखापत, चुकीची पोझिशन किंवा बराच वेळ हालचाल न केल्यामुळे शरीर आखडू शकते. अशावेळी वेदना किंवा ताण जाणवत असला तरी संबंधित हात-पाय हलवता येतो. विश्रांती किंवा हलक्या हालचालींनंतर हा त्रास कमी होतो..याउलट, स्पॅस्टिसिटीमध्ये स्नायू अनैच्छिकपणे आकुंचन पावतात आणि ते आरामाच्या स्थितीतही ताठ राहू शकतात. हात-पाय हलवताना जास्त प्रतिकार जाणवू शकतो. काही रुग्णांना चालताना, उभे राहताना किंवा शरीराचा तोल सांभाळताना अडचण येऊ शकते.डॉ. गोयल यांच्या मते, ही समस्या मेंदू, पाठीचा कणा आणि स्नायू यांच्यातील संदेशवहनात बिघाड झाल्यामुळे होऊ शकते. स्ट्रोक, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, स्पायनल कॉर्ड इन्ज्युरी आणि सेरेब्रल पाल्सी यांसारख्या न्यूरोलॉजिकल स्थितींमध्ये स्पॅस्टिसिटी दिसू शकते..कोणती लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा?ताठरपणा वारंवार होत असेल, त्याची तीव्रता हळूहळू वाढत असेल किंवा त्यामुळे दैनंदिन हालचालींवर परिणाम होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.विशेषतः खालील लक्षणे जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे:वारंवार अनैच्छिक स्नायूंचे आकुंचन किंवा स्पॅज्म होणेहात किंवा पाय सरळ करताना अडचण येणेहालचाल करताना असामान्य प्रतिकार जाणवणेचालण्याच्या पद्धतीत बदल होणेवारंवार तोल जाणे किंवा पडणेबॅलन्स सांभाळताना अडचण येणेदैनंदिन कामांसाठी इतरांची मदत घ्यावी लागणे.साधा ताठरपणा बहुतेकदा आराम केल्यानंतर आणि हलक्या हालचालींनी कमी होतो. मात्र, ताठरपणासोबत वरील लक्षणे वारंवार दिसत असतील किंवा हालचालींवर परिणाम होत असेल, तर स्वतःहून कारण ठरवण्याऐवजी न्यूरोलॉजिस्टचा सल्ला घेणे योग्य ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.